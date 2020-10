Kvartalets bästa fonder: Hållbar energi och småbolag

De topp fem bästa svenska fonderna har stigit mellan 24 och 37 procent, samtidigt som det breda amerikanska indexet S&P 500 avancerat 7,9 procent, vilket är något lägre än Stockholmsbörsen som steg 9,2 procent under samma period. Carnegies småbolagsindex har samtidigt klättrat hela 18,8 procent.

Det har varit ett minst sagt turbulent år och börserna har bjudit på både rekordhöga noteringar såväl som historiens snabbaste börskrasch. Sedan botten har dock börserna återhämtat sig med en exceptionell kraft. Sett till sektorer har teknik och hälsovård varit vinnare under större delen av året, men nu kan man se ett skifte bland de svenska fondvinnarna.

Bland de bäst presterande svenskregistrerade fonderna hos Morningstar noteras en tydlig trend. Majoriteten av fonderna investerar i småbolag medan kvartalets vinnare fokuserar på hållbar energi. Energisektorn som helhet har haft det kämpigare under året med stor dramatik kring bland annat oljepriset under våren. I andra vågskålen befinner sig i stället hållbar energi som fått stöd av en mängd faktorer, många kapitalförvaltare har exempelvis infört striktare riktlinjer i sin förvaltning till förmån för klimatförändringarna och i den amerikanska presidentdebatten har även Donald Trumps motståndare Joe Biden gjort det klart att han kommer främja hållbarhet om han blir vald. Utöver detta fokuserar även ECB:s krispaket på just gröna investeringar.

”Trenden mot hållbar energi har varit tydlig under många år, men den har accentuerats det senaste dryga året. Klimatinvesteringar är ett område som långsiktigt måste växa tre till fem gånger snabbare än BNP de närmaste 20-25 åren. Det finns en stor skillnad mot alla andra tillväxttrender som man investerar i på börsen: inom detta område måste tillväxten ske – om det inte sker så blir effekterna katastrofala på sikt. Det är svårt att hävda det i andra segment”, säger Patric Lindqvist, förvaltare Handelsbanken Hållbar Energi, till Fonder Direkt.

Tabell: Bäst presterande svenska fonderna under tredje kvartalet samt utveckling sedan årsskiftet.

Fond Avkastning Q3 Avkastning YTD Topp 3 bolag Handelsbanken Hållbar Energi 37,00% 54,30% Xinyi Solar, Daqo New Energy, Darling Ingredient Handelsbanken Microcap Sverige 28,00% 48,30% Cellink, Sdiptech, Sedana Medical Carnegie Micro Cap 27,00% 22,50% Stillfront, Rejlers, Instalco Enter Småbolagsfond 26,30% 36,40% Swedencare, Musti, Stillfront Lannebo Småbolag 23,80% 9,70% Nolato, Addtech, Securitas

(Källa: Morningstar)

Patric Lindqvist, som förvaltar kvartalets bästa fond konstaterar i en kommentar till Fonder Direkt att förnybar energi, och framförallt solenergi, har utvecklats särskilt starkt den senaste tiden. Om man kollar på fondens innehav är även kinesiska Xinyi Solar Holdings, som levererar glas och reglerare till solceller, fondens största innehav. Men förvaltaren nämner även elbilar som ett intressant segment, där elbilar för persontransporter redan rullar ut, medan tyngre transporter på fem till tio års sikt kommer bli mer vätgasbaserade.

”Men det har även skett en betydande förändring i de ekonomiska förutsättningarna – förnybar energi är idag det billigaste sättet att producera energi i mer än två tredjedelar av världen”, skriver förvaltaren.

Vad gäller presidentvalet poängterar han att han har en personlig förhoppning på utfallet i valet, drivet av många orsaker som han emellertid inte vill dela med sig av.

”Däremot kan man konstatera att tillväxten inom förnybara energikällor aldrig varit så snabb i USA, detta trots att den nuvarande presidenten vidtagit en mängd åtgärder för att sätta krokben för utvecklingen. Således tänker jag att om den nuvarande presidenten sitter kvar kommer den starka trend vi sett att fortsätta, vinner Biden så kanske sektorn gynnas något mer”, förklarar Patric Lindqvist.

När det kommer till småbolagsfonderna handlar det troligtvis snarare om enskilda bolag som lyckats extra bra under pandemin, eller rent av gynnats av den, än en strukturell förändring som gynnat just småbolag som helhet.

Den främsta sektorexponeringen för samtliga småbolagsfonder i toppskiktet, förutom Carnegie Micro Cap, är hälsovård och industri. Hälsovård har varit en stark sektor under hela året, vilket inte är särskilt förvånande då krisen som vi nu genomgår grundar sig i en pandemi, vilket har lett till en ökad efterfrågan på vaccin och läkemedel som kan tänkas tackla coronaviruset, men även utrustning och medicinteknik har sett en ökad efterfrågan. Just industrisektorn, som står för en stor del av den svenska börsen, har hört till en av de bästa sektorerna den senaste tiden, vilket även är anledningen till att Stockholmsbörsen gått starkare än många andra börsen runt om i världen.