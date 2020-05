Kinesiska staten blir storägare i Norwegian

Konvertering av leasingskulder har medfört att BOC Aviation övertar knappt 13 procent av aktierna i det norska flygbolaget. Leasingbolagens ägarandel har dock spelats ned och setts som en risk för aktiekursens stabilitet, givet att sådana aktörer generellt inte har för avsikt att behålla poster i flygbolag.

Norwegian skriver i ett pressmeddelande att BOC Aviation är ett bolag som i slutänden kontrolleras av China Investment Corporation, som ägs av Folkrepubliken Kina.

Flygbolagets aktie rasade med 40 procent på onsdagen, till kurser kring 2:30 norska kronor. Norwegians storägare och före detta vd, Bjørn Kjos, har uppgett att bolaget var nära att gå till försäljning under hösten 2018, då British Airways-ägaren IAG tog en minoritetspost i bolaget. IAG bjöd först 350 kronor per aktie och därefter 220 kronor per aktie i det norska flygbolaget.

Under morgonen tillkännagav Norwegian att bolaget nu uppfyller norska statens lånevillkor för att tilldelas del 2 och 3 av det paket som utfästes och tvingade flygbolaget till en komplex kapitalomstrukturering.