HSBC: Här är dina tre ”säkraste hamnar”

Banken har genomfört 10 miljoner simuleringar av olika portföljvikter för att kunna identifiera vilka tillgångar som är mest motståndskraftiga vid ökad oro på marknaderna, till exempel då volatiliteten på aktiebörserna ökar, uppger Pierre Blanchet, en av HSBC:s strategichefer, rapporterar amerikanska CNBC.

Efter det stora raset och utförsäljningarna på senare tid letar investerare nu efter skydd för sina tillgångar, om eller när de stora svängningarna på marknaderna återkommer.

Amerikanska statsobligationer med kort löptid är den tillgång som ser ut att klara sig allra bäst i simuleringarna. Därnäst kommer den japanska valutan yen, följd av guld.

Statsobligationer med tvåårig löptid har varit mest känsliga för Feds olika beslut att ändra räntorna. Under de två senaste åren har avkastningen fördubblats till 2,58 procent under den period som den amerikanska centralbanken hållit fast vid sin plan för successiva räntehöjningar.

HSBC:s analyser visar att placeringar i korta amerikanska statsobligationer under den här tiden har varit optimala, uppger Pierre Blanchet.

Traditionellt har samtliga ovan nämnda tillgångsslag varit investerarnas ”säkra hamnar” när det börjat blåsa snålt på marknaderna. Skälet är att alla tre både är relativt stabila och likvida.

Den japanska valutan yen har länge haft ”säker hamn-status”. Det beror till viss del på att yen är väl spridd som tillgång i det internationella investerarkollektivet.

Guldet hamnar först på tredje plats efter statsobligationer och yen på grund av att ädelmetallen har lägre riskjusterad avkastning än de båda andra tillgångsslagen. Guldets status som säker hamn överdrevs dessutom något vid den kraftiga dollarförsvagningen vid förra finanskrisen, menar HSBC.

Eftersom banken inte förväntar sig att dollarn försvagas på samma sätt vid nästa finanskris, minskar guldets glans något.

En fjärde ”säker hamn” har traditionellt varit den schweiziska francen, men dess ställning har försvagats i takt med att det ekonomiska inflytandet från inhemska schweiziska investerare minskat, vilket knuffat ner schweizerfrancen från prispallen för de tre säkraste tillgångsslagen.

På måndagsförmiddagen hade guldpriset ökat till drygt 1300 dollar per uns, från att under förra veckan mestadels befunnit sig under 1285-dollarnivån. Den amerikanska dollarn har samtidigt tappat mot den japanska yenen (valutaparet USD/JPY) från 109,900 till 109,300.