Hernhag: Två högutdelare som är intressanta just nu

Conny Ohlsson : Hej Marcus! Vilka högutdelande bolag skulle du kunna tänka dig att köpa aktier i?

Marcus: Hej! Det sista jag ökade i var i finska försäkringsbolaget Sampo. Jag bevakar också Fortum och Skanska.

Tommy: Hej Marcus! Tror du att Byggmax kommer att behålla sin utdelning på samma nivå som förra året? Hur mycket tror du det blir? Vad tror du annars om bolaget på aktuella nivåer?

Marcus: Hej! Även exklusive engångsposter är ju rörelsevinsten ned under 2018. Jag tror Byggmax sänker utdelningen. Direktavkastningen ser hög ut räknat på fjolårets utdelning just för att risken är stor för sänkning. Det här är en före detta favorit som jag inte rekommenderar längre. Jag sålde på 73 kr i början av 2016 när förra utdelningssänkningen meddelats.

Axel: Hej Marcus! Tack för all info och böcker, du är en stor inspiration. Vad är dina tankar om att Cristina Stenbeck lämnar Kinneviks styrelse? Vad blir din framtida syn på aktien? Tack och ha en bra fredag.

Marcus: Hej! Synd att hon lämnar styrelsen. Men man kan påverka ett bolag på olika sätt och vi får se vad som händer framöver. Osäkerheten är lite större än vanligt. Hoppas aktien bottnat nu.

Jonas: Hur går dina tankar runt Catena Media i dag?

Marcus: Jag gillar Catena Media som chansaktie för den långsiktiga potentialen, även om alla regleringar och förändringar i till exempel USA inte direkt är klara än. Svårt att säga hur bra det blir långsiktigt, men potentialen finns där och bolaget tuffar på verksamhetsmässigt.

Helene: Hej Marcus. Jag funderar på att köpa Mekonomen nu efter raset. Vad tycker du om företaget?

Marcus: Hej! Det var många år sedan jag gillade Mekonomen som bolag. Jag tycker vi fortsatt ska hålla oss undan. Förr eller senare vänder det och visst är kursen låg just nu när aktien är nere på nivåer vi såg första gången 2003. Kursen har fallit misstänkt mycket. Det borde vara fyndläge, men det kan vara något annat negativt vi inte vet om än.

Niko: Hur defensiv anser du att din portfölj av REIT:s är? Exempelvis Exchange Income Corp? När börsen går ner ordentligt, hur tror du dina REIT:s kommer påverkas av det?

Marcus: REIT:s är ofta fastighetsbolag och lite räntekänsliga, men stabila. Exchange Income har däremot flygbolag och är mer högrisk/high yield, vilket avspeglas i den höga direktavkastningen. Rasar börsen rasar det mesta mer eller mindre.

Mikael.M: Hur ser du på Qliros nedgång senaste tiden? Är det ett bolag som är värt att gå in i kort- eller långsiktigt, eller ska man hålla sig ifrån det bolaget?

Marcus: Det finns i vart fall ingen framgångsrik historik som kan locka in mig. Kanske kan det vända framöver om de är lönsamma, men kurstrenden är tråkig, så det är nog bäst att inte ha bråttom in.

Peter Yielde : Hej! Äger en liten post i Brookfield Renewable Partners och har tänkt gå in i Infrastructure Partners. Jag gillar bolagen och lockas av 5-6 procent yield. Tanken är att göra båda till långsiktiga innehav på 3-4 procent av portföljvärdet vardera. Till min fråga. Nu i veckan så var ju Avanza inne på att stoppa handeln i båda aktierna. Det gör mig osäker kring mina planer kring båda innehaven eftersom jag vill kunna fortsätta öka över tid. Hur ser du på bolagen? Och tror du att Avanza kommer att stoppa handeln framöver?

Marcus: Hej! EU:s Mifid-regler har stoppat alla från ETF:er i USA. Nya regler kan ge nya stopp, så ja, jag tror att nätmäklare och andra stoppar handeln förr eller senare. Däremot är det bra bolag med fina utdelningstrender och direktavkastning från infrastrukturtillgångar så vill man köpa, passa på inom kort. Formalia-regler om informationsgivning i mäklarledet säger inget om de underliggande bolagen.

Per: Hur ser du på valutarisken om man köper amerikanska aktier i dag?

Marcus: Lite högre än vanligt då dollarn är lite dyr. Sett på fem till tio år är valutor ofta cykliska. Dollarn har handlats mellan 6 kr och 11 kr sedan mitten av 1990-talet och kostar nu 9 kr.

Lennart: Hej Marcus! Vilka aktier skulle du plocka in i en så kallad latmanskorg som man kan ha 10 till 15 år utan att göra någonting och få skaplig utdelning och behålla värdering?

Marcus: Hej! Jag skulle ta investmentbolagen i så fall.

Janne: Hej! Funderar att köpa preferensaktier. Vad ska man tänka på, vilka risker finns det?

Marcus: Hej! Ta preferensaktier med en direktavkastning på max 7-8 procent, sen blir risken för hög. Utdelningarna är aldrig garanterade och det finns bolag som hållit inne eller slopat utdelningen, men det har hittills alltid varit de med hög direktavkastning och hög risk. Det blir ju heller inga utdelningshöjningar ens för lågriskpreffarna, så köp gärna när kurserna inte står på topp. Långsiktig kursuppgång blir det inte, utan snarare än upp, än ned.

