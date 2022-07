Inflationen ger lägre inkomstskatt

Prisbasbeloppet höjs med 4 200 kronor, till 52 500 kronor i år, 2023. Det är den största höjningen på nästan 40 år och det får till följd att garantipensionen höjs med 850 och studiemedlen med knappt 1 000 kronor per månad. Även sjuk- och föräldrapenning höjs, högsta nivån i föräldraförsäkringen ökar med 2 700 kronor per månad.

Det framgår av beräkningar från Swedbank på måndagen, enligt ett pressmeddelande.

–Den höga inflationen innebär en rekordhöjning av prisbasbeloppet och till följd av det större ökningar än vanligt av garantipension, studiemedel, samt sjuk- och föräldrapenning vid årsskiftet, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.

Ett högre prisbasbelopp påverkar också inkomstskatten. Det innebär att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, till knappt 51 200 kronor per månad från drygt 46 200 kronor 2022, men också högre grundavdrag och jobbskatteavdrag.

–Högre prisbasbelopp innebär lägre inkomstskatt både för löntagare och pensionärer, för många innebär det flera hundralappar mer i plånboken. Störst skattesänkning får höginkomsttagare till följd av att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, säger Madelén Falkenhäll.

Det höjda prisbasbeloppet leder även till att högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 89 kronor per dag, motsvarande drygt 2 700 kronor per månad. Sjukpenninggrundande inkomst höjs också, och sjukpenningnivån höjs med 89 kronor per dag, vilket innebär en högsta nivå på 1 116 kronor per dag.

Spärrbeloppet (lägsta nivå) för fastighetsavgift höjs samtidigt med 286 kronor, till cirka 3 585 kronor per år.

Effekter av höjt prisbasbelopp 2023