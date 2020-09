Kull: Här är årets bästa fonder

Att teknikbolagen är årets vinnare har nog inte undgått många, vilket i sin tur självfallet resulterat i att teknikfonderna gått starkt. Hela åtta av de 20 bäst presterande fonderna kategoriseras som teknikfonder, men även global- och USA-fonder tar sig in bland vinnarna (som även de främst investerar i teknikbolag).

Källa: Avanza

Årets hittills bästa fond är en USA-fond, MS INVF US Growth, som gett en avkastning på 66 procent i svenska kronor och som har sin största exponering mot just tekniksektorn. Fonden har i snitt gett 22,8 procent per år de senaste 10 åren, vilket är betydligt bättre än dess jämförelseindex, Russell 1000, som stigit 14,3 procent per år senaste 10 åren, noterar sparekonomen.

Förutom teknik utmärker sig så kallade ”gröna fonder” bland årets vinnarfonder. Två fonder som fokuserar på bolag verksamma inom bland annat förnyelsebar energi, effektivare energianvändning och miljöteknik tar sig in på topplistan.

Även ett par svenska fonder letar sig in på topplistan, bland annat Consensus Småbolag som stigit hela 58 procent samt Swedbank Robur Ny Teknik som noteras upp 51 procent.

”Att guldet nått nya rekordnivåer och för första gången passerat 2 000 dollar per uns märks även det på årets vinnarlista. Två fonder som investerar i ädelmetaller har tagit sig in på listan. Nystartade AuAg Silver Bullet samt BGF World Gold. Intresset för denna typ av fonder bland privatsparare har ökat påtagligt och visst kan det för vissa vara en lämplig beståndsdel i en diversifierad portfölj, men man ska vara medveten om att risken i denna typ av fonder är hög”, konstaterar Johanna Kull och påpekar att man förutom exponeringen mot guld- och/eller silverpriset även får bolagsspecifik risk.

Sparekonomen menar att listan visar hur starkt teknikbolagen gått under året, men noterar även att de är de med högst avkastning senaste decenniet.

”Nu ska vi självfallet inte köpa en fond enbart utifrån avkastningen senaste året. Lika lite som vi enbart ska stirra oss blind på en fonds avgift. Men visst kan listor som denna fungera som inspiration. Både för dig som fondsparare och för dig som aktiesparare”, skriver Johanna Kull.