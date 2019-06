Historiskt stora prishöjningar på liftkort kommande vinter

Säsongens prishöjning i Sälen, Skistars största destination sett till liftkortsförsäljningen, är den otvetydigt största sedan prisgranskningen av liftkorten inleddes under säsongen 2006/2007, enligt Nyhetsbyrån Direkts genomgång.

De största prishöjningarna är hänförliga till liftkort med längre giltighetstider i Sälen under högsäsong. För ett liftkort under en vecka i Sälen ligger prishöjningen på 12 procent till 2.230 kronor.

Den stora höjningen speglar att Skistar inledningsvis under fjolårssäsongen lät liftkortspriserna för vissa längre giltighetstider i Sälen förbli oförändrade. Bolaget höjde senare under säsongen priset med 5,5 procent. Räknat från den senaste prisförändringen, som genomfördes senare under året, ligger höjningen på 6 procent.

På Skistars övriga skandinaviska destinationer ligger prishöjningarna under högsäsong på runt 6 procent. Svenska besökare på Skistars norska destinationer bör dock även beakta att den norska kronan har stigit med 6 procent jämfört med den svenska kronan i år.

Prishöjningarna under lågsäsong ligger, med några enstaka undantag, på omkring 3 procent för samtliga Skistars destinationer.

Skidåkare som planerar en veckas skidåkning vid någon av Skistars destinationer måste numera betala över 2.000 kronor på samtliga av bolagets destinationer såvida resan inte planeras under lågsäsong eller om det inte är vuxna som ska åka.

I Trysil närmar sig liftkortet för en vecka 3.000 kronor och den norska destinationen börja därmed på allvar närma sig priserna i Alperna. Mot ett liftkort i österrikiska Bad Gastein skiljer till exempel bara några hundralappar samtidigt som priserna i Österrike för mat och dryck är lägre än i Norge. I Bad Gastein finns både fler och längre backar.

Sedan säsongen 2016/2017 har Skistar även närvaro i Österrike på orten St Johann in Tirol. Säsongens prishöjningar för liftkorten ligger på runt 3 procent och priset för ett liftkort under en vecka i högsäsong ligger på 232,5 euro motsvarande knappt 2.500 kronor.

En prishöjning med 10 procent på liftkortspriserna ger Skistar en resultatpåverkan på 134 miljoner kronor, enligt Skistars känslighetsanalys i årsredovisningen för det senast avslutade räkenskapsåret.

Skistars resultat före skatt uppgick till 587 miljoner kronor under förra räkenskapsåret som tog slut den 31 augusti.

Graf: Prishöjning för vuxen under högsäsong i % inför säsong 2019/2020