Truckern: God morgon, Ferdinand! Du sa i en podd att du övergett H&M. Jag blev kvar, dumt att sälja nu? Är inte direktavkastningen ganska bra nu?

Marcus: Hej! H&M är inget bolag jag rekommenderar långsiktigt och direktavkastningen är hög för att utdelningen är i fara. Jag tror de behåller den ett år till, men jag är inte säker.

FEOH: Hej Marcus! Jag har Investor, Nibe, ABB, Securitas, Volvo, Skanska, Intrum Justitia, Kindred och Novo Nordisk. Jag funderar nu på att komplettera med innehav i Nordea och Hexagon. Vad tycker och tror du om det?

Marcus: Hej! Låter helt okej för mig. Nordea är nog sämsta storbanken, men har störst potential till förbättring. Hexagon är en långsiktig favoritaktie.

Mattias: Hej! De innehav man redan har i exempelvis Brookfield-bolagen förmodar jag att man kommer kunna äga framgent? Förmodar även att man i alla fall får sälja när man vill?

Marcus: Hej! Ja, så blir det.

Göran G: God morgon! Kinnevik säljer ut gamla bolag och köper nytt. Från kassakor till bland andra digitalt inom klädbranschen. Stenbeck lämnar styrelsen och en person som fått sparken från Ratos efter usla resultat, ska väljas in. Är det dags att sälja innan det blir värre?

Marcus: Hej! Jag tror inte det blir värre än så här, men osäkerheterna har ökat och kurstrenden är nedåt.

Louis: Hej! Mekonomen rasar 17 procent i dag och p/e är under 9 samt 6,7 procent i direktavkastning. Vad tror du kan vara en uppstuds i denna nedtryckta aktie?

Marcus: Hej! Upprekyler kommer då och då i fallande trender, men det är sällan värt risken att försöka tajma dem. Bolaget har problem och det är lättast att hålla sig undan även om kursnivåerna ser väldigt låga ut nu.

Mårön: Vargen kommer har alla experter skrikit under januari. Vem kan man lita på när börsen nu går upp?

Marcus: Det du kan vara säker på är att till slut kommer vargen, men det är ganska sällan och sen går börsen upp igen. Lita bara på dig själv och gör din egen analys, följ din egen strategi och dina metoder för kapitalhantering. Lägg inte så mycket krut på att gissa exakt när kurssvackor kommer, för sånt misslyckas de flesta med.

Thomas: Hej Markus, vad tror du om framtiden för företagsobligationsfonder? Jag har sedan länge satsat på SPP:s företagsobligationsfond men dess utveckling går sakta utför hela tiden. Nu har jag tröttnat och söker ett alternativ, som åtminstone ger något tillbaka. Aktiefonder känns skakigt i nuläget. Kan obligations- eller räntefonder vara ett alternativ tror du? Mvh Thomas

Marcus: Hej! Nej, jag ser inte att andra typer av räntefonder skulle vara bättre än en företagsobligationsfond. Svårt att veta den effektiva räntan i fonderna ibland och varför fondens värdepapper ändrats i pris och till vad. Jag tycker preferensaktier är lättare att fatta, men de har förstås högre risk.

Willy: Hej! Ska man behålla eller sälja Swedbank?

Marcus: Hej! Behåll.

Robert : Hej! Är Stendörren en bra aktie med tanke på allt intresse runt dem med uppköpskandidater?

Marcus: Hej! Stendörren är ett bra bolag med framgångar och intressant fokus inom fastigheter. Avvakta tills EQT avslutat budperioden och se vad som händer med kursen då.

Peter: Akelius ligger högt nu. Hur ska man göra med aktierna, behålla eller sälja av?

Marcus: Behåll, såvida du inte hittar något annat som ser mer prisvärt ut som du byter till.

Tanten: Hej Marcus! Tur att du finns här för oss ”mindre vetande”! Hur ställer du dig till erbjudandet från Quimper till erbjudandet om inlösen av Ahlsell? Jag har endast 200 aktier, men ska jag säga ja? Tacksam för svar.

Marcus: Hej! Budet är på okej nivåer, så ta det du.

Pedro: Hej. Vad tycker du man ska göra med Cherrys uppköpserbjudanden? Vad kommer att hända om man tackar nej?

Marcus: Hej! Går budet igenom får du nog ny chans att tacka ja, men annars om budet inte går igenom lär kursen rekylera ned igen.

Montreux: Hej Marcus! Jag har nyligen börjat bygga upp ett innehav i Holmen, som jag nu tycker kommit ner till rimliga nivåer. Tror att skog och pappersmassa är en framtidssektor (givet plastförbud, ökad e-handel som ökar användandet av kartonger, etc.) Vilken är din favorit i den sektorn, och hur ser du på sektorn på sikt? Trevlig helg!

Marcus: Hej! En favorit är SCA, även om Holmen är bra de också. Billeruds förpackningar är också intressanta för framtiden, även om bolaget är i en svacka nu.

Bengan: Apple blev som bekant första bolag att nå den magiska gränsen ”one trillion dollar” och har ju sedan dess rasat nära 30 procent på minskad försäljning av telefoner. Med tanke på den lojalitet Apples kunder uppvisar, borde inte detta vara ett bra köptillfälle?

Marcus: Det är i vart fall betydligt bättre läge nu än innan raset. Svårt att säga när det vänder och hur djup svackan blir.