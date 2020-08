H&M-familjen minskar stort i Hexagon

Det framgår av en ägarlista per den 31 juli som mätteknikbolaget har lagt ut på sin hemsida.

Ramsbury ägarandel har minskat från 2,7 till 2,4 procent efter försäljningarna under juli. Ramsbury, som vid flera tillfällen ökat i H&M under de senaste veckorna, bör ha fått in lite mindre än 600 miljoner kr från affärerna baserat på Hexagons snittkurs under juli.

Ramsbury ägde drygt 6 procent av Hexagon hösten 2013, men har minskat i ett fåtal steg sedan dess. I slutet av 2019 sålde Ramsbury aktier i Hexagon för cirka 1,5 miljarder kr och det familjeägda investeringsbolagets investeringschef Johan Vögeli sade då till Direkt:

”Vi tycker att Hexagon är ett jättefint och välskött bolag och aktien är fortsatt spännande. Bolaget är välpositionerat inför framtiden med sitt högteknologiska innehåll. Men efter en fin kursutveckling i år så passade vi på att minska lite. Trots allt är värdering något ansträngd, det är ju inte jättebilligt”.