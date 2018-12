”ICA vinner på statsbudgeten”

ICA Gruppen håller idag kapitalmarknadsdag och det andas optimism i bolaget efter ett tyngre första halvår när såväl kvartal ett som två var besvikelser och kursen för aktien sjönk tillbaka med över 20 procent från tidigare toppkurser.

Men med tredje kvartalets fina uppryckning blev det starten på ett rally som från första dagen var tvåsiffrigt och som mest nådde cirka 336 kr. Marknaden hade inför rapporten oroat sig för att tidigare besvikelser kring marginalen skulle upprepa sig. Det finansiella målet är en rörelsemarginal på 4,5 procent, vilket underskreds första halvåret. Men tredje kvartalet steg marginalen till 5,2, vilket tog marknaden med stor överraskning och är den stora förklaringen till det kraftiga kurslyftet.

Nu när ICA Gruppen med vd Per Strömberg idag presenterat satsningar för framtiden är det tillväxten för e-handeln som är en av faktorerna som är i fokus – och att bolaget överhuvudtaget ska gå i spetsen för de digitala satsningarna inom sin sektor.

ICA Gruppen kommer investera stort under nästa år – cirka 4 miljarder – för att komma framåt när bland annat det gäller e-handel och logistik, men räknar också med att kunna spara in kostnader när effektiviteten ökar.

Generellt gynnas ju ICA Gruppen liksom konkurrenten Axfood av de megatrender som finns med en allt större befolkning inklusive många nyanlända och en ökad vilja till att handla mat på nätet.

Dessutom har de senaste årens högkonjunktur generellt givit svenskarna mer pengar i plånboken, sysselsättningen har ökat kraftigt och en låg inflation har givit de flesta reallöneökningar.

Och i och med att riksdagen igår klubbade igenom en statsbudget lagd av M/KD kommer de allra flesta få flera hundralappar mer i plånboken redan från januari nästa år. Ett sjätte jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt för statlig skatt och lägre skatt för pensionärer kommer innebära en skjuts åt konsumtionen där mat är en väsentlig del.

Efter rusningen i aktien efter delårsrapporten för kvartal tre har nu kursen backat tillbaka drygt tre procent, men med en fortsatt positiv utveckling som bolaget påbörjade under juli-september bör aktien under nästa år ha goda möjligheter att återigen vara uppe och nosa på kurstopparna strax under 340 kr.

En stabil vinstutveckling bör också kunna ge ytterligare utdelningshöjningar som med dagens kursnivå innebär en direktavkastning på cirka 3,5 procent. Sammantaget visar bilden av ICA Gruppen en stabilt defensiv aktie som kan ge positiv totalavkastning även i tider av ett sämre börsklimat.