Lista: Här är rapporterna du ska kolla in på fredag

Inte lika många som på torsdagen men fredagen får med sina cirka 40 rapporter ändå betraktas som en av de mest intensiva rapportdagarna denna säsong.

Morgonen inleds klockan 0700 med D. Carnegie, Fingerprint och Intrum. En halvtimme senare är det dags för bland annat Ahlsell, SSAB och Kindred.

Klockan 0730: Stabilt kvartal i korten för Kindred

Kindred bedöms återigen stå för en stabil rapport även om det andra halvåret bjuder på hårdare i motstånd i formare av tuffare jämförelsetal.

”Vi tycker att Kindred är väl positionerat för att ta marknadsandelar inom ett växande online-segment men vinsttillväxten på kort sikt hålls tillbaks av extrema jämförelsetal och den kommande svenska omregleringen”, skriver DNB Markets med köpråd.

Starten på det tredje kvartalet med organisk spelöverskottstillväxt på 30 procent betraktade vd Henrik Tjärnström i somras som riktigt stark.

Han upprepade även budskapet om att marknadsföringskostnaderna ska hamna ett par procentenheter under 30 procent av spelöverskottet i år.

Intresse riktas även mot bolagets USA-satsning i New Jersey som öppnat upp för betting på nätet.

”Förhoppningsvis kommer bolaget att bringa viss klarhet gällande denna möjlighet i rapporten”, skriver Kepler Cheuvrex med köprekommendation apropå insteget i USA.

Kindred-chefen lät dock förstå att det kommer att dröja innan den inledande USA-satsningen visar vinst:

”Det är ett första steg på amerikansk mark för vår del. Det liknar andra marknader som man går in på där det dröjer ett antal år innan det är vinstbringande. Först är det ju en investeringsfas”, sade Henrik Tjärnström till Direkt i en intervju i slutet av sommaren.

Han uteslöt heller inte att speloperatören hinner med något ytterligare avtal i någon annan delstat senare i år.

”Det får vi se, men vi kommer bara att hinna med att få i gång vårt Unibet-varumärke i New Jersey i år”.

Flera analytiker lyfter även fram Kindreds möjligheter till förvärv framöver.

”Den som lever får se, vi får återkomma när vi har något mer konkret att prata om”, sade spelchefen i anslutning till halvårsrapporten gällande möjligheten till nya förvärv.

Enligt Bloombergs prognossammanställning, med upp till nio estimat, väntas spelöverskottet nå 223 miljoner pund med ett ebitda-resultat om 47,7 miljoner för det aktuella tredje kvartalet.

Klockan 0730: Stigande marginaler väntas lyfta SSAB

Ståltillverkaren SSAB:s tredje kvartal bör ha varit starkt, med gynnsamma pris- och kostnadsförhållanden på i synnerhet den amerikanska marknaden. Dock väntas säsongsmässiga faktorer, underhållsstopp och en oplanerad reparation av en masugn verka i motsatt riktning.

Frågan för analytikerna är hur den globala marknaden kommer att utvecklas framöver mot bakgrund av tveksamheter kring den kinesiska tillväxten.

”Vi förväntar oss att efterfrågan varit stabil i alla regioner, med väldigt stark efterfrågan i USA, och en stabil efterfrågan inom Specialstål och i Europa”, skriver Kepler Cheuvreux i en analysuppdatering om det tredje kvartalet.

Även från bolagets sida har tongångarna varit överlag positiva.

”Kvartalet hittills har utvecklats i linje med vad vi sade i somras och vi räknar med att perioden ska avslutas på samma sätt”, sade vd Martin Lindqvist i mitten av september i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Bolaget spådde efter halvårsskiftet en fortsatt stark efterfrågan på grovplåt i Nordamerika samt en viss säsongsmässig avmattning i Europa och för segmentet höghållfasta stål, men med god underliggande efterfrågan.

De amerikanska grovplåtspriserna har stigit under det senaste året, med stöd av importtullar och en stabil global tillväxt. Därtill har priserna på insatsvaran skrot sjunkit, vilket talar för goda marginaler i den amerikanska verksamheten. Konkurrenten Nucors kvartalsresultat stöder den tesen, påpekar Morgan Stanley, som överraskades av det amerikanska bolagets höga marginaler.

SSAB har tidigare påpekat att högre grovplåtspriser slår igenom på resultatraden med en viss fördröjning till följd av långa kontraktsperioder, vilket blev tydligt under det andra kvartalet. Under det tredje bör resultatet dock ha ”kommit i fatt”, har bolaget indikerat.

De säsongsmässiga faktorer SSAB talar om utgörs i huvudsak av semestereffekter i Europa. Enligt bolagets vd kom dock verksamheten snabbt i gång på nytt i början av hösten.

På minussidan noterar analytikerna också ett planerat underhållsstop i Europa, vilket SSAB guidat för kommer att kosta cirka 220 miljoner kronor. Därtill väntas ett missöde vid masugnen i Oxelösund ha resulterat i en negativ resultateffekt om 150 miljoner kronor.

Av intresse är även vad Martin Lindqvist kan komma att säga om utvecklingen framöver. I Direktintervjun ville han inte utlova några ytterligare uppgångar av försäljningspriserna, trots välfyllda orderböcker.

Han är inte ensam om att vara en smula försiktig inför vintersäsongen.

”Vi ser en risk för fallande kinesiska stålpriser under kommande månader, vilket vi tror kan sätta tryck på den globala marknaden”, skriver Pareto Securities inför rapporten.

Enligt Infront Datas sammanställning av 14 analytikers prognoser väntas i genomsnitt ett rörelseresultat om 1.648 miljoner kronor (1.089) och en rörelsemarginal på 8,7 procent (6,7). Försäljningen väntas landa på 18.858 miljoner kronor (16.188).

Klockan 0800: Ett tufft kvartal för Electrolux

Den samlade marknadsbilden när Electrolux ska rapportera för det tredje kvartalet är att det väntas bli ett tufft kvartal.

I samband med halvårsrapporten flaggade Electrolux för negativa valutaeffekter och stigande råmaterialpriser. Någon vändning är inte i sikte avseende dessa på kort sikt hävdar analytikerkåren inför det tredje kvartalet.

Aktien rasade i samband med den första delårsrapporten 27 april just av dessa orsaker och sedan halvårsrapporten har aktien tappat ytterligare 12 procent då bolaget även gav nya prognoser avseende valutaeffekter och stigande råmaterialpriser som väntas inverka negativt.

Detta har summerat till en kursnedgång på drygt 33 procent sedan årsskiftet. Den kraftiga kursnedgången utgör stöd menar vissa analyshus och hänvisar till att värderingen börjar bli attraktiv. Ett p/e-tal på 10 gånger 2019 års vinst är under det historiska snittet på 12 gånger vinsten, heter det i de resonemangen.

JP Morgan, som har en avvaktarekommendation, ser dock fortsatt risk för att tullar, valutaeffekter och lägre efterfrågan på den amerikanska marknaden kan leda till nedjusterade prognoser. I takt med att bolaget haft svårt att visa någon förbättrad vinstutveckling, tror investmentbanken att aktien kommer att få svårt att lyfta. Aktien anses även väldigt känslig för tullar och för tiden det tar att få igenom prishöjningar.

Även Kepler Cheuvreux är inne på samma spår. På kort sikt händer inte mycket, med varken prishöjningar eller kostnadsbesparingar, och det väntas bli värre innan det blir bättre. Det råder valutamotvind, främst i Sydamerika och ökad konkurrens från framförallt Kina vilket gör att analyshuset vidhåller sin rekommendation minska. Först under fjärde kvartalet lär prishöjningar få effekt.

