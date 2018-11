Insiders visar vägen i november

Den senaste månaden har varit en osedvanligt dramatisk sådan på Stockholmsbörsen. Från all-time-high den 3 oktober föll index med mer än tvåsiffrigt under drygt tre veckor för att sedan avsluta med förra veckans skarpa uppstuds.

I efterhand är det lätt att förklara den volatila utvecklingen med uppblåsta värderingar samtidigt som möjliga triggers för en skarp kursnedgång staplades på varandra. Handelskrig, brexitförhandlingar, oro för Italien och sist men inte minst, en rapportflod som inte blev så pass bra som man kunde hoppas på.

Framför allt var det fler besvikelser än marknaden var beredd på – och det från större bolag som till exempel Electrolux, Essity, ABB, Nordea, Saab, Veoneer och Boliden.

Men i det sammanhanget ska man heller inte glömma de tunga rapporter som verkligen var klart bättre än marknadens förväntningar som till exempel Volvo, Hennes & Mauritz och Ica Gruppen.

Att den kraftiga tillbakagången under kort tid kom till stånd kan också förklaras genom att marknaden byggts upp för en korrektion under en längre tid. Börsuppgången har nu varit på övertid under en längre tid – och då behövs det inte mycket för att pessimisterna ska få ett klart övertag under en kortare eller längre tid.

Och då kommer också vinsthemtagningarna som ett brev på posten – många placerare behöver en anledning och i oktober föll bitarna på plats samtidigt. Då är en nedgång på över 10 procent inte konstigt alls.

Men när nedgången blir tillräckligt stor och vi också kan se hur insiders har agerat vände sentimentet i förra veckan. Massiva köp bland insynspersoner visar att dessa inte alls ser en lågkonjunktur bakom hörnet (2019-2020) utan tvärtom ser att framför allt nästa år blir ytterligare ett starkt vinstår.

Sett till orderingång och orderstockar hos de flesta större bolagen överensstämmer också denna optimism med verkligheten – och det speglas också i förra veckans kraftiga uppstuds.

Och nu är vi i början av november – statistiskt årets bästa börsmånad de senaste 20 åren. Detta är dock ingen garanti för uppgång, men med drygt hälften av korrektionen fortfarande i ryggen finns det goda möjligheter att marknaden inordnar sig i säsongsmönstret och att slutet på året faktiskt får ett positivt utfall.