Hernhag: Utdelningsaktierna som klarat covid-19 bäst

Carl: Vilka långsiktiga utdelningsaktier hade du rekommenderat som du tror klarar covid-19 bäst?

Marcus: De som klarat uttdelningen hittills är i Sverige Castellum, Hufvudstaden, Wihlborg, Vitec. I Nordamerika är det ännu riktigt många, men clean energy-bolag som Brookfield Rewnewbles, Canadian Utilities och Nextera Eenergy bara pumpar på med elproduktion och utdelningar.

Linda: Hej Marcus! Om du fick välja att köpa tre svenska spelaktier i dag, vilka skulle du välja?

Marcus: Hej! Embracer, Paradox och Stillfront är favoriterna inom gaming. Inom gambling gillar jag Evolution Gaming bäst.

Stefan B: Hej Marcus! Jag har många ”miljövänliga” bolag i min portfölj, Bland annat Nederman, Garo, Alfa Laval, BillerudKorsnäs, Essity, Nibe och Tomra. Finns det något bolag som du skulle ta bort eller något som saknas?

Marcus: Hej! Bra bolag det där. En till miljöaktie vore Stora Enso med skogsägande och en förpackningsverksamhet som gynnas av e-handel.

Hannes: Några amerikanska utdelare som du tycker är prisvärda i dagsläget? JNJ, 3M, AT&T eller andra? Allt gott och tack för chatten!

Marcus: AT&T lockar trots deras köp av Time Warner, där verksamheten nu står ganska stilla i produktionsledet av filmer och serier. JNJ är dyra, men framstår ändå som en stabil överlevare och utdelningskung. IBM har mycket inom AI och mjukvaror samt lång stigande utdelningstrend och bra direktavkastning.

Maj-Britt/80 år: Jag tycker att mindre aktieägare kommit i kläm på grund av att företag slopar aktieutdelningar. Har satt in sparade slantar i näringslivet och hoppas på en liten guldkant utöver en dålig pension.

Marcus: Det är ingen lätt situation när börsbolagen å ena sidan måste se över sina kassaflöden på grund av stor osäkerhet, och å andra sidan välgörenhetsstiftelser och privatpersoner som behöver utdelningen för att leva på. Det blir till att härda ut, även om vissa bolag är lite för försiktiga.

Kerstin: Hej! Har sett att Sinch klarat att stå emot svängningarna på börsen. Är det för sent att hoppa på det tåget? Har aktien blivit för dyr?

Marcus: Hej! Det är omöjligt att säga vad som är en för dyr värdering när vinsten stiger med 30-50 procent om året, varav hälften är organisk tillväxt. Sinch har de kommande tio åren som en lång och troligen ljus framtid, även om mycket är inräknat är det en bra tillväxtaktie.

GTS: Tror du att Intrum kommer att komma tillbaka till den nivån de var före covid-19? Om ja, hur lång tid tror du att det kommer dröja?

Marcus: Det kommer nog att ta några år minst innan aktiekursen återhämtat sig, men efter årets svacka med förmodad press på lönsamheten är nog bolaget i rätt riktning igen.

Fredrik B: Hej Marcus! Har i dagsläget en rad bolag med bra direktavkastning. Tankar om courtage vid nya köp av dessa bolag kontra till exempel köp av Xact Högutdelare med jämna mellanrum? Vilken eller vilka fonder i USA tycker du är jämförbara? Blir ju en hel del courtage vid mindre köp till till exempel sonen.Tack för fin fina böcker och att du delar med dig av bra tips m.m. MVH Fredrik B

Marcus: Hej! Har du många aktier och det blir ett minicourtage högre än någon krona det sannolikt billigare att månadsspara i Xact Högutdelare. Det är lättare lägga en order där än en per aktie du annars tänkt köpa. Det är inte lätt att få fram bra börshandlade fonder som vi kan köpa inom EU och som fokuserar mot utdelningar, men de finns i olika former. Återkom med frågan nästa vecka eller så.

DBS: Äger bostaden som är stor del av sparandet, är det klokt att låta bli att investera i fastighetssektorn?

Marcus: Om du inte vill bli allt för beroende av ränteläget är det klokt. Jag tror på fortsatt låga räntor precis som de senaste tio åren och ser därmed inget större hot på ett års sikt eller så. Sen är det stor skillnad på marknaden för lager- och industrifastigheter och den för bostadsrätter och villor. Jag tycker inte man ska undvika fastighetsaktier helt.

Johan: Hur tror du att storbankerna går framöver? Kreditförluster?

Marcus: De klarar nog den här krisen också med måttligt höjda kreditförluster. Sen är storbankssektorn lockande som utdelningsmaskiner där man har 0-4 procent av portföljen, men inte mer. Utmaningarna för bolagen är många.

Ingmar: Har 700.000 kr på ISK, vågar man köpa H&M för alltihopa? Behöver inte pengarna på flera år.

Marcus: Varför just H&M för alltihopa? Utmaningarna för butikskedjor lär hålla i sig mer eller mindre i ytterligare flera år. Nu har bolaget dragit in utdelningen för första gången och vi får se hur de delar ut nästa år eller därefter? Sprid riskerna på fler bolag inklusive investmentbolag med substansrabatt.

Agneta: Hej, köper regelbundet Investor B-aktien. Är det läge att fortsätta med det framöver? Kommer den att stå sig på 5-10 års sikt?

