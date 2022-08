Högsta elpriset någonsin i augusti

Det finns flera skäl till att augusti blev en rekorddyr månad för elkunderna i den södra halvan av Sverige. Bland annat har den minskade exporten av rysk gas tryckt upp elpriserna på kontinenten. Men det finns också inhemska orsaker här i Sverige.

– Sverige har både kärnkraft och stamnät underhållits under perioden, vilket gjort att el inte kunnat överföras mellan elområden som vanligt. Det har förstärkt underskottet och därmed skapat ett större beroende till de europeiska priserna i södra Sverige. Dessutom har vindkraftsproduktionen varit relativt liten under månaden, säger Maria Erdmann, vd för elhandelsbolaget GodEl.

Enligt preliminära siffor på Nordpool landade elpriset i elområde SE4 3,05 kr per kilowattimme i augusti. Det är drygt 60 procent mer än den tidigare rekordmånaden december då priset låg på 1,87 kr.

I SE3, där bland annat Stockholm och Göteborg ingår, blev augustipriset 2,23 kr per kilowattimme. Det är drygt 20 procent högre än i december då priset var 1,81 kr per kilowattimme.

Även i SE2, det vill säga södra Norrland, blev priset relativt högt med 51,9 öre per kilowattimme medan det i norra Norrland (SE1) landade priset på 18,3 öre. Under rekordmånaden december låg priset på 66,7 öre.

Men dessvärre tyder det mesta på att augustirekordet snart kommer att slås igen. Vintern kommer att bli extremt tuff för många elkunder.

– Prognoserna just nu säger att priserna kommer vara tre gånger dyrare under kommande vinter än toppmånaden december förra året. En villaägare i södra Sverige med en årsförbrukning på 20 000 kWh som förra året i december betalade 5 000 kr ser ut att under vintern betala upp till 18 000 kr per månad för sin elförbrukning. Beräkningarna baserar sig på terminspriserna på marknaden för tillfället, säger Maria Erdmann på GodEl.

Hon påpekar dock att eftersom marknaden är så rörlig kan prisnivåerna snabbt förändras beroende på EU, olika stater, interventioner samt Rysslands agerande.

Not: Priserna ovan avser spotpriset på elbörsen Nordpool. För slutkund tillkommer elhandelsbolagens påslag, skatter mm.