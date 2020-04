H&M:s försäljning nästan halverades i mars

Analytikerna hade enligt Infronts samanställning av 16 estimat väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 1.400 miljoner kr. Bruttomarginalen blev 51,0 procent, jämfört med förväntade 50,1 procent.

Onlineförsäljningen i mars steg 17 procent i lokal valuta. Den digitala försäljningen öppen på 47 av koncernens 51 onlinemarknader.

Kostnaderna för prisnedsättningarna i relation till omsättningen minskade med strax under 1 procentenhet jämfört med första kvartalet året innan. Här hade analytikerna räknat med en ökning på 0,4 procentenheter.

”Försäljningstappet kan inte balanseras”

För det första kvartalet var de externa faktorerna som påverkar inköpskostnaderna negativa, framför allt den dyrare USA-dollarn, jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år.

För de varor som redan var köpta till andra kvartalet före coronasituationen, var de externa faktorerna något negativa jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år.

H&M kommer att göra en förlust i det andra kvartalet eftersom ”det kraftiga försäljningstappet inte kommer att kunna balanseras av nerdragningarna i rörelsekostnaderna”.

Det skriver bolaget i rapporten för det första kvartalet.

75 procent av butikerna stängda

Analytiker hade inför fredagens rapport i snitt spått ett rörelseresultat om 300 miljoner kr för det andra kvartalet, enligt Infront. Spridningen i estimaten var ovanligt stor.

I slutet mars var 3.778 butiker tillfälligt stängda på grund av corona-utbrottet. H&M-gruppen har totalt 5.065 butiker.

Startar 35 nya butiker

H&M-gruppen räknar nu med att öppna cirka 35 nya butiker netto under räkenskapsåret 2019/2020. Tidigare hade H&M talat om cirka 25 nya butiker netto.

Totalt planeras cirka 165 nya butiker inklusive franchise att öppna (tidigare 200) samt cirka 130 att stänga (tidigare 175)

Nya planerade H&M-butiksmarknader är Panama via franchise mot slutet av 2020, vilket bolaget tidigare uppgett. Australien blir ny H&M-onlinemarknad med planerad start under slutat av 2020 (tidigare bedömning andra halvåret av 2020). H&M kommer även att lanseras på e-handelsplattformen SSG.COM i Sydkorea under 2020, vilket även det rör sig om en upprepning.

Precis som i bokslutet uppger H&M att det för 2020 enligt avtal finns möjlighet att omförhandla cirka 1.000 hyreskontrakt, vilket ger fortsatta möjligheter till anpassning av butiksantal och butiksytor samt förbättrade hyresvillkor.

Minskar rörelsekostnaderna

H&M bedömer att bolaget kommer att kunna minska rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar med cirka 20-25 procent i det andra kvartalet.

”Detta möjliggörs bland annat genom genomförande av korttidsarbete på marknader som berörs av corona-situationen. Globalt sett kommer tiotusentals medarbetare inom samtliga delar av verksamheten att beröras, men ett exakt antal kan inte ges i dagsläget”, skriver bolaget i rapporten.

Bolaget skriver vidare att hyreskostnaderna minskas genom omsättningsbaserade hyror och även via hyreslättnader från vissa regeringar.

”Koncernen avvaktar eventuella ytterligare hyreslättnader utifrån dialog med hyresvärdar samt utifrån myndighetsbeslut kopplade till butiksstängningar på flertalet marknader”, skriver H&M.

Övriga rörelsekostnader justeras ner till absoluta miniminivåer, heter det vidare. Bolaget varnar dock för att kostnadsbedömningen är ”behäftad med viss osäkerhet”.

Trots kostnadsminskningarna bedömer H&M att det andra kvartalet kommer att innebära en förlust.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.