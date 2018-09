H&M stiger trots resultatmiss

H&M redovisar ett rörelseresultat på 3 976 miljoner kr för det tredje kvartalet (juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2017/2018.

Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 4 186 miljoner kr.

Marginal bättre än väntat

H&M:s bruttovinstmarginal sjönk till 50,3 procent under räkenskapsårets tredje kvartal.

Analytiker hade räknat med en bruttomarginal på 50,1 procent, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Prisnedsättningarna i relation till omsättningen ökade med 0,7 procentenheter i andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan. Den lägre bruttomarginalen förklaras av bolaget också med de ökade kostnader som uppstod i samband med implementeringen av nya logistiksystem.

För inköpen till fjärde kvartalet bedöms marknadsläget för de externa faktorerna sammantaget som ”svagt positivt”, främst till följd av att den amerikanska dollarn var svagare gentemot koncernens valutakorg, jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år.

Kraftigt ökat varulager

H&M:s varulager uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 38,7 miljarder kr, en ökning med 15 procent i kronor räknat och med 12 procent i lokala valutor, jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Varulagret utgjorde 18,9 procent (16,6) av omsättningen exklusive moms, rullande tolv månader och 32,7 procent (33,5) av balansomslutningen.

”Bättre balans”

Det utgående varulagret är fortfarande högt men kvaliteten och balansen är bättre än vid motsvarande tidpunkt föregående år, skriver H&M.

Bolagets förändringsarbete har börjat ge resultat och lageromsättningshastigheten på nya varor ökar successivt, uppger H&M.

”Sammantaget är lagersituationen fullt hanterbar och bolaget bedömer därför att prisnedsättningarna i relation till omsättningen inte kommer att öka i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.”

Online ökade

H&M:s onlineförsäljning räknat i svenska kronor ökade under det tredje kvartalet med 32 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Den totala försäljningen för bolagets nya varumärken (New Business) ökade samtidigt med 20 procent.

H&M skriver vidare att COS lanserar sin onlinebutik i Kina under hösten 2018, då COS också lanseras på Alibabas webbplats Tmall.

Dyrbara logistikproblem

De logistikproblem som drabbat H&M i USA, Frankrike, Italien och Belgien under det tredje kvartalet, och som bolaget flaggat för tidigare, medförde extraordinära kostnader om cirka 400 miljoner kr.

Det framgår av Karl-Johan Persson vd-ord i rapporten.

”Ett intensivt arbete för att rätta till problemen, som till största del nu är lösta, medförde extraordinära kostnader om cirka 400 miljoner SEK i kvartalet”, skriver han.

Av rapporten framgår även att försäljningen på dessa marknader – USA, Frankrike, Italien och Belgien – minskade med sammantaget med 8 procent. På de övriga 66 marknaderna ökade försäljningen med 8 procent i lokala valutor i kvartalet, skriver H&M.

Problemen uppstod i samband med implementeringen av ett nytt logistiksystem. När bolaget släppte försäljningssiffror den 17 september varnade H&M för att detta skulle ha en stor påverkan på försäljnings- och kostnadsutvecklingen i de berörda länderna.

Öppnar 240 nya butiker

H&M upprepar sin prognos om att öppna cirka 240 nya butiker netto under verksamhetsåret 2017/2018.

Många öppningar planeras ske i slutet av räkenskapsåret vilket gör att vissa öppningar kan falla in i början av nästa räkenskapsår, skriver H&M delårsrapporten.

Planen är att öppna cirka 380 butiker och stänga 140. Tidigare har H&M talat om att öppna cirka 390 butiker och stänga 150.

Flertalet av H&M-butiksöppningarna sker på tillväxtmarknader medan stängningarna sker främst på etablerade marknader, skriver bolaget.

Under 2019 planeras de första butikerna i Vitryssland och Bosnien-Hercegovina samt Tunisien via franchise. Mexiko blir ny H&M-onlinemarknad under 2018/2019 samt även Egypten via franchise. Känt av detta sedan tidigare var Bosnien-Hercegovina och Mexiko.