En mer positiv bild har Credit Suisse som har en köprekommendation. Analyshuset framhåller att det tredje kvartalet blir tufft, framförallt på grund av valutamotvind, men ser att prishöjningarna kommer att slå igenom så småningom och att effektiviseringar kommer att bidra positivt framöver. Värderingen ses som attraktiv vid en jämförelse med jämförande bolag 2019 då rabatten nu uppgår till 10 procent sett till värderingsmultipeln ev/ebit.

I det tredje kvartalet väntas Electrolux redovisa ett rörelseresultat om 1.752 miljoner kronor, enligt estimat från elva analytiker sammanställt av Infront Data.

Snittestimatet för rörelsemarginal ligger på 5,7 procent. Under samma period föregående år uppgick rörelsemarginalen till 6,8 procent.

Omsättningen väntas enligt sammanställning öka med 6,7 procent och då uppgå till 30.996 miljoner kronor.

Klockan 0800: Stark tillväxt och växande marginaler väntas för spelbolaget

MRG (eller Mr Green som bolaget tidigare kallades) väntas fortsätta på sin tillväxtresa och lönsamhetsmarginalen bedöms förbättras sekventiellt i det tredje kvartalet efter att bolaget indikerat minskade relativa marknadsföringskostnader under det andra halvåret.

”Vi kommer dra ned på den relativa marknadsföringsandelen under det andra halvåret”, sade vd Per Norman till Direkt i somras och indikerar att speloperatören bör komma ned åtminstone ett par procentenheter från senaste kvartalets 36 procent under det andra halvåret.

”Vi förväntar oss att MRG ska rapportera fortsatt stark tillväxt i det tredje kvartalet och lönsamheten bedöms förbättras sekventiellt då marknadsföringskostnaderna kommer ned”, skriver Kepler Cheuvreux med köpråd.

Pareto Securities, också med köp, gör en liknande bedömning.

”Marknadsföringskostnaderna har guidats att komma ned i det andra halvåret, vilket ska få helårsmarginalen, ebitda, att röra sig upp mot runt 15 procent”, skriver Pareto.

MRG:s mål är 40 procents intäktstillväxt och 15 procents ebitda-marginal i år. Under det första halvåret var intäktstillväxten närmare 41 procent medan marginalen uppgick till 11,5 procent.

Intäktstillväxten under inledningen av det tredje kvartalet beskrevs som klart över tillväxtmålet.

”Det är en fin start men man bör komma ihåg att fotbolls-VM hjälper till här även om vi inte har en jättestark sportboksprofil”, kommenterade vd:n.

I mitten av september dök det upp ett orosmoln på himlen då ett dotterbolag i koncernen blivit bötfällt i Nederländerna.

Men Per Norman var inte oroad för att speloperatören riskerade att diskvalificeras från en nederländsk spellicens framöver och bolaget har valt att överklaga beslutet.

”Nej, det är jag inte. Skulle vi diskvalificeras på grund av utebliven IP-blockering så skulle också alla andra spelbolag som vi känner till också bli utan licens i Nederländerna. Vi kommer absolut att ansöka om licens i landet och tror absolut att vi kommer att få en”, kommenterade han till Direkt förra månaden.

Enligt Infront Datas sammanställning av fyra analytikers prognoser väntas intäkterna i det aktuella tredje kvartalet växa med i snitt drygt 49 procent till 441 miljoner kronor och med en ebitda-marginal på runt 15 procent.

Klockan 0815: Swedish Match – fortsatt fokus på nikotinfritt snus

Zyn, Zyn och Zyn. Och så lite skandinaviskt snus. Så kan marknadens fokusbild sammanfattas inför Swedish Match rapport på fredag. Förväntningarna på Swedish Match tobaksfria nikotinsnus Zyn är höga, om än sannolikt inte fullt så uppskruvade som när Swedish Match-aktien i mitten av augusti noterade all-time-high på drygt 530 kronor. I skrivande stund handlas den kring 455 kronor.

