Kortio hjälper dig att välja rätt kreditkort

Som namnet Kortio avslöjar så läggs majoriteten av fokuset här på just kort. Alla kort i Sverige, oavsett om det rör sig om kreditkort eller betalkort, finns samlade på ett och samma ställe. Grundidén är att man snabbt skall kunna jämföra och få fram ett eller flera kort som passar det man söker. Har man dessutom aldrig haft ett kreditkort sedan tidigare och inte riktigt vet var man skall börja så är Kortios kortguide en bra utgångspunkt.

I Kortguiden besvarar man 10 enkla frågor och utifrån de svar som ges samt de uppgifter man anger så plockar Kortio fram ett eller flera förslag på kort. De kort som plockas fram kommer passa de preferenser man har utifrån vad man svarade på frågorna. Vidare kommer också endast kort med ett inkomstkrav som möter den inkomst man angav i formuläret visas. Kortguiden är alltid helt kostnadsfri att använda sig av och är man inte nöjd med de förslag man mottagit så kan man alltid börja om.

Har man en relativt god idé om vad för typ av kreditkort man söker så kan man hoppa över Kortguiden. Man kan istället gå direkt till den kreditkortskategori som är av intresse och där börja jämföra olika kort. På Kortio är alla kort i Sverige opartiskt recenserade och kortlistor finns för alla korttyper, såväl resekort som bonuskort och premiumkort.

Via listorna kan man snabbt ställa kortens för- och nackdelar mot varandra och sålla bort de som inte passar de preferenser man har. Skulle man dessutom vilja få ned urvalet av kort ytterligare kan detta göras genom de filter som finns på Kortio. Genom filtret kan man ställa in önskad årsavgift, kreditgräns, högsta tillåtna kreditränta och mycket mer.

Valet av kreditkort är högst individuellt

Valet av kreditkort är i slutändan väldigt individuellt och det är svårt för oss på Kortio att peka ut ett kort som passar just dig. Med det sagt finns det dock flera banker som sticker ut ur mängden. En av dessa är Marginalen Bank som idag erbjuder flera kort samt ett stort utbud av andra finansiella lösningar. På kreditkortsmarknaden är de framförallt kända för sina två kreditkort, Marginalen Gold samt Marginalen Traveller. Dessa kort har nu under flera års tid varit två populära alternativ och just Marginalen Gold är ett av de mer populära valen då man söker ett kort för vardagligt bruk.

Marginalen Gold – ett kreditkort för dem flesta

Marginalen Gold tillhör inte en speciell nisch av kreditkort och är mer av ett allround-kort som passar väl att ha som huvudkort i vardagen.

Snabbfakta om Marginalen Gold:

Maxkredit: 100 000 kronor

Årskostnad: 195 kr (första året är just nu gratis)

Räntefria dagar: 50 dagar

Det huvudsakliga fördelarna med att äga Gold-kortet är cashback samt ett stort antal försäkringar. Genom att koppla kortet till appen “Handla Smart” kan man få pengar tillbaka på köp i fler än 200 butiker. Det rör sig om allt ifrån elektronik till resor och mode med en återbäring på upp till 25 procent.

Försäkringarna går sedan hand i hand med shoppande. Bland annat så får man ett års förlängd garanti, prisgaranti, allrisk för hemelektronik och mycket mer. Vidare ingår det också en kompletterande reseförsäkring, kreditkortet funkar alltså utmärkt att ta med även på resan.

Ansök här och läs hela recension för Marginalen Gold på Kortio. Skulle inte Marginalen Gold passa det du söker så hjälper Kortio dig med att ta fram andra förslag på kreditkort.

Mer än bara kreditkort

Är man nyfiken på Marginalen Bank men inte söker ett kreditkort så finns det mycket att hämta ändå. Marginalen Bank är en nischbank med ett stort utbud av finansiella lösningar.

Privatlån

Försäkringar

Sparkonto

Lönekonto

Lönekontot är det senaste tillskottet i deras utbud. Ett lönekonto i sig är inte något nytt men med en sparränta om 0,6 procent samt helt nedbrytningsbara Visa-kort, gör detta till ett både förmånligt och miljövänligt lönekonto som ligger i framkant. Alla kan ansöka om lönekontot och första året är just nu gratis. Andra året betalar man en låg månadsavgift om 19 kronor och inga andra kostnader tillkommer.

Väljer man dessutom att samla ytterligare tjänster hos Marginalen Bank så kan detta leda till ytterligare rabatter och förmånligare avtal gällande lån och försäkringar.

Oavsett vad för kort man söker, om det så är ett kreditkort eller betalkort, så hjälper vi på Kortio dig att fatta välinformerade beslut och hitta det bästa kreditkortet utifrån dina preferenser.

Av: Kortio.se

Detta är en annons från Kortio.se och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.