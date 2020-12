Olika syn på Indien efter all time high i november

Fonder Indien har haft en stark ekonomisk utveckling under hösten. Bara i november flödade det in rekordstora mängder utländskt kapital, 6 miljarder dollar. Den snabba återhämtningen och globala investerares ökade riskvillighet pressade upp en ny all time high på börsen i slutet av november. Samtidigt ökade Carnegie Indienfond med 5,3 procent under månaden. Men det finns motsatta uppfattningar. HSBC Private Banking underviktar Indien för "att alla goda nyheter redan är inprisade på marknaden".