Inkomstskattesänkningar på över 13 miljarder nästa år

”Lägre inkomstskatter ökar den ekonomiska tryggheten för fler”, sade Annie Lööf och tillade att skattesänkningen blir viktig för att ge Sverige en ekonomisk nystart.

Skattesänkningen består av två delar. Den ena delen är en permanent sänkt skatt på förvärvsinkomster, på 8,5 miljarder kronor 2021, vilket sedan ökar till 17 miljarder kronor till 2023. Skatten sänks med 1.500 kronor per år 2021, vilket sedan ökar till 3.000 kronor 2023. Skattesänkningen börjar fasas in vid en inkomst på 40.000 kronor per år och får fullt genomslag vid en inkomst runt 20.000 kronor i månaden.

”Det är en tydlig morot att gå från bidrag till arbete och från deltid till heltid”, sade Annie Lööf.

Den andra delen är en skattesänkning liknande tidigare jobbskatteavdrag om 5 miljarder kronor, som enbart ges till dem med arbetsinkomster. Den kommer dock att riktas ännu mer mot dem med allra lägst inkomster än tidigare jobbskatteavdrag. Denna del är tillfällig och gäller under 2021-2022. Det handlar om ett par hundra kronor mer i månaden.

”Det ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag. Vi prioriterar arbetslinjen”, sade Nyamko Sabuni.