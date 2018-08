Insiderköp visar vägen i Catena Media

Catena Medias börshistoria sedan två och ett halvt år tillbaka har varit mycket framgångsrik med en flerdubbling av kursen som mest. På försommaren i år var optimismen som högst, men därefter blev sommarmånaderna en lång utförslöpa där vinsthemtagningar pressade kursen.

Och halvårsrapporten för en dryg vecka sedan blev en besvikelse med ett något sämre resultat än väntat. Det fick kursen att dyka ner under hundralappen, men därefter har bottenfiske vänt utvecklingen och dessutom har insiders börjat agera.

Finanschefen Pia-Lena Olofsson köpte i fredags 3 400 aktier för över 370 000 kr och samma dag köpte nye vd:n Per Hellberg 10 000 aktier för över 1 miljon kr.

För dem som menar att insiderköp är en viktig signal om hur aktien ska röra sig framöver går det knappast att få mer positiva besked. Finanschef och vd är de två personer som har bäst insyn i bolagets affärer i detalj och när de köper för så relativt stora pengar är det en viktig pusselbit när andra ska fatta investeringsbeslut.

Det är naturligtvis också viktigt att konstatera att delårsrapporten för perioden april till och med juni inte var dålig på något sätt. Intäkterna ökade med 73 procent till 26,1 miljoner euro (15,1), vilket var något bättre än väntat. Ebitda-resultatet stannade på 12,1, vilket var en ökning med 50 procent.

Detta var dock 7 procent sämre än analytikernas förväntningar, vilket orsakade det senaste kursfallet. Men det har under de senaste dagarnas uppgång återhämtats sannolikt på grund av vd Per Hallbergs odelade optimism kring företagets framtida tillväxt plus insidersköpen.

Han menar att skillnaden mellan tillväxten i intäkter och resultatet speglar de investeringar som bolaget har gjort i USA och i den nya verksamheten kring finansiella tjänster. Per Hallberg pekar på att USA faktiskt kan bli bolagets största marknad redan nästa år och att Catena Media också har ett stort fokus på förvärv som en del av strategin.

De tre analysfirmor som finns i Avanzas sammanställning har alla köprekommendation på Catena Media. De har sänkt sina riktkurser efter resultatbesvikelsen i rapporten, men riktkurserna ligger ändå mellan 130-157 kr.