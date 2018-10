Hernhag: Två långsiktiga utdelningshöjare

Köp Marcus böcker här: Vill du läsa mer av Marcus Hernhag? Just nu kan du köpa två av hans böcker i vår butik: Bli rik och fri med aktier Den enkla vägen att lyckas med aktier

Zaphod: Vilka svenska utdelningsaktier, runt fem till tio stycken, tror du mest sannolikt stadigt ökar sin utdelning kommande 20 åren?

Marcus: Hej! Hufvudstaden är nog säkraste utdelningshöjaren av fastighetsbolagen. Även Swedish Match lär med stor sannolikhet ha stigande utdelningstrend i 20 år.

Eldorado: Hej Marcus! Någon aktie du tycker känns oförtjänt nedtryckt nu och som du kan rekommendera köp på kort sikt. Får gärna vara någon med hyfsad utdelning på minst 4 procent om man skulle fastna i dalande kurser.

Marcus: Hej! På kort sikt vet jag inte, men jag börjar kasta trånande blickar mot Intrum som kanske vänt i kurs nu. 4 procent i direktavkastning.

John: När tror du att det vänder för Intrums aktie?

Marcus: Jag lutar åt att det gjort det nu.

Per: Hej Marcus! Vad tror du om Xano Industri? Kursen har verkligen åkt berg-och-dalbana sen i våras.

Marcus: Hej! Xano har svängig efterfrågan, men verkar vara ett helt okej bolag. Konjunkturen är stark nu så kanske läge i aktien efter nedgången.

Mårön: Hur gör du med XACT Högutdelande när börsen går ned?

Marcus: Det mesta behåller jag över tid.

Bosse : Hej Marcus! Följer slaviskt dina fredagschattar från andra sidan Östersjön. Skulle jättegärna vilja höra dina tankar kring andra finska ”buy and forget”- aktier än Sampo. Tänker typ CapMan, Norvestia och UPM-Kymmene. Eller kanske du rentav har andra förslag? Stabila utdelningar och låg risk är det jag är ute efter.

Marcus: Hej! Roligt att du följer chatten. Jag är rätt fokuserad mot svenska bolag, men ska vid tillfälle framöver kolla upp bolagen du nämner.

Göran: Hej. SolTech annonserar om en grön obligation för solenergi till Kina. 8,25 procent i årlig ränta låter ju bra. Vad anser du om den? Bra? För stora risker?

Marcus: Hej! Jag tycker risken är i högsta laget, men en mycket liten post i portföljen behöver inte vara fel heller.

Richard: Hur ser du på Danske Bank?

Marcus: Antagligen en övereaktion på nedsidan i aktien, men det är svårt att spekulera i när det vänder. Bolag som blir utredda av myndigheter eller som ingår viktiga domstolsprocesser har svåra aktier, inte den typ vi börjar bygga en portfölj av direkt.

Lasse: Hej Marcus! Du nämner ibland att ”om de senaste 200 dagarnas medelvärde för kursen pekar uppåt och kursen ligger ovanför trendlinjen” så kan det vara läge för köp och vice versa.Var kan jag enklast kolla detta för en aktie?

Marcus: Hej! Mitt svar är Avanza. Sök upp bolaget och vid grafen välj TA-Indikator-SMA i tur och ordning.

Agnez: Hej. Har köpt på mig en hel del i Calamos (CHI) då jag tyckt att det sett stabilt ut med utdelningar under lång tid. Och strax efter mitt köp meddelar de att utdelningen sänks vilket såklart gör att kursen går ner rejält. Har fattat det som att även du äger CHI eller har ägt? Har de problem eller varför denna sänkning nu? Är det bara tillfälligt, tror du de kommer kunna höja igen?

Marcus: Hej! Synd att du hade otur med timingen. CHI har nu fallit tillbaka till förra vinterns kursnivåer. Jag har inte hunnit gräva fram någon bra anledning till sänkningen än, men fråga igen nästa fredag. Då hoppas jag ha mer kött på benen att erbjuda.

Utredaren J: Hejsan Marcus! Gillar dina böcker och aktieanalyser. Ligger långsiktigt med en utdelningsportfölj. Några bra förslag på justeringar i min portfölj? Tillägg eller ta bort? Hiss eller diss? Mina innehav är Kinnevik (12 procent), Castellum (12 procent), Skanska (11 procent), Axfood (11 procent), Swedish Match (11 procent), Investor (9 procent), Nordea (8 procent), Telia (6 procent), Acando (6 procent), Kindred (4 procent), Duni (3 procent), Astra Zeneca (3 procent), Intrum (3 procent).

Marcus: Hej! Tack. Tycker portföljen ser bra ut, även om just jag aldrig varit nåt fans till Telia.

Lars W: Hej Marcus! Hur ser du på Enquests nyemission? Ska man utnyttja sina teckningsrätter?

Marcus: Hej! I det stora hela går bolaget framåt och kursen ligger i långsiktig upptrend, så teckna du. Kanske inget bolag att fylla portföljen med, men en liten eller lagom post du ökar på något via emissionen om du gillar oljebolag så.

Mark: Är det för sent och dyrt att köpa Amazon-aktien?

Marcus: Det är både sent och dyrt att köpa Amazon, men för sent och för dyrt behöver det inte vara. The trend is your friend.

Kim: Hej! Tittade på G5 Ent för en tid sedan när den låg under 300. Ångrade sedan bittert att jag inte köpte när den rusade till över 500. Nu är den åter snabbt nere under 300 men jag tvekar ändå… Hur ser du på aktien vid den här värderingen? Tack!

