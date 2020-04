Investmentbolagen som klarat krisen

Det är Alexander Gustafsson, investeringscoach på Nordnet som jämfört börsens investmentbolag och presenterat resultatet på Nordnetbloggen. Han har också jämfört privatinvesterarnas handel av investmentbolag utifrån måttstocken ”privatsparare hos Nordnet”.

Han konstaterar att antalet sparare som köpt Investor i turbulensen ökat med nästan 16 procent under första kvartalet. ”Skulle jag ge mig på en gissning så tror jag även många av tidigare ägare har passat på att köpa mer Investor under kursnedgången”, skriver Alexander Gustafsson. Investor ligger med sina 16 procent tvåa vad gäller ökningen av antalet aktieägare.

24 procent fler ägare

Men mest intressant för privatspararna under perioden har investmentbolaget Vostok New Ventures varit. Just nu har bolaget 24 procent fler ägare än vid årsskiftet. Alexander Gustafsson tror att spararna lockas av den stora substansrabatten.

Vilka investmentbolag har då privatspararna sålt mest under årets tre första månader? Tittar man på Nordnetspararna är det Kinnevik och Öresund som ligger sämst till. ”I Öresund har ägarantalet stått still och i Kinnevik är det ovanligt nog färre ägare än vad det var i början av året”, skriver han.

Att många valt att lämna Kinnevik är inte konstigt, enligt Alexander Gustafsson. Bolaget har gjort en ordentlig förändringsresa och stöpt om portföljen, samt ”förändrat sin investeringsmetodik mot mer onoterat och tillväxtorienterat samt slopat utdelningspolicy”.

Osäkra onoterade tillgångar

Trots det är Kinnevik i nominella tal fortsatt det näst mest populära investmentbolaget att äga sett till antalet privatsparare hos Nordnet.

Alexander Gustafsson har också studerat substansrabatten, det vill säga skillnaden mellan aktiekurs och substansvärde.

”Mest rabatt får man idag via Vostok och Kinnevik, men då ska man komma ihåg att de onoterade tillgångarna har osäkra värden så man får ta siffran med en nypa salt”, skriver han.

Största premie hittas hos Creades, Lundberg och Latour, där nya aktieägare får betala kraftiga överpriser i förhållande till substansvärdet.

I princip samtliga investmentbolag gick ner under slutet februari och första halvan av mars. Därefter har några aktier har gjort en spikrak återhämtning, medan några fortsatt är kvar på lägre nivåer.

Tabellen nedan visar förändringen i antalet aktieägare hos investmentbolagen mellan 1 januari och den 15 april, rangordnade efter antalet den 15 april: