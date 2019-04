Klart bättre än väntat för Getinge – aktien vänder uppåt

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Justerat resultat över förväntan. Getinges ebita-resultat före engångsposter blev 369 miljoner kr i första kvartalet (301). Analytiker hade i genomsnitt siktat på ett ebita-resultat om 361 miljoner kr, enligt Infront Datas sammanställning av sex analytikerestimat.

Även försäljning och orderingång överträffade. Getinges omsättning för kvartalsperioden var 5.548 miljoner kr (4.868). Analytiker hade väntat sig en nettoomsättning på 5.235 miljoner, enligt Infront Data. Orderingången uppgick till 6.173 miljoner kr (5.328). Snittestimatet låg på 5.787 miljoner.

Upprepar prognos för organisk tillväxt. Getinge upprepar prognosen om organisk omsättningstillväxt om 2-4 procent under 2019. Enlig Infront Data låg analytikers snittförväntningar inför rapporten på en organisk försäljningstillväxt på 2,9 procent för helåret 2019. Under första kvartalet ökade omsättningen organiskt 6,0 procent. Bolagets har som finansiellt mål att nå en organisk intäktstillväxt om just 2-4 procent.

Åtgärder börjar bita. De besparingsåtgärder som genomförs av Getinge börjar ge effekt under andra halvåret 2019, skriver vd Mattias Perjos. Totalt uppgår omstruktureringskostnaderna till 108 miljoner kr för kvartalet.

Kvalitetsarbete Hechingen väntas pågå ytterligare två år. Det pågående arbetet med att rätta till kvalitetsbrister vid Getinges anläggning i tyska Hechingen väntas pågå i ytterligare två år. Bakgrunden är ett förlikningsavtal med FDA från 2015. Avtalet, som ingicks efter att den amerikanska hälsovårdsmyndigheten upptäckt kvalitetsbrister vid Getinges anläggningar, omfattar totalt fyra produktionsenheter.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.