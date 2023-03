Kursras i Baidu efter presentation av AI-chatbot

Populariteten kring Microsoft-uppbackade ChatGPT har orsakat en brådskande spurt bland kinesiska teknikbolag att utveckla en konkurrent. Baidu satte sig i kapplöpningens förarsäte efter att i februari tillkännagivit att de var nära att slutföra utvecklingen av dess AI-drivna chatbot, Ernie (Enhanced Representation through Knowledge Integration).

Introduktionen av Ernie presenterades på Baidus huvudkontor i Peking på torsdagen, två dagar efter att amerikanska Googles moderbolag Alphabet avslöjat en uppsjö av AI-verktyg för bolagets e-post och programvara för moln samt digitalt samarbete. Microsoft förväntas göra ett liknande tillkännagivande som Google senare på torsdagen.

Vad avser Baidu, som visade kortare presentationsvideor av chattroboten, matchades inte marknadens förhoppningar och Baidus Hongkong-noterade aktie rasade så mycket som 10 procent innan viss återhämtning.

”Vi kan absolut inte säga att den är perfekt”, sade Baidus vd Robin Li, som presenterade Ernie Bot, ”så varför avslöjar vi det idag? För att marknaden kräver det”, fortsatte han enligt Reuters.

Under presentationen visade vd:n fem videor där Ernie Bot svarade på frågor om den populära science-fiction novellen ”The Three Body Problems”, utförde matematiska beräkningar, kände igen kinesiska dialekter och generade en video samt bild utefter uppmaningar som matats in via text.

Robin Li sade att lanseringen inte var på grund av geopolitik och att Ernie bot inte är ett verktyg för att skapa en konfrontation mellan Kina och USA.