Kollaps för amerikansk jobbsektor

Konsensusprognosen inför den officiella arbetsmarknadsrapporten pekar mot att antalet sysselsatta totalt ska ha minskat med 21.000.000 i april.

Månaden före minskade sysselsättningen i ADP-undersökningen med reviderade 149.000 personer (-27.000). Det kan jämföras med en nedgång om 701.000 i den totala sysselsättningen i den officiella arbetsmarknadsstatistiken.

ADP-undersökningen visade vidare att sysselsättningen i företag med upp till 49 anställda minskade med 6.005.000 i april. I företag med 50-499 anställda minskade sysselsättningen med 5.269.000 personer, och i företag med över 500 anställda minskade sysselsättningen med 8.963.000 personer.

Bland tjänsteproducenter minskade antalet sysselsatta med 16.007.000 personer medan antalet sysselsatta i varuproducerande företag minskade med 4.229.000 personer.

I byggindustrin minskade sysselsättningen med 2.477.000 personer, inom tillverkningsindustrin minskade sysselsättningen med 1.674.000, inom finansbranschen minskade sysselsättningen med 216.000 och inom handel och transport sjönk sysselsättningen 3.440.000.

Företagstjänster sjönk med 1.167.000, inom utbildning och hälsovård minskade sysselsättningen med 971.000, och inom hotell och fritid minskade sysselsättningen 8.607.000.

Ahu Yildirmaz vid ADP noterade att jobbförlusterna under månaden låg på en icke tidigare skådad nivå. Jobbförlusterna bara under april var mer än dubbelt de totala förlusterna under finanskrisen.

”Det är också viktigt att notera att rapporten baseras på det totala antalet som var aktiva på företagens lönelistor under den 12:e i månaden. Det är samma period som Bureau of Labor and Statistics använder för sin data”, sade han.