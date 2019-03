Orsaken är att aktien i dag handlas utan rätt till utdelning som fastställts till hela 116 kr. Det innebär en direktavkastning på över 55 procent baserat på gårdagens slutkurs.

Den saftiga utdelningen till aktieägarna görs eftersom bolaget förra året sålde tre isbrytare till Her Majesty the Queen in Right of Canada.

Försäljningen resulterade i en reavinst på hela 2,5 miljarder. Efter affären är Viking Supply Ships skuldfria och kan alltså också dela ut en saftig utdelning till aktieägarna.