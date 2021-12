Joseph Stiglitz – en som folk lyssnar på

Joseph Stiglitz är en av talarna på SKAGEN Fonders Nyårskonferens den 11 januari 2022. Vill du själv höra honom kan du anmäla dig gratis här.

2001 tilldelades Joseph Stiglitz Nobelpriset i ekonomi. Han fick den för sitt mångåriga arbete med att undersöka marknader med asymmetrisk information. Stiglitz forskning visar att asymmetrisk information kan bidra till mycket viktiga insikter om fenomen som arbetslöshet och kreditåtstramning. Idag utgör hans forskning standardverktyg på universitet världen över, och inom politisk analys. Joseph Stiglitz är även en av få pristagare som mottagit två Nobelpriser. Det andra priset delade han 2007 tillsammans med de andra forskarna bakom IPCC, och den rapport från 1995 som till stor del låg till grund för tilldelningen.

– Låt inte en kris gå till spillo

Pandemin visar att det ekonomiska systemet inte fungerar och nu finns det ett gyllene tillfälle att förändra det, hävdar Stiglitz i en intervju med CNBC i september 2021.

– Låt inte en kris gå till spillo, säger han i intervjun och pekar på de ekonomiska skillnaderna, klimatkrisen och okänsliga marknader.

Detta ligger i linje med vad Stiglitz kallar progressiv kapitalism, som en väg ut ur de stora ekonomiska skillnaderna i världen, och inte minst för att hantera klimatutmaningarna.

– Kärnan i detta är ett nytt samhällskontrakt, en balans mellan marknaden, staten och civilsamhället, baserat på vad jag kallar progressiv kapitalism. Det styr marknadsmakt och kreativt entreprenörskap för att förbättra samhällets tillstånd i allmänhet, säger Joseph Stiglitz i en intervju med The Economist 2020.

Han förespråkar ökade statliga investeringar i teknik, utbildning och infrastruktur, samt framsteg inom forskning och teknik.

– Klimatförändringar är ett existentiellt hot, där både offentliga regleringar och politik måste till för att skapa en grönare ekonomi, sa Stiglitz i intervjun.

Rådgivare och chefsekonom

Joseph Stiglitz har verkligen gjort sig ett namn under de senaste decennierna. Från 1993 till 1995 var han ordförande för president Bill Clintons ekonomiska råd, innan han 1997 blev chefsekonom på Världsbanken. Men redan 1970, tre år efter att han avlagt sin doktorsexamen vid prestigefyllda MIT, blev han professor vid Yale University. Hans långa akademiska karriär har bland annat gett honom den prestigefyllda John Bates Clark-medaljen (1979), innan han började på Colombia University 2001, där han fortfarande är professor.

Stiglitz är en man med stort inflytande, och presidenter och andra statsöverhuvuden lyssnar när han ger råd. 2011 utnämnde tidningen Times honom till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen. De senaste 15 åren har han skrivit flertalet böcker, många av dem bästsäljare: People, Power, and Profits; Rewriting the Rules of the European Economy; Globalization and Its Discontents Revisited; The Euro och Rewriting the Rules of the American Economy.

