KI: Tecken på vändning uppåt

BNP väntas minska med 4,8 procent i år och öka med 3,4 procent nästa år.

I prognosen från den 17 juni spådde KI att BNP skulle minska 5,4 procent i år och öka med 3,5 procent nästa år.

Enligt SCB:s BNP-indikator föll BNP i Sverige med 8,6 procent det andra kvartalet i år. Den dramatiska nedgången var väntad och i stora drag i paritet med Konjunkturinstitutets prognos från i juni.

BNP ökar andra halvåret

De omfattande nedstängningarna under april och maj i bland annat euroområdet har mildrats något den senaste tiden, vilket gynnar den svenska exportnäringen. På hemmaplan har myndigheternas omfattande åtgärder för att stödja näringslivet och hålla uppe sysselsättningen bidragit till att bromsa uppgången i arbetslösheten.

I linje med juniprognosen väntas BNP öka med strax under 2 procent per kvartal under årets andra hälft.

Djup lågkonjunktur

Lågkonjunkturen förblir trots detta synnerligen djup. Företagen fortsätter därför att dra ner på antalet anställda och arbetslösheten når i vinter upp till 10 procent.

De covid-19-relaterade aktiva finanspolitiska åtgärderna bedöms uppgå till drygt 140 miljarder kr, cirka 3 procent av BNP, 2020. För 2021 bedömer KI att åtgärder om cirka 80 miljarder kr kommer vidtas utöver vad som följer av så kallade oförändrade regler. Det offentliga finansiella sparandet väntas visa ett underskott på 4,6 procent i år och 3,4 procent nästa år.

Bild: Konjunkturinstitutets prognos