Marcus: Hej! Fortsätter tillväxten är G5 ett fynd, men det är frågan hur det gått under tredje kvartalet. Deras spel har tappat på topplistorna, men frågan är hur mycket marknadsföring (användarförvärv) de satsat på. Har de legat lågt för att utveckla spelet de köpte loss rättigheterna till i stället för att marknadsföra det så kan ju vinsten bli bra. G5 har historiskt varit ett av börsens bästa tillväxtbolag https://www.privataaffarer.se/borsens-tio-snabbvaxare/ och jag tror inte det är över för evigt nu, men osäkerheten är stor på kort sikt.

Lennart: Hej Mekonomen har under senare tid rekommenderats av ”aktiekunniga ” men den bara fortsätter att gå ned. Hur ser du på aktien?

Marcus: Hej! Jag tror nyemissionen kan vara en vändpunkt https://www.privataaffarer.se/mekonomens-nyemission-borde-vara-en-vandpunkt/ men bolaget har under 2010-talet inte fått vinsten per aktie att stiga alls vilket är ett stort svaghetstecken. Jag håller mig borta.

Mr I: Företag med signaler om att bli uppköpta, är det bra signaler, det vill säga om så sker, är det oftast bra att äga aktier före uppköpet?

Marcus: Ja, ett bud ligger i regel över aktiekursen. Men kom ihåg att oftast blir det inget bud utan stannar vid spekulationer och förhandlingar.

Christian: Hej! Balder eller Castellum på lång sikt, cirka 20 år? En mycket kort motivering? Tack för bra böcker!

Marcus: Hej! Är mycket en smaksak. Balder har ingen utdelning, men är emellanåt lite offensivare och har bostäder. Castellum har kontor och stigande utdelning.

Noel: Hej! Min grabb är 17 år och vill placera sommarjobbspengarna, 35 000 kr, på börsen med en placeringshorisont på fem år. Jag tänkte en tredjedel globalfond, en tredjedel berkshire och sedan vill han själv sätta det sista i medicinteknik hög risk. Vad tror du om det? Något tips på bra bolag som utvecklar medicin? Callidtas? Alligator?

Marcus: Hej! Vore tryggare med en hälsovårdsfond, men vill han köpa aktier inom medicinteknik och bioteknik gillar jag Raysearch och Camurus bäst. Elekta är en kandidat också.

Hogge: Hej Marcus! Har du alla dina konton i en och samma bank? Eller finns det några förhållningsregler som kan vara bra att känna till även inom detta? Kanske framför allt när man kommer upp i ansenligt kapital. Ska man även här tänka på riskspridning även om riskerna får ses som mycket mindre?/Tack

Marcus: Hej! Det sänker teoretiska risken ytterligare om man har sitt kapital på olika banker, men riskerna är ändå väldigt små. Att ha alla aktier och sparande via en enda bank är praktiskt och sparar tid.

Tonna: Hej, köpte Kindred Group för en vecka sedan. Har nu fallit en del. Vad tror du på lång sikt? Har 3 000 MQ som fallit 65 procent. Sälja och ta förlusten?

Marcus: Hej! Kindred blir nog bra till slut, men det känns som att hela sektorn är under press och det kanske varar ett tag till. MQ tycker jag man ska undvika som strategi, klädbutiker är svårt nuförtiden. Timingen lämnar jag därhän.

Pelle: Hej, jag har ”Brookfield Renewable Partners LP” sedan juli i år, men har fortfarande inte fått någon utdelning. Jag borde väl ha fått det i september? Använder Avanza. Har läst ”Bli rik och fri med aktie” så tack för en suverän bok

Marcus: Hej! 9 juli fick jag utdelning från Brookfield Renewable Partners. Är nog dags i dag då om någon vecka. Trevligt du gillar min bok!

Hell: Hej, Marcus! Jag äger sex stycken olika preffar (som du brukar rekommendera). För utdelningarna åker vi till värmen hela januari varje år för att rehabilitera mina ömmande leder. Vad säger du om denna form av sparande?

Marcus: Hej! Det låter suvärent!

Hagman: Hej Marcus ,Danske Bank är ner 35 procent i år och handlas nu på P/B 0,89 samtidigt som direktavkastningen är över 6 procent. Tror du det kan vara ett gyllene tillfälle att fånga detta bolaget eller är risken för stor med tanke på framtida böter samt att trenden är negativ?

Marcus: Hej! När Danske vänder är aktien säkert ett fynd, men det går inte att veta när i tid eller pris. Riskerna är höga. De flesta får nog bättre riskjusterad avkastning på annat håll, för även om det borde gå att tjäna en slant kommer det att innebär en del huvudbry och svängningar under tiden.

Kjell: Hej, vilken föredrar du? SolTechs obligation med 8,25 procent ränta eller Eseas kapitalbevis med 6,25 procent ränta?

Marcus: Hej! Estea alla dagar i veckan. Fastigheter är så mycket tryggare.

Håkan: Hej Marcus. Jag har aldrig upplevt en aktie som går upp och ner så mycket som Sectra. Har du någon förklaring?

Marcus: Hej! Dyr aktie och svängig orderingång.

Morgan : Hej! Vad tror du om Sobi? Gått bakåt senaste månaden. Dags att sälja av?

Marcus: Hej! Jag vill vänta in och se rapporten innan jag tror upptrenden i aktien är bruten.

kALLE: HEJ! Är det dags att sälja bankaktierna nu, tror du?

Marcus: Hej! Allmänt tror jag inte det, men det är svårt att bedöma hur länge rekylen varar.

Dan: Om aktiemarknaden börjar falla mycket under lång sikt, kan det bli blanknings stopp då?

Marcus: Det skulle kunna bli en sådan lag eller regel då, vilket inte skulle förändra särskilt mycket.