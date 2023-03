Kinesiska bolag flockas till schweiziska börsen

Nio kinesiska företag noterades i Zürich förra året, där 3,2 miljarder dollar togs in, rapporterar börsoperatören SIX. Det överskrider de 470 miljoner dollar som kinesiska bolag har tagit in i New York, enligt data från Dealogic.

Skiftet till Schweiz kommer som en reaktion på månader av spänningar mellan Peking och Washington över kinesiska USA-noterade bolags kvalitet. USA efterfrågar bättre tillgång till finansiella data från börsnoterade företag, data som Kina inte vill dela med hänvisning till en önskan att skydda statshemligheter.

Zürich har speciellt gynnats av detta eftersom myndigheterna har mindre krav på transparens för företagsrevisioner.

Ytterligare ett dussin kinesiska bolag försöker också använda sig av den länk som ansluter börserna i Shanghai och Shenzhen med huvudmarknaden i Zürich, enligt banktjänstemän och börschefer.

Årets enda börsnotering är kinesisk – Zhejiang Hangke Technology – som tillverkar utrustning till lithiumbatterier. Företaget tog in 172 miljoner dollar.

”Schweiz riskerar att bli en kinesisk marknad”, sade en senior chef på en konkurrerande aktiemarknad till Financial Times.