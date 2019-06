Kursrusning i Doxa efter bud

Adma Förvaltnings, som ägs av affärsmannen Greg Dingizian, lämnar ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i biokeramikbolaget Doxa på 3:00 kronor per aktie.

Det innebär en premie på 37 procent jämfört med fredagens stängningskurs på 2:19 kronor för Doxa-aktien på Nasdaq First North.

Erbjudandets totala värde är cirka 118 miljoner kronor.

Adma är Doxas största aktieägare och innehar cirka 29,9 procent av aktierna och rösterna i företaget. Doxa utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter.

”Jag har, via Adma, under en längre tid varit aktieägare i Doxa och även varit styrelseledamot under perioden 2016-2017. Både som styrelseledamot och som investerare har jag varit engagerad i Doxas verksamhet. Därför har jag en gedigen insikt i verksamheten och är imponerad av den utveckling som den nya styrelsen och ledningen har initierat. Jag är övertygad om att Doxa har en styrelse och ledning som kan leda bolaget till framgång”, säger Greg Dingizian.

”Under inledningen av 2019 har vi sett att Doxa haft en stark försäljning med en nettoomsättningstillväxt om 50 procent, där bland annat samarbetet med Dentsply Sirona bidragit. Dessa faktorer sammantagna gör att jag ser aktieägandet i Doxa som en väldigt bra investering, och min ambition är att genom erbjudandet öka Admas innehav i Doxa, utan att göra Doxa till ett helägt dotterbolag. Dessutom ser jag en nytta för Doxa i att ha Adma som en ännu större ägare”, fortsätter han.

”Min bedömning är vidare att Doxas aktie är undervärderad på marknaden och Erbjudandet har utformats för att vara värdemässigt attraktivt för Doxas aktieägare”, uppger Greg Dingizian avslutningsvis.

Admas huvudsakliga verksamhet är att bedriva handel med aktier, värdepapper och fastigheter. Därutöver har Adma investerat i ett antal företag med verksamhet inom bland annat fastighetsförvaltning och vegansk mat.