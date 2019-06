Läge för bottenfiske i Pakistan

I Tundra Fonders rapport för maj framgår det att Tundra Pakistan föll med 9,1 procent under månaden. Det var sämre än jämförelseindexet MSCI Pakistan IMI Net Tr som tappade 5,3 procent.

Merparten av underavkastningen, 3 procent, kom från övervikten i cykliska sektorer, framför allt cement och stål.

Sökte stödlån

Ett uteblivet avtal med Internationella Valutafonden, IMF, är en huvudorsak till nedgången i Pakistan, anser Mattias Martinsson.

– Efter valet förväntade sig marknaden och vi att den nya regeringen ledd av Imran Khan relativt omedelbart skulle sätta sig med IMF för att komma överens om ett stödlån på samma sätt som man gjorde efter valen 2008 och 2013, säger han.

Regeringen valde i stället att först söka stödlån på 9 miljarder dollar från vänligt sinnade länder, men det valet mottogs negativt av marknaderna eftersom IMF ses som en garant för en sund ekonomisk utveckling.

Hårda besparingar

Den 12 maj nådde Pakistan och IMF till slut en preliminär överenskommelse men IMF förutsatte mycket hårda besparingar och ytterligare valutadevalvering för att gå med på lånet.

– Marknaden har sedan dess med bävan väntat på Pakistans budget för nästkommande år som är ett brutet räkenskapsår som sträcker sig mellan 1 juli – 30 juni. Denna presenterades i början av veckan och var osedvanligt stram med höjda skatter för flertalet sektorer. Till och med militären accepterade en oförändrad budget jämfört med tidigare år.

Mattias Martinsson anser det vara sannolikt att IMF:s styrelse klubbar igenom lånet, och enligt uppgifter sker det inom två till fyra veckor.

– Ett underskrivet IMF-lån har historiskt följts av en stark börsutveckling då investerare ser det som ett tecken på att ekonomin är under kontroll. Aktiemarknaden handlas till tioårslägsta i förhållande till det egna kapitalet och den genomsnittliga p/e-värderingen ligger på cirka sju gånger, jämfört med omkring nio gånger historiskt.

Framtidstron ökar

Den strama budgeten innebär att tillväxten blir lägre under det kommande året och företagen kommer att känna av åtstramningarna.

– Mycket talar dock för att framtidstron åter ökar härifrån och att de kommande åren kommer bli betydligt bättre. För mig som var med 2011 när vi startade fonden känns läget på många sätt som då. Då följde fem år av mycket stark utveckling, säger Mattias Martinsson.

Han är därför ganska optimistisk sett till de kommande tolv månaderna, speciellt som exponeringen mot banksektorn ökat. Banksektorn är en av få sektorer som gynnas av ett högre ränteläge och Mattias Martinsson förväntar sig väsentliga ”vinstökningar” under det kommande året och fonden adderade därför fyra bankaktier till portföljen under månaden.

Återhämtning

Redan på onsdagen, dagen efter att den för Pakistans del mycket strama budgeten presenterades, skedde en försiktig återhämtning, enligt Mattias Martinsson. Tundra Pakistan var faktiskt upp 1,3 procent den dagen, enligt Morningstar.

– Onsdagens återhämtning följdes av en riktigt stark dag på torsdagen. Vi håller tummarna för att vi har det värsta bakom oss nu, säger han.

Bra år för techfonder

Bland övriga fonder som gått svagt under året märks till exempel Gladiator, ned 13 procent och Aktie-Ansvar Graal Offensiv, ned 7,2 procent.

Desto bättre har det gått i andra änden av listan där techfonderna firar triumfer. Ett tiotal av dessa fonder är upp mellan 30 och 40 procent under året. Allra bäst är BFG Next Generation Technology A2, upp hela 43,3 procent, samt JPM US Technology A, upp 40,7 procent.

Även småbolagsfonder går starkt, till exempel Consensus Småbolag A, upp 34,4 procent och SEB Nordamerika Småbolag, upp 34 procent.

Tabellen nedan visar de 15 sämsta fonderna sedan årsskiftet: