Insiders som agerat efter rapporterna

Electrolux styrelseordförande Staffan Bohman köpte på fredagen i förra veckan 25.000 aktier i bolaget till ett sammantaget värde av drygt 4,4 miljoner kronor. Köpet gjordes till kursen 177:40 kronor. Electrolux aktie föll på fredagens rapport och var som mest nere strax under 177 kronor. Efter fredagens köp äger Staffan Bohman 150.000 aktier i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Gränges vd Jörgen Rosengren har köpt 100.000 aktier i Gränges. Aktierna köptes i fredags, den 28 januari, till kurs 112 kronor och det sammanlagda värdet på affären var nära 11,2 miljoner kronor. Jörgen Rosengren tillträdde som vd för Gränges under 2021 och han ägde tidigare inga aktier i bolaget, enligt Gränges hemsida.

BE Groups styrelseordförande Jörgen Zahlin har den 28 januari köpt 4.000 aktier i bolaget för strax under 0,5 miljoner kronor. Per årsskiftet ägde Jörgen Zahlin 12.000 aktier i BE Group, enligt ägardatatjänsten Holdings. BE Group lämnade rapport i förra veckan.

Electrolux styrelseledamot Ulla Litzén har den 29 januari köpt 8.000 B-aktier i vitvarubolaget. Priset i affären var 178 kronor och köpeskillingen uppgick därmed till 1,4 miljoner kronor. Per årsskiftet ägde Ulla Litzén 4.000 aktier i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings. Electrolux föll 3,5 procent i fredags efter rapport.

Christoph Michalski har på fredagen köpt 6.381 aktier i Billerud Korsnäs, där han är vd. Affären gjordes till kursen 151:22 kronor. Köpeskillingen uppgår således till strax under 1 miljon kronor. Nyhetsbyrån Direkt rapporterade den 21 december att Christoph Michalski, då efter ett förvärv av drygt 7.000 aktier, totalt hade 17.040 aktier i Billerud Korsnäs.

Billerud Korsnäs styrelseordförande Jan Svensson har på fredagen köpt 5.000 aktier i bolaget till kursen 148 kronor. Köpeskillingen uppgår således till strax över 0,7 miljoner kronor. Efter affären äger ordföranden 20.000 aktier i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings. Jan Svensson trädde in i rollen som ordförande i fjol. Tidigare har han varit vd för investmentbolaget Latour och i dagsläget sitter han som ordförande i Fagerhult och Tomra. Han är även ledamot i Loomis och Assa Abloy, bland annat.

Atlas Copcos vd Mats Rahmström köpte på fredagen 2.500 B-aktier i verkstadsbolaget. Priset i transaktionen var 447:50 kronor och den totala köpeskillingen var därmed 1,1 miljoner kronor. Mats Rahmström ägde 18.087 aktier i Atlas Copco per årsskiftet, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Eva Karlsson, som har titeln direktör för operations på Dometic, har den 27 januari köpt 4.812 aktier i bolaget för 0,5 miljoner kronor. Eva Karlsson ägde 11.012 aktier i Dometic före transaktionen, enligt ägardatatjänsten Holdings. Dometic handlades volatilt efter rapporten på torsdagen. Aktien stängde upp 4,6 procent.

Essitys vd Magnus Groth har på torsdagen köpt 4.000 aktier i bolaget till kursen 258 kronor, således en köpesumma om strax över 1 miljon kronor. Efter affären äger Magnus Groth 72.500 aktier i Essity, enligt ägardatatjänsten Holdings. Essity presenterade bokslut i onsdags.

Byggmax styrelseordförande Anders Moberg har på onsdagen köpt 50.000 aktier i bolaget, enligt Finansinspektionens insynsrapportering. Aktierna köptes till kurs 70 kronor, eller totalt 3,5 miljoner kronor. Innan köpet ägde Anders Moberg 450.000 aktier i Byggmax, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Avanzas styrelseledamot Hans Toll köpte på tisdagen 4.000 aktier motsvarande ett värde om 1,1 miljoner kronor. Köpet gjordes till kursen 275 kronor. Innan tisdagens köp ägde Hans Toll, som även fyllde på portföljen med 2.650 aktier på måndagen, 131.000 aktier i bolaget. Detta enligt ägardatatjänsten Holdings.

Avanzas vd Rikard Josefson köpte förra måndagen 2.000 aktier i nätbanken. Priset var 286:74 kronor per aktie, motsvarande en köpeskilling på cirka 0,6 miljoner kronor. Rikard Josefson rapporterade även under veckan innan ett aktieköp, då på 1.000 aktier. Han äger numera 25.000 aktier i Avanza, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Sara Mindus, som är styrelseledamot i TF Bank, köpte på tisdagen 2.500 aktier i bolaget för drygt 0,5 miljoner kronor. Aktierna förvärvades till kursen 215 kronor. Sara Mindus ägde inför affären 22.500 aktier i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Anders Bladh, som är styrelseledamot och storägare i Xspray Pharma, har på tisdagen förvärvat 150.000 aktier i bolaget för drygt 8,5 miljoner kronor. Aktierna köptes till en snittkur på 56:87 kronor. Anders Bladh äger efter transaktionen dryg 2,4 miljoner Xspray-aktier, motsvarande 11,8 procent av utestående röster och kapital i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings.