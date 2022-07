Konsumentverket granskar resebyråer

Många konsumenter som köpt flygbiljetter via en resebyrå online har väntat länge på att få tillbaka sina pengar för inställda resor under pandemin. De har också haft problem med att få hjälp av bolagens kundtjänster. Nu inleds en gemensam tillsynsinsats inom EU under ledning av Konsumentverket tillsammans med EU-kommissionen. I samband med det höga antalet inställa flygningar under pandemin genomförde det europiska CPC-nätverket (Consumer Protection Cooperation) en granskning av de största europeiska flygbolagen. Granskningen resulterade bland annat i att flygbolagen har erbjudit återbetalning till två miljoner resenärer som tidigare, i strid mot reglerna, endast erbjudits kompensation genom tillgodohavanden. Av dessa har över 500 000 valt återbetalningsalternativet. Anmälningar till konsumentskyddsmyndigheter inom EU visar att det kvarstår problem för de konsumenter som köpt sina biljetter via en onlineresebyrå. Konsumenterna uppger att de trots mycket lång väntan inte fått tillbaka betalningen för de inställda flygresorna, trots att flygbolagen uppgett att de fört över pengarna till resebyrån. Dessutom uppger konsumenterna att det är svårt att få kontakt med och hjälp av resebyråerna. Med anledning av dessa brister inleds nu en gemensam tillsynsinsats inom EU under ledning av Konsumentverket. – Det vi ser nu är helt oacceptabelt. Konsumenterna har väntat alldeles för länge och det är hög tid att onlineresebyråerna nu ser till att konsumenterna de förmedlat resor till får tillbaka sina pengar. Bolagen behöver också se till att konsumenterna kan nå deras kundtjänst inom en rimlig tid, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och Konsumentombudsman, KO. Tillsynsinsatsen har som syfte att ta reda på hur resebyråerna följer EU-rätten och därmed trygga konsumentskyddet på området. Fyra stora resebyråer omfattas, Otravo, Kiwi, Etraveli Group och eDreams. Bolagen marknadsför sig under flertalet olika varumärken såsom Travellink och Supersavertravel