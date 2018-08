Kommentar: Paradox borde vinstvarnat

Paradox har varit ett av de stora utropstecknen hittills i år bland spelutvecklarna med en kursutveckling som nådde som högst i slutet av maj med 234 kr, vilket då var cirka 150 procent upp sedan årsskiftet.

Detta hände knappt två veckor efter rapporten för första kvartalet som var mycket stark. Företaget var också påtagligt optimistisk inför fortsättningen och på nivåerna över 200 kr drog också flera analytiker öronen åt sig och sänkte sina rekommendationer till Behåll och till och med Sälj.

Aktien har också backat tillbaka under sommaren, men det fanns nya förväntningar inför halvårsrapporten vilket kunde ses på kraftigt stigande kurs under måndagen.

Men besvikelsen blev stor med en omsättning under kvartalet på 299 miljoner kr, vilket bara var 3 procent bättre än föregående år. Intäkterna understeg analytikernas prognoser med över 15 procent.

Och rörelseresultatet minskade med hela 39 procent till 99 miljoner (162), vilket naturligtvis var den allra största chocken för marknaden. Större royaltybetalningar till tredjepartsaktörer plus att Paradox lagt ner två spelprojekt som inte nått förväntad kvalitet var de största anledningarna till resultatraset.

Tillträdande vd:n Ebba Ljungerud och nye arbetande styrelseordföranden Fredrik Wester menar att detta är normalt i Paradox, det vill säga att man har många spelprojekt igång samtidigt – och ibland tvingas man lägga ned vissa när standarden blir för låg.

Att detta är vardag i spelutvecklarnas verksamhet har nog marknaden klart för sig – men eftersom detta skedde under andra kvartalet har det funnits gott om tid att förvarna om detta under sommaren. Faktum är att Paradox direkta kostnader mer än fördubblades under kvartalet till över 130 miljoner.

Det är fullständigt onödigt att vänta till mitten av augusti med att redovisa sådana kraftiga avvikelser. Paradox är ju heller inte något litet förhoppningsbolag utan har ett börsvärde på över 21 miljarder – då måste vi kunna kräva ett mer professionellt hanterande av informationen till marknaden.

Sajten Breakit konstaterar att Paradox framtidsspel Surviving Mars inte nämns alls i rapporten. Det kan bero på att spelet hittills visat sig vara en flopp med få spelare och sämre recensioner än succén Cities Skylines.

Förhoppningsvis lär sig Paradox av misstagen och guidar marknaden bättre och tidigare i framtiden. Att köpa Paradox även på de nya lägre nivåerna känns som ett vågspel när bolaget är så pass amatörmässigt i sin informationsgivning. Chockrapporten kan mycket väl få kursen att halka ner ytterligare på kort sikt.