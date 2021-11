Igrene överklagar beslut: ”Det här är en otroligt ren energikälla”

I slutet på oktober fick Igrene avslag från Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation, MPD, på deras ansökan om att gå i produktion med den gas de prospekterar fram i Siljansringen. Nu överklagar Igrene beslutet till Mark- och miljödomstolen där de menar att de inte tagit hänsyn till den planerade verksamheten som innebär en minskning av totala emissioner av växthusgaser i Sverige redan från första dag.



– Man har inte satt sig in i situationen som råder och de ambitioner och möjligheter som Igrene har. Vi skulle vara konkurrenskraftiga redan från dag ett och dessutom göra en insats för miljön. Det här är en otroligt ren energikälla, säger företagets vd, Mats Budh i Småbolagspodden.

Ta vara på jordens inre

Det är till följd av ett meteoritnedslag för cirka 377 miljoner år sedan som det pågår ett okontrollerat läckage av naturgas från Siljansringen. Ett läckage som Igrene vill ta vara på och använda energin från jordens inre för att kunna ge industrin bra energi och samtidigt förhindra att växthusgasen metan läcker ut i atmosfären.



Sett till marknaden riktar sig Igrene mot regionens tunga industrier som redan idag använder metangas i flytande form – dock importerad från Ryssland och Nordsjön. Att istället använda gasen från Siljansringen blir alltså betydligt bättre ur en transportsynpunkt och att de aktivt kan erbjuda minskade koldioxidutsläpp redan i dag, menar Mats Budh. Inom regionen där de verkar förbrukas det motsvarande 200 000 ton flytande metangas per år.



– Vi siktar på att producera 50 000 ton per år för att kunna tillgodose marknaden, säger han i avsnittet.

Vill utvinna vätgas

I det långa loppet tittar dessutom Igrene på att ta fram vätgas. Bolaget har tecknat ett avtal med kanadensiska Proton Technology Inc. (Proton) och dess svenska licensinnehavare All Natural Swedish Energy AB (ANSE), om rätten att använda Protons patenterade teknik för omvandling av metangas till vätgas. En metod som inte skapar några miljöavtryck.



– Genom den metoden kan vi konvertera metangas redan nere i marken, i hålet. Detta helt under miljöneutrala förhållanden, säger Mats Budh i Småbolagspodden.

Han har starka förhoppningar på att Igrene får rätt i frågan.



– Finns det någon form av rättvisa här världen, så ska vi ha rätt i det här. Vår ansökan ska inte behandlas enligt politiska ambitioner utan efter den lag som faktiskt gäller, säger han.

