Blixtsnabb och utan krångel – här är nya heta jobbdatorn

MSI har länge gjort sig ett namn inom gamingvärlden med sina kraftfulla speldatorer. Med egen hårdvarutillverkning och starka partnerskap har inget lämnats åt slumpen.

Nya Prestige 14 Evo är inget undantag – men den är utformad för att passa dagens snabbrörliga och uppkopplade entreprenörer snarare än spelentusiaster. Samtidigt är Prestige utrustad med den senaste generationens Intel-processor, vilket gör den ruskigt snabb. Faktum är att den ger 40 procent snabbare respons än en två år gammal laptop, vilket borgar för en lönsam produktivitet i händerna på snabbfotade entreprenörer.

Tunn, snygg och lättväckt

Thomas Melzer är Technical Solution Specialist på Intel i Sverige. Han förklarar vad som kännetecknar en riktigt attraktiv laptop i dag.

”Man väljer först och främst en laptop för att den är mobil, så för mig är det högsta prioritet. Den ska vara tunn och lätt, samtidigt som den klarar av att köra alla applikationer som användaren behöver. Andra viktiga kriterier är att den startar omedelbart, har stabil uppkoppling och en batteritid som täcker hela arbetsdagen ifall det behövs.”

“Det är en dator som kommer göra många användare både nöjda och mer effektiva i sitt arbete.”

Som leverantör till MSI är Intel måna om att leverera högsta kvalitet på de datorer som använder den senaste processorn.

”Med Prestige 14 Evo får du en responsiv laptop med slimmad och snygg design – utan att kompromissa när det gäller hållbarhet eller prestanda. Just att du har allt du behöver tillgängligt blixtsnabbt är ett stort plus i min bok.”

Högt ställda krav från Intel

För att få använda Intel Evo-plattformen finns en del krav. Datorn måste innehålla elfte generationens Core-processor, Xe-grafik, Wifi 6, Thunderbolt 4 samt vakna från viloläge på mindre än en sekund. Datorn ska också kunna snabbladdas på endast 30 minuter.

“Du har 12 timmar lång batteritid för dagarna på språng, plus snabbladdning via USB-C för att klämma ur det lilla extra av arbetstiden.”

”På Intel har vi satt upp väldigt strikta regler för att få använda sig av varumärket Evo. I grunden är det en förlängning av Ultrabooks, men med ännu högre krav på form, responsivitet och prestanda. Vi är väldigt nöjda med hur den nya standarden mottagits av producenter som MSI, och vi är väldigt imponerade av designen på MSI Prestige 14 Evo. Det är en dator som kommer göra många användare både nöjda och mer effektiva i sitt arbete.”

Tydliga fördelar för en produktiv arbetsdag

Patrik Thorell på MSI tipsar om några spännande funktioner hos Prestige 14 Evo.

”Thunderbolt 4 tillåter datorn att enkelt koppla in flera tillbehör, som externt grafikkort eller extra skärmar. Du har 12 timmar lång batteritid för dagarna på språng, plus snabbladdning via USB-C för att klämma ur det lilla extra av arbetstiden. Det gör att du har en kraftig arbetsstation som du kan ta med dig när du är på resande fot.”

En kul detalj är att möjligheten att på ett snyggt sätt kunna visa sin presentation för personen som sitter mittemot.

”Skärmens gångjärn gör att du enkelt kan vika upp laptopen och visa material för den som du möter ”face-to-face”. Tryck bara på F12 för ”flip-n-share”, så vänds bilden upp-och-ner. Då har du plötsligt en portabel presentationsmaskin,” avslutar Patrik Thorell.

Det här är Prestige 14 Evo:

* 11 Gen. Intel Processor & Intel® Iris® Xe graphics, 4.5X snabbare än tidigare gen UHD Graphics.

* Vaknar på mindre än en sekund och ger 40% snabbare respons än en 2 år gammal laptop.

* Thunderbolt™ 4 ger dataöverföringshastigheter på 40GBs genom en enda kabel, vilket ger dig möjligheten att koppla in 2 extra 4K skärmar eller 1.8K.

* Lätt: 1.29 kg med 12 timmars battertid.

