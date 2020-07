Hur man hanterar oro under en nedgång på marknaden

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar. Vill du läsa fler texter av Fisher Investments Norden eller veta mer om bolaget, klicka här.

Det är helt normalt att känna ångest och oro under turbulenta tider på börsen eller när en björnmarknad når sin botten. Du är inte ensam om att bära på dessa känslor. En studie vid University of California i San Diego från 2014 visade att förändringar i aktiekurser kan ha en näst intill omedelbar effekt på hur investerare mår. Enligt studien följs en kraftig nedgång på börsen av ett ökat antal sjukhusbesök under dagarna efter nedgången, och psykisk ohälsa är den främsta anledningen till besöken.[i]

Utöver den fysiska och mentala påfrestning ekonomisk oro kan innebära finns också risken att investerare börjar fatta känslomässiga beslut som kan få ödesdigra konsekvenser för deras långsiktiga ekonomiska mål. Men det finns positiva åtgärder du kan vidta för att motverka dessa negativa känslor och undvika kostsamma investeringsbeslut som sätter din ekonomiska framtid på spel.

Ta en paus från nyhetsflödet

De beroendeframkallande aviseringarna i sociala medier och det eviga bruset från nyhetsflödet kan bli ett konstant orosmoment under börsnedgångar. Det är bra att hålla sig informerad, men att lägga för mycket tid på konstanta marknadsuppdateringar och sociala medier kan vara skadligt om du har svårt att skapa distans och få perspektiv på nyhetshändelser eller långsiktiga investeringsmål. Överväg att ta en paus från nyhetsflödet och sociala medier för att hålla dig i balans. Du kan till exempel begränsa din konsumtion till en viss tid per dag eller vecka. Håll dig informerad, men försök att inte bli fixerad vid den dagliga börsutvecklingen. Se upp för sensationsjournalistik och åsiktsmaskiner och jämför det du läser med etablerade fakta. Sociala medier och bloggar innehåller ofta snabbt skriven eller bristfälligt underbyggd information från tvivelaktiga källor. Så var uppmärksam och undvik investeringsråd från källor som saknar etik, expertis eller både och.

Flera positiva beteenden i kombination med ett brejk från nyhetsflödet kan ge ännu större effekt. Om du till exempel känner att du börjar fastna i en spiral av sociala medier och ekonominyheter kan du gå ut en stund, träna, ta en promenad eller starta ett nytt projekt för att göra en mental omstart.

Hitta ett sätt att ta kontroll över situationen

Ångest orsakas ofta av att man upplever en brist på kontroll. Det kanske känns som att du blir uppslukad av saker som händer och att du står maktlös inför dem. Även om börsutvecklingen är bortom din kontroll är du långt ifrån maktlös under en nedgång på marknaden. Det finns ett antal åtgärder du kan vidta som bidrar till en känsla av återställd ekonomisk kontroll vilket kan lindra din oro.

Skapa ekonomisk ordning: Dina investeringar är bara en del av din ekonomiska helhet. Se till att skaffa ekonomisk kontroll där du kan. Om du inte har en ekonomisk plan kan du prata med alla som omfattas av din månadsbudget och prioritera det som är nödvändigt. Om du redan har en ekonomisk plan kan du se över din budget och dina prioriteringar för att se till att du ligger i linje med dina målsättningar. Överväg sedan att dra ner på alla onödiga utgifter du hittar. För att skapa bättre ekonomiska förutsättningar på kort och medellång sikt bör du se till att du har – eller försöker skaffa – en reserv för nödsituationer som täcker minst tre månaders utgifter. En reserv för nödsituationer kan hjälpa dig att hantera oväntade utgifter eller en situation där du förlorar en del av din inkomst.

Prata med en pålitlig rådgivare

Ekonomisk oro kan få det att kännas som att du tagit dig vatten över huvudet och att du inte vet vad du ska göra. Det gäller att hitta tillbaka till lugnet och ta kontroll över situationen. Och kom ihåg att du inte behöver göra det ensam. Du kan lindra din ekonomiska oro genom att samarbeta med en pålitlig investeringsrådgivare. Om du inte redan samarbetar med en rådgivare regelbundet kan detta vara en bra tidpunkt för att skaffa en. Se en ekonomisk rådgivare som någon som kan hjälpa dig att hålla fast vid din ekonomiska plan oavsett vilka utmaningar du ställs inför.

Din kapitalförvaltare bör informera dig om vanliga investeringsmisstag, exempelvis myopisk förlustaversion, som är människans tendens att uppleva smärtan av en förlust som mycket starkare än glädjen vid en uppgång. Detta fenomen kan leda till att investerare säljer aktier billigt efter en krasch för att sedan gå miste om den efterföljande uppgången medan de väntar på att ta klivet in på marknaden igen. En öppen och ärlig dialog med din ekonomiska rådgivare kan hjälpa dig att undvika misstag som kan sätta käppar i hjulet för dina långsiktiga ekonomiska mål. Ju mer uppriktig du är i relationen med din investeringsrådgivare, desto lättare blir det för hen att hjälpa dig nå ekonomisk framgångar. En bra rådgivare kommer att ta hänsyn till allt ni diskuterat under era samtal – från intressen till rädslor – och skräddarsy sina tjänster för att hjälpa dig att känna dig trygg med din plan.

Ekonomisk oro är ett vanligt problem. Att använda ovanstående tips för att skapa mer kontroll och trygghet kan vara ett bra första steg på vägen mot en bättre ekonomisk framtid.

Av: Fisher Investments Norden

