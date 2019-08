Klart bättre resultet än väntat för Tethys Oil

Tethys Oils produktion och intäkter var i linje med förväntningarna, medan ebitda-resultat var 11 procent högre än ABG Sundal Colliers och marknadens förväntningar. Det skriver mäklarfirman i en snabbkommentar på morgonen.

Intäkterna uppgick till 41,3 miljoner dollar (36,4).

Nettokassan var vid periodens utgång till 62 miljoner dollar (36).

Produktionen uppgick i genomsnitt till 12.881 fat per dag under det andra kvartalet.

Flaggar för tillgångsköp

”Vi är glada över att vi nu är stadigt i den högre delen av vår guidning för året om en nettoproduktion mellan 12.000 och 13.000 fat per dag”, kommenterar vd Magnus Nordin i rapporten.

De sammanlagda operativa kostnaderna har under kvartalet minskat, i enlighet med bolagets prognos. De operativa kostnaderna per fat väntas vara omkring 11 dollar under resten av året, att jämföra med 10,2 dollar under det andra kvartalet och 13,3 dollar under det första.

Bolaget väntar nu på resultat från borrningen Yusr-1. Därtill planeras minst två ytterligare prospekteringsborrningar på Block 3&4.

Tethys Oil flaggar också för möjligheten till nya tillgångsköp.

”Vår kassa ger oss också en betydande ‘krigskassa’ som möjliggör för oss att utöka våra tillgångar, om och när vi finner något som uppfyller våra höga tekniska och kommersiella krav och som möjliggör att vi upprätthåller vår starka finansiella disciplin”, skriver vd:n.

Lägre kostnader

Det starkare resultatet hänger bland annat samman med lägre kostnader än förväntat.

”Vi räknar med att se positiva estimatförändringar efter det andra kvartalets rapport, till följd av de lägre operativa kostnaderna och den lägre guidade avskrivningstakten”, skriver ABG i kommentaren.

ABG Sundal Collier följer Tethys Oil genom en så kallad uppdragsanalys, som alltså betalas av bolaget.