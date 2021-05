Hernhag: Värt att chansa på finanskändisarnas nya bolag

Noteringen i korthet: Teckningskurs: 100 kr

Teckningstid: 17 – 25 maj

Tecknas via: Carnegie och Nordnet

Första handelsdag: 26 maj

Råd: Teckna Läs också: Nya SPAC-bolaget ska köpa grönt

Stockholmsbörsens andra skalbolag (SPAC) efter ACQ Bure blir APAC, Aligro Planet Acquisition Company. En rad finanskändisar står bakom det med kunskap och kapital.

Riskkapitalisten Hans Eckerström, grundare och initiativtagare till APAC har bland annat ett förflutet som partner på Nordic Capital och kommer att verka som APAC:s chief investment officer.

Styrelseordföranden Richard Båge har lång erfarenhet som entreprenör och var dessutom en av ”drakarna” i SVT-produktionen Draknästet för drygt ett decennium sedan.

Tillsammans får de hjälp av flera andra tunga namn som till exempel investeraren och tidigare OS-medaljören Bengt Baron som sitter i APAC:s styrelse.

I samband med börsintroduktionen tar APAC in en miljard kr i kapital via nyemission. Ankarinvesterarna tecknar för 295 miljoner kr, vilket är 29,5 procent av erbjudandet, vilket är en hyggligt stor andel. Teckningskursen blir jämna och fina 100 kr.

En intressant sak här är att aktieägarna under vissa förutsättningar har rätt att lösa in sina aktier när det tilltänkta förvärvet genomförs. Inlösen sker då till kursen 100 kr, men löser man inte in aktien får man en teckningsoption på att köpa fler a-aktier till kursen 115 kr. I APAC:S fall kan man lösa in hela sitt innehav, vilket inte är fallet i Bure ACQ där endast 10 procent kan lösas in.

Hittar man inget förvärvsobjekt kan APAC påkalla inlösen av alla aktier i bolaget till kursen 100 kr, vilket även det innebär ett sorts skydd för aktieägarna. Ett förvärv som marknaden inte uppskattar eller som med tiden visar sig misslyckat skulle däremot kunna sänka aktien under introduktionskursen.

APAC letar efter bolag som uppfyller ESG-krav och som har digitala affärsmodeller, hållbar konsumtion eller grön teknik. Det är onekligen heta trender och det blir inte helt lätt att hitta ett bra bolag till ett överkomligt pris där, även om APAC har två år på sig enligt bolagets mål. Regelverket för svenska SPAC:s säger tre år.

En fördel för ett onoterat bolag att bli börsnoterat via en SPAC som APAC är att noteringsprocessen redan är gjord nu när APAC noteras. Då APAC i nuläget är ett tomt bolag är det heller ingen stor verksamhet som behöver granskas i noteringsprocessen.

Det känns som ett ganska lika läge som inför börsnoteringen av ACQ Bure. Då skrev jag i aktiechatten att det var läge att kortsiktigt spekulera i uppgång. Även APAC har en bra chans till högre kurs under första noteringsdagen och tiden därefter. Detta särskilt som inlösenmöjligheterna är lite bättre.

APAC framstår sammantaget som ännu en het börsintroduktion. Finanskändisar som grundare, ett bolag inom heta hållbara områden ska köpas in, och det finns massor av riskvilligt kapital på de finansiella marknaderna.

Vårt råd blir att teckna. Sälj direkt om du vill försöka göra ett litet klipp, annars behåll om du vill ha ett i enligt planerna hållbart bolag i portföljen. Ett osäkerhetsmoment är att du kan få vänta två år på att få reda på vilket.