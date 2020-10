Lägre förluster än väntat för amerikanska oljejättar

Exxons förlust kom in på 15 cent per aktie (75), att jämföra med S&P Global Market Intelligence insamlade analytikersnitt på -26 cent. Omsättningen kom in något lägre än väntat på 46,2 miljarder dollar mot 48,4 miljarder dollar (65,1).

Resultatet förbättrades med 400 miljoner dollar från andra kvartalet, till 3,2 miljarder dollar. Det var främst med stöd av tidiga tecken på efterfrågeåterhämtning, skriver Exxon i rapporten.

För Chevron, som under en kort period i oktober seglade om Exxon och tog över kronan som USA:s största oljebolag, slutade kvartalet med en förlust på 12 cent per aktie, mot snittestimat på 37 cent i förlust.

Även här var dock omsättningen svagare än väntat på 24,5 miljarder dollar mot förväntade 26,3 miljarder dollar.

Båda aktierna handlades lätt ned i den tidiga amerikanska förhandeln på fredagen.