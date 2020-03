KI: BNP faller drygt 5 procent i andra kvartalet

Konjunktur I dagsläget faller BNP med drygt 5 procent under det andra kvartalet i Konjunkturinstitutets basscenario för konjunkturutvecklingen, innan ekonomin återhämtar sig senare under året. Det är ett värre fall än någonsin under finanskrisen. Det säger Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.