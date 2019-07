Instinkter och investeringar    

Mer om Fisher Investments Norden: Vill du veta mer om vart aktiemarknaden är på väg och hur den påverkas av politiska händelser och ekonomiska indikatorer? Gå då inte miste om regelbundna uppdateringar om aktiemarknaden och vad Fisher Investments Norden kan göra för dina investeringar. Ladda ner den kompletta aktiemarknadsutsikten här. Vill du läsa fler texter av Fisher Investments Norden eller veta mer om bolaget, klicka här.

Du kanske hört andra säga att de bara ”visste” att en viss aktie skulle falla med 15 procent. Vi hör sådana historier för jämnan, om hur instinkter hjälpt investerare att fatta rätt beslut. Eller att vi ”visste” att något dåligt skulle hända och att vi begick ett misstag genom att inte lita på våra instinkter. Så minns vi det åtminstone i efterhand. Men dessa övertygelser är nästan alltid ett spratt våra hjärnor spelar oss.

Ekonomisk beteendevetenskap (behavioural finance) har som mål att förstå hur våra hjärnor har utvecklats när det gäller de beslut vi fattar dagligen. Branschfolk använder ekonomisk beteendevetenskap för att förstå vad som får investerare att begå misstag. Det är kanske inte någon överraskning att våra hjärnor var väl lämpade för överlevnad under tidigare årtusenden – men de är inte lika väl lämpade för att hantera moderna investeringar. Faktum är att den främsta lärdomen från ekonomisk beteendevetenskap är att vi bör lämna våra instinkter utanför våra investeringsbeslut.

Vårt selektiva minne förblindar oss

Våra hjärnor är inte skapade för att hantera komplexa system som aktiemarknader. Hur kan våra instinkter vilseleda oss? Fråga dem som sade sig ”veta” att en viss aktie skulle falla med 15 procent om de faktiskt visste att detta skulle ske, eller om det var en flyktig tanke som skapade en övertygelse när aktiens kurs började falla.

Oavsett om de är villiga att erkänna det eller inte är det faktiska svaret ofta det senare. Detta kallas för ”tendens till efterklokhet” – känslan av att du efter att något skett ”hela tiden visste” att just detta skulle inträffa, även om du bara hade en vag aning om det. Denna felaktiga övertygelse ökar förtroendet för dina instinkter, vilket kan leda till att du drabbas av dina felaktiga övertygelser om och om igen och gör misslyckade investeringar.

Det är naturligt att få alltför stort självförtroende. Vi är bara människor och det kan vara svårt att erkänna när vi har fel. Det känns mycket bättre när vi får berätta att vi haft rätt! Kanske har du fått höra från en bekant att ”om du bara hade köpt de tre aktier jag tipsade dig om hade du överträffat index”. Vad dessa bekanta glömmer att nämna är de andra tio aktier de tipsat om som inte gått lika bra. Det är inte bara deras fel! En övertro på den egna förmågan kan göra oss blinda inför verkligheten.

Våra marknadsundersökningar med investerare som förvaltar sina egna investeringar visade på ett stort antal investerare som ”visste” att 2008 års björnmarknad skulle se ut som den gjorde. De uppgav att nedgången var uppenbar för alla med lite sunt förnuft. Om dessa investerare verkligen visste vad som skulle hända 2008 hade de lämnat marknaden i stället för att genomlida de enorma förluster som många drabbades av.

Folk ogillar förluster mer än de gillar vinster

En studie där amerikanska investerare ingick visade att de ogillade förluster 2,5 gånger mer än de njöt av vinster. Det kanske låter otroligt, men vi har våra tidiga förfäder att tacka för denna nedärvda reaktion i våra hjärnor.

Detta beteende kan spåras till när våra förfäder försökte undvika omedelbar smärta eller skador. De som lyckades bäst belönades med överlevnad, så det är logiskt att våra hjärnor är inställda på att undvika smärta i större utsträckning än de är ute efter njutning. Den situation våra förfäder konfronterades med handlade ofta om liv eller död – och dagens investerare kan i viss utsträckning ha samma reaktion för att undvika smärta. Detta koncept kallas för myopisk förlustaversion.

Vi anser att investerare bör känna till att det är bättre att fokusera på långsiktiga mål än kortsiktiga marknadsförändringar. Men när volatiliteten ökar kan investerare gripas av panik och flyktinstinkterna tar över. De känner ett behov av att agera och skydda sig själva från den omedelbara fara de utsätts för – vilket får dem att släppa sin långsiktiga strategi.

På grund av myopisk förlustaversion är investerare ofta beredda att göra detta – vilket kan leda till att de går miste om större framtida avkastning. Eftersom vi alla är människor tenderar vi ofta att agera när vi ställs inför en fara och glömmer att det oftast är bäst att inte göra någonting alls när det gäller investeringar.

Våra hjärnor fungerar annorlunda under press

Volatilitet kan ses som ”priset man får betala” för den avkastning aktier kan ge. Korrigeringar är ett utmärkt exempel på volatilitet. Korrigeringar är skarpa, sentimentbaserade marknadsnedgångar på mellan 10 och 20 procent under en tjurmarknad. Även under år när marknaden ökar ordentligt är det sällsynt att detta sker utan nedgångar längs vägen. Bevis 1 visar korrigeringar under den nuvarande tjurmarknaden.

Bevis 1: Nuvarande tjurmarknad

Källa: FactSet, per 2019-01-02. Avkastningsnivå för indexet MSCI World Price från 2009-03-09 till 2018-12-31. All avkastning visas i GBP. Valutafluktuationer mellan den amerikanska dollarn och den svenska kronan kan leda till högre eller lägre avkastning. Indexet MSCI World är ett free float-justerat, börsvärdesviktat index avsett att mäta aktiemarknadens resultat i 23 industriländer.

Eftersom korrigeringar orsakas av sentiment snarare än ekonomiska grundvalar är det normalt att marknaden återhämtar sig snabbt, eftersom sentiment kan förbättras lika snabbt som de försämras. För vissa erfarna investerare kan det vara svårt att bortse från de negativa rubriker som orsakas av en marknadskorrigering. Instinkten kan säga oss: ”Jag måste försöka stoppa blödningen.”

Investerare som lyckats ignorera sina instinkter och behålla sina investeringar under en korrigering blir vanligtvis belönade för detta när marknaden återhämtar sig. Men de som fått panik och sålt sina aktier tvingas försöka avgöra när det är lämpligt att kliva in på marknaden igen – vilket är en svår uppgift.

Inte ens de mest framgångsrika investerarna har konsekvent lyckats tajma början och slutet på korrigeringar. I stället för att försöka undvika varenda motgång som aktieinvesteringar medför bör du fokusera på det som är viktigast – dina långsiktiga investeringsmål. Så om du lyssnar på dina instinkter och säljer aktier relativt billigt kan du gå miste om framtida vinster och samtidigt tvingas betala ytterligare transaktionsavgifter. Detta gör det svårare att uppnå dina investeringsmål.

Nästa gång dina instinkter försöker diktera ett investeringsbeslut, kom ihåg: Våra hjärnor må ha utvecklats över tid, men samma reaktioner som styrde våra förfäders beslut påverkar våra investeringsbeslut i dag – och de gör ofta mer skada än nytta.

Av: Fisher Investments Norden