Vid utgången av det andra kvartalet fanns Zyn i cirka 12.000 försäljningsställen i västra USA, ungefär 2.000 fler än kvartalet innan, och Swedish Match beskrev efterfrågan som ”urstark”.

”Vad som är väldigt tydligt av den data vi sett från Nielsen är att Zyn attraherar konsumenter från flertalet tobakskategorier; moist snuff, tuggtobak, snus och många rökare också”, sade vd Lars Dahlgren.

Swedish Match håller på att utöka sin produktionskapacitet av Zyn och en ny fabrik i USA ska börja producera gradvis under det första halvåret 2019. Den nya fabriken kommer att ha en kapacitet på 60 miljoner dosor.

Analytikernas estimat för Zyns försäljningspotential spretar rejält. En färsk analys från ABG Sundal Collier åskådliggör det svårprognostiserade läget.

”Vi beräknar att marknaden prisar in ett värde för snuset utanför Skandinavien och för Zyn på 9-77 kronor per aktie. Det skulle innebära en försäljning på 5-6 miljoner dosor eller på 40-50 miljoner dosor”, skriver ABG som själva spår en volym på 50-60 miljoner dosor om några år.

Zyn går in under kategorin All White, tobaksfritt nikotinsnus där såväl portionspåsar som innehåll är vitt, där det i dag finns ett 30-tal varianter på den svenska och norska marknaden. I en färsk intervju med Snusbolaget.se menade vd Gavin O´Dowd All White-produkterna på sikt kan komma att utgöra uppemot en tredjedel av den svenska och norska snusmarknaden.

”Våra kunder är något yngre och något mer mottagliga för nya produkter än den genomsnittliga snusaren och därför ser vi trenderna mycket snabbare på vår plattform än vad som märks ute i butikerna. Vi ser att All White växer väldigt fort i Norge och vi ser tidiga tecken på att kategorin ska lyfta i en snabb takt även i Sverige”, sade Gavin O´Dowd till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt Snusbolagets bedömning står All White-segmentet i dag för drygt 2 procent av den totala snusmarknaden i Sverige. För ett år sedan var andelen under 1 procent. BAT är störst följt av Swedish Match. På den norska snusmarknaden står All White-segmentet för 10-12 procent av totalmarknaden för snus.

Några övriga punkter inför rapporten:

* Enligt Infront Datas sammanställning av tio analytikers estimat väntas Swedish Match totala försäljning ha stigit till 3.274 miljoner kronor i det tredje kvartalet (2.915). Rörelsevinsten från produktområdena spås landa på 1.280 miljoner kronor (1.104).

* Snusdelens rörelsevinst vänta stiga till 714 miljoner kronor (622). Övriga Tobaksprodukter, som till stor del består av de amerikanska massmarknadscigarrerna, väntas leverera en vinst på 521 miljoner (436).

* Värt att notera är att stormarna i USA kan ha påverkat volymerna för moist snuff och tuggtobak i det tredje kvartalet. Samtidigt kan jämförelsetalen för snuset i Norge stöka till det lite på grund av lageruppbyggnad inför införandet av de neutrala förpackningarna förra året.

* I halvårsrapporten uppgav Swedish Match att rörelseförlusten för snus och portionsprodukter med nikotin utanför Skandinavien, där Zyn ingår, om något blir ”minimal” 2018. Tidigare prognos var att rörelseförlusten 2018 väntades bli betydligt lägre än under 2017.

* På den regulatoriska fronten är det främst EU-snuset och chew bags som är i fokus. I april föreslog EU-domstolens generaladvokat att EU:s snusförbud behålls. EU-domstolens utslag kommer vanligtvis omkring ett halvår efter generaladvokatens förslag.

Vad gäller frågan om Swedish Match möjlighet att sälja så kallade chew bags i Tyskland och andra europeiska länder så kom den ett steg närmare en upplösning i förra veckan efter ett beslut i EU-domstolen. Beslutet var dock svårtolkat och på rapportdagen bör Swedish Match lämna sin tolkning.

Klockan 0830: Stora Ensos resultat troligen inom prognos

Massa- och pappersjätten Stora Enso väntas rapportera ett resultat för det tredje kvartalet som i allt väsentligt hamnar i linje med bolagets egna prognoser från halvårsrapporten.

Marknaden har varit stark inom flertalet av Storas segment och rapporter från andra aktörer i sektorn tyder på att det mesta borde ha gått bolagets väg. Ett orosmoment är de underhållsstopp som genomförts och vars resultateffekter är svårbedömda.

”Vi vet att massapriserna varit höga och om underhållsstoppet gått som det ska bör vi se ännu ett kvartal med rekordsiffror från affärsområdet Biomaterials”, säger Mikael Jåfs, analyschef på Kepler Cheuvreux i Stockholm.

Stora Enso genomför också planerade underhållsstopp inom affärsområden Consumer Board och Packaging Solutions. Totalt väntas kostnaden för alla planerade stopp bli cirka 5 miljoner lägre än i det andra kvartalet, men då blev kostnaden också 15 miljoner högre än bolaget räknat med.

Stora Enso har guidat för ett operativt rörelseresultat ”i nivå med” det andra kvartalets 327 miljoner euro, vilket enligt bolaget ska tolkas som 327 miljoner plus/minus 10 procent.

Enligt Infront Datas sammanställning av åtta analytikers prognoser väntas ett operativt rörelseresultat om 343 miljoner euro (290), alltså i den övre delen av det implicita prognosintervallet.

God efterfrågan har också noterats av producenter av papper, där priserna höjts gradvis under året, och sågade trävaror, som mött stigande intresse både hemma och på exportmarknaderna.

För kartongproduktionen inom affärsområdet Consumer Board har underhållsstopp genomförts både vid Imatra och Ingerois, vilket adderar till osäkerheten. Affärsområdet har också tidigare under året missgynnats av långa försäljningskontrakt till fasta priser, medan kostnaderna för insatsvaror ökat.

Av intresse är också vad vd Karl-Henrik Sundström ska säga om utsikterna för resten av året.

”Vi kommer att fokusera på guidningen för det fjärde kvartalet; med vedförsörjningsproblemen lösta tror vi att Stora kan bli mindre konservativt i sina prognoser”, skriver Pareto Securities.

Kollegorna på UBS tror dock på en guidning av samma typ som vid halvårsskiftet, med ett väntat operativt rörelseresultat i intervallet plus/minus 10 procent av det tredje kvartalets utfall. Årets sista månader präglas av negativa säsongseffekter och underhållsstopp inom massaverksamheten, påminner investmentbanken.

Rapporter fredag 26 oktober:

D Carnegie (kl 7.00)

Fingerprint Cards (kl 7.00)

Intrum (kl 7.00)

Ahlsell (kl 7.30)

Kindred (kl 7.30)

SSAB (kl 7.30)

Xvivo (kl 7.30)

Bergman & Beving (kl 7.45)

Thule (kl 7.45)

Acando (kl 8.00)

Alligator (kl 8.00)

Cloetta (kl 8.00)

Electrolux (kl 8.00)

Feelgood (kl 8.00)

Lammhults (kl 8.00)

Medicover (kl 8.00)

Micro Systemation (kl 8.00)

MRG (kl 8.00)

Odd Molly (kl 8.00)

Oncopeptides (kl 8.00)

Swedish Match (kl 8.15)

Bilia (kl 8.30)

Eolus Vind (kl 8.30)

Episurf Medical (kl 8.30)

Image Systems (kl 8.30)

Invisio (kl 8.30)

Medivir (kl 8.30)

Oscar Properties (kl 8.30)

Pricer (kl 8.30)

Stora Enso (kl 8.30)

Net Insight (kl 8.45)

Autoliv (kl 12.00)

Nobia (kl 13.00)

Securitas (kl 13.00)

Catena

C-Rad (före börsöppning)

FM Mattsson

Itab

Midway

Moment Group