Marcus: Hej! Det tror jag den gör. Aktien lär gå lika som eller något bättre än börsindex även framöver.

Per-Åke: SBB stiger märkligt lite (3-4 procent just nu) efter Batljans frikännande. Vad är din tolkning av det? Aktien stod ju i över 30 kr före häktningen? Många analytiker har ju riktkursen i intervallet 27-35 kr. Förstår ingenting.

Marcus: 5 procent är i sig en rimligt kursreaktion. Det som förvånar är att nedgången var så stor. Det är lite som om marknaden i samband med misstankarna upptäckte andra typer av risker och att en del misstroende mot till exempel finansieringen kvarstår.

Stefan P: Hej. Majoriteten av utdelningarna 2020 slopas eller skjuts på framtiden. Då är dessa företagsvinster baserade på 2019 års resultat. 2020 lär bli sämre resultatmässigt. Vad tror du händer med utdelningarna som ska delas ut 2021?

Marcus: Hej! Rent formellt är det så att det är tidigare års vinster som delas ut, men i beslutet vägs alltid framtiden in. Ser det ljusare ut med viruset och världsekonomin kommer många börsbolag att börja dela ut igen. Några redan i höst, resten nästa vår. Kanske försiktiga höjningar, men ändå.

Peter: Hej! Någon preff eller D-aktie du tycker är köpvärd just nu?

Marcus: Hej! De preffar som ger cirka 6,5-7 procent lockar. SBB D skrev jag om i aktiechatten förra veckan.

Jörgen: Hej!Är intresserad av SBB, vet ej vilken jag ska välja.B-aktien är väl okej men vad är skillnaden på D-aktien och preffen? Vore bra om du kunde förklara. Tack!

Marcus: Hej! Preferensaktien har företräde till utdelning om det är ont om likvider och vinster att dela ut. Preffen har alltså klart lägre risk och ger därför lägre direktavkasting. Nu är SBB Pref mycket tunt handlad och inget jag kan rekommendera av den anledningen. SBB D är klart bättre för den som vill ha hög utdelning. SBB B har mer potential men också ännu högre risk.

Lennart: Hej Marcus, vad händer egentligen med Embracer närmaste tiden från en stadig vandring uppåt till ”kollaps” på onsdagen. Tillfälligt, eller är det slut på idéerna från Karlstads-firman? Bör man behålla eller sälja av?

Marcus: Hej! I kursgrafen ser vi bara ett litet hack i kurvan från toppnivåer. Det är naturligt att spellanseringar flyttas och att olika spel säljer oväntat bra eller dåligt. Inget bolag kan överträffa höga förväntningar i alla rapporter. Sett på några kvartals sikt och längre tid är jag inte orolig för att Embracer tappat magin. Långsiktiga behåller, men det kanske inte är någon aktie du ska ha 20-30 procent av portföljen i direkt, utan snarare en lite mindre chanspost.

Bosse: Hej, Tror du att Nederman är ett bolag som är värt att satsa på långsiktigt i en bred tillväxtportfölj?

Marcus: Hej! Långsiktigt absolut. Tajmingmässigt är jag mer neutral eller halvpositiv till aktien.

Tomten: Tjena Skäggy, är det för sent att kliva in i dessa bolag: Sinch,Stillfront, och Evolution Gaming? Och vad tror du om exponering mot Kina? Typ Alibaba.

Marcus: Hej! Kortsiktigt är det sent, men passar du på i rekyler och är långsiktig så länge kursen pekar långsiktigt uppåt går det nog bra. Kinesiska bolag undviker jag helt. Politiska risker jag inte vill ta.

Patrik: Hej! Har en miljon att placera på 5-7 års sikt. Till exempel investmentbolag? Allt på en gång, eller sprida köpen?

Marcus: Hej! Investmentbolag med substansrabatt blir bra. Sprid ut köpen så du inte har otur att köpa på toppen, för då mår man dåligt. Annars ska man i teorin köpa allt direkt, för börsen ligger oftare i upptrend än nedtrend och går upp på flera års sikt.

Tommie Bergman: Hej Marcus! Både du och jag har Ework i portföljen. Jag vet inte riktigt hur jag ska tänka kring aktien men lutar åt att vänta ut vågdalen – för efter regn följer sol. Hur tänker du?

Marcus: Hej! Ja, jag väntar ut nästa högkonjunktur för dem och börjar då sälja av åtminstone delar av innehavet. Tydligen är Ework en aktie där utdelningen inte var lika säker som jag hoppats på. Däremot ett bra bolag där aktien kommer tillbaka förr eller senare.

Sam: Vad tror du om Netents möjligheter att växa framöver? Uppköpet av Red Tiger och kontrakt på nya marknader har varit positiva nyheter för bolaget på sistone. Nu eventuellt lagförslag på spellicenser!?

Marcus: Sammantaget börjar det ser bättre ut för Netent nu. Behöver de en ny licens tror jag det inte förändrar så oerhört mycket för dem.

Sigge: Hej Marcus! Om jag köper en aktie dagen före x-dagen, får jag utdelningen på den då?

Marcus: Hej! Ja, det får du (om du köper på sink-dagen, sista inklusive-dagen). Och kursnedgången som brukar komma på själva x-dagen också, så det är kortsiktigt inte mycket att handla på.