Kvartalsrapporter: Öresunds vinst minskar

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 321 miljoner kronor för det andra kvartalet.

Bolaget hade en positiv nettouthyrning om 19 miljoner kronor i det andra kvartalet (30), varav 13 miljoner kronor avsåg projektfastigheter (9). För det första halvåret var därmed nivån -14 miljoner kronor (40).

Fastighetsbolaget avvaktar med att gå vidare med utvecklingen av ytterligare bostadsrättsprojekt på Nobelberget i Sickla.

Det sade vd:n Annica Ånäs under tisdagsmorgonens rapportkonferens.

För bostadsrättsföreningen Sicklastråket, som säljstartades i höstas och byggstartades tidigare i år, pågår konvertering av bokningsavtal till förhandsavtal. Av de 68 stycken lägenheterna i detta bostadshus är 28 procent sålda på förhandsavtal. Färdigställande är beräknat till 2020.

Vd:n framhöll att Atrium Ljungberg kontinuerligt säljer lägenhet för lägenhet och att bolaget inte oroas av nuvarande säljgrad. Hon konstaterade dock att hus nummer två hade kunna startats med en högre försäljningsgrad i denna bostadsrättsförening.

Atrium Ljungberg planerar sammantaget för uppförande av omkring 500 bostäder på Nobelberget i Sickla.

I april startade bolaget byggnation av projektet Bas Barkarby som ska inbegripa lärande, arbetsplatser, kultur och idrott. Under våren byggstartades även kontorshuset Life City i Hagastaden.

Under årets första halvår uppgick Atriums investeringar i egna fastigheter till 815 miljoner kronor. Bolaget håller fast vid målet om investeringar på 2 miljarder kronor för innevarande helår, sade finanschefen Martin Lindqvist vid rapportkonferensen.

Fastighetsbolaget Platzers hyresintäkter uppgick till 276 miljoner kronor i det andra kvartalet (254).

Driftöverskottet blev 210 miljoner kronor (192) och förvaltningsresultatet uppgick till 149 miljoner (128).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter uppgick till 328 miljoner kronor (155) och värdeförändringarna på derivat redovisades till -111 miljoner kronor (-10).

Efter skatt blev resultatet 285 miljoner kronor (275), vilket motsvarade 2:37 kronor per stamaktie (2:30).

Investmentbolaget Öresunds substansvärde uppgick den 30 juni 2019 till 127 kronor per aktie, vilket är en ökning med 1,7 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2018 (130 kronor per aktie den 31 december 2018).

Detta är 19,0 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 20,7 procent under motsvarande period, skriver Öresund i rapporten.

”Det första halvåret 2019 kännetecknades av en hög riskaptit och en mycket stark börsutveckling. Inför 2019 var Öresund positionerat för en svagare konjunktur, med en övervikt mot icke-cykliska bolag och en stor andel likvida medel, vilket resulterade i att Öresunds värdepappersportfölj inte hängde med i den kraftiga uppgången under det första halvåret”, skriver Öresund.

Under andra kvartalet ökade substansvärdet med 4,0 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under motsvarande period med 6,6 procent.

”Årets andra kvartal har kännetecknats av kraftiga svängningar i aktiemarknaden mellan månaderna. En svagare konjunktur i kombination med global handelspolitisk osäkerhet gör att vi bedömer nedsidan större än uppsidan på kort och medellång sikt. Vi tror fortsatt att en svagare konjunktur framöver borde gynna Öresunds värdepappersportfölj”, skriver Öresund.

Större positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2019, hade innehaven i Svolder, Fabege, Ovzon och Intrum. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Catena Media, Attendo och Bahnhof.

Öresunds börskurs den 30 juni 2019 var 122:80 kronor vilket innebar en totalavkastning om -1 (2) procent under delårsperioden.

För andra kvartalet blev resultat efter skatt för bolaget 240 miljoner kronor (467), och resultatet per aktie uppgick till 5:28 kronor (10:27).