Hernhag: Två aktier att köpa på ett års sikt

Lukas: Hej Marcus! Kan du säga en aktie som du skulle rekommendera eller köpa på ett års sikt (ej investmentbolag)?

Marcus: Hej! Blir det rekyler i Intrum och Wihlborg är kurstrenderna där ändå stigande. Kanske håller det i sig.

Göran G: Morning! Jag är ute efter nordiska aktier. Jag har Novo Nordisk, Pandora, Fortum, Danske Bank, Sampo och Sbanken. Säljer nog Pandora. Önskar förslag på andra nordiska aktier på ett års sikt.

Marcus: Hej! Pandora och Danske Bank är inte direkt självklara aktier i portföljen, bättre undvika med tanke på risker och utveckling. Bättre att chansa på norska framgångssagan Tomra om det ska chansas.

Anneli: Kommer Anoto Group någonsin att resa sig? Man hoppades på att nye vd:n mr Won skulle föra skutan rakt, men den fortsätter i sidled och frågan är om den sjunker? Tack för en bra chatt!

Marcus: Det vet man aldrig. Bäst att undvika aktien.

Anders: Hej Marcus! Tack för fin-fina böcker!! När du kollar på MA200, är det under 200 dagar från det aktien köps? MVH Anders

Marcus: Hej! MA200 är ett glidande medelvärde, så det är alltid de 200 senaste börsdagarna oavsett den egna handeln.

Aros: Hej. Fredagar är bästa dagen i veckan då det är aktiechatt. Hur påverkas aktiemarknaden om inte Riksbanken höjer räntan i år? Kommer det att vara gynnsamt att ha aktier?

Marcus: Hej! Tror inte Riksbankens eventuella höjning kommer att avgöra. Bolagsvinster och orderingång samt konjunkturindikatorer kommer att avgöra mer.

Crille: Hej Marcus Hur ser du på Catena Media, vänder det 2019?

Marcus: Hej! Potentialen finns där, men sedan förvärven inom den nya finansvertikalen inte blev lyckade alls är kurstrenden illavarslande nedåt för Catena Media. Det lär bottna för aktien framöver, men från vilken nivå?

Robban: Hej Marcus! Du pratar ibland om preferensaktier. Vad jag förstår har de företräde inte bara till utdelningar utan också i händelse av konkurs till återlösen. Oscar Properties ser ju lite vingliga ut nu men direktavkastningen på preffarna är fantastisk. Är det ett bra tillfälle att gå in?

Marcus: Hej! Det går för dåligt för branschen för att jag ska råda någon att satsa på bostadsutvecklare. Det finns en anledning till att Oscar Pref värderas som de gör. Troligen klarar de utdelningarna, men det är inte säkert.

DividendGlenn: Hejsan, undrar om du någon gång ställer ut optioner mot dina innehav, till exempel Covered Calls? Tycker personligen det är ett väldigt fint verktyg för att tjäna pengar i en marknad som går sidledes eller som även hjälper till att automatiskt ta hem lite vinst mellan varven.

Marcus: Hej! Nej, aldrig. Om man vill kan man komplettera med sånt, men det är för de mer avancerade placerarna och ska det ställas ut optioner ska det vara i aktier där man är tveksam till hur länge man vill äga aktierna. Vi ska ju inte begränsa uppsidan i de bästa bolagen. Går marknaden sidledes, så visst.

Göran: Hej. vill du förklara vad 4-procentsregeln innebär?

Marcus: Hej! Enkelt uttryckt ska du statistiskt sett kunna leva på dina besparingar om 4 procent av kapitalet täcker hela din årsbudget. Särskilt om börsen går upp de första åren du lever på kapitalet ser det bra ut.

Majsan: Hej! Vad har du för inställning till sparrobotar? Har hittills själv valt aktier och fonder efter bästa förmåga men undrar nu om jag som amatör kan bättre än till exempel LYSA? Mvh Majsan

Marcus: Hej! Att låta datorer räkna på saken och komma med förslag är inget nytt, men AI blir allt bättre och LYSA är säkert en helt okej sparprodukt. Jag skulle hellre investera i rätt fondbolag och sparrobotar än att vara kund själv.

PJ: Tjena, Att Mekonomen slopade sin utdelning, kan inte det vara positivt på sikt att man prioriterar verksamheten i stället för att kortsiktigt göda aktieägarna? Kan det vara ett läge för den långsiktige? Mvh

Marcus: Hej! Ja, det kan det. Men fråga dig som det passar din strategi att chansa på utbombade aktier i bolag som inte levererar. Är det värt riskerna och den mentala energi det kräver?

Ebba-Louise: Hej! Hur ska man se på Saab? Många köprekommendationer men aktien backar och backar…

Marcus: Hej! Ett bra bolag, men en svår aktie. Förr eller senare lönar det sig säkert att vara ägare, men kurstrenden indikerar att du kan få vänta.

Owe: Har efter arbete utomlands ett eurokonto med en större summa på. Tror du det är läge för att växla över till svenska kronor nu eller kan man förvänta en ytterligare kronförsvagning? Tack för en trevlig chatt.

Marcus: Euron är nära gamla toppar från 2018, så kanske kommer det en motreaktion nu med starkare krona.

Lena: Hej Marcus, vad händer med Hexagon då de backar så markant?

Marcus: Hej! Ser ut som en rekyl ned efter den tydliga uppgången. Frågan är om det bildas en lägre topp nu och säljsignal? Kanske marknaden oroar sig för svagare efterfrågan för Hexagon en tid.

Span: Hej, funderar på att köpa Castellum, finns det någon risk om man köper långsiktigt?

Marcus: Hej! Det finns alltid risker, men de är förhållandevis låga i Castellum.

Optimisten: Äntligen fredag! Behöver verkligen dryga ut min pension om cirka 2-4 år trots ett livslångt arbetsliv (tydligen i fel bransch). Portföljen, ISK, har hittills utvecklats någorlunda med tanke på effektivavkastningen men endast med hjälp av tur samt din första bok. Vill vikta om portföljen med inriktning på direktavkasting, känns säkrare framöver. Är någon/några av dessa aktier som är att föredra alternativt big NoNo. Akelius Pref, Coor Management, Creades, Diös, Ework, Fortum, HiQ, Kindred, Nobina, Novotek, Rottneros, Sampo, Semcon, Serneke Group B, SJR, Softronic, SSAB, Stora Enso, Swedish Match, Telia, Volvo? Nästa fråga, är det rätt tidpunkt nu? Nuvarande portfölj: Assa Abloy, Axfood, Bilia, Castellum, Hemfosa Pref, Hoist, Kinnevik, Klövern Pref, Nordea, Resurs, Skanska Swedbank, samt lite fonder. ISK utgör en tredjedel av tillgångarna, resten på nischbanker med ränta 0,90-0,95 procent, men väntar på att bli placerade. Hälsn

Marcus: I det stora hela är du inne på bra bolag. Kör på! Serneke och bygg kanske du borde vara försiktig med ett tag till. Rottneros är mycket konjunkturkänsligt, på gott och ont.

Hoppas på kvar i PA: Hej (från en som inte förstår)! Såg att du skrivit så här ”Erfarenhetsmässigt har jag lärt mig att jag ska alltid sätta stopp loss strax under MA200-trenden i den här typen av aktier”. Tacksam om du kan förklara lite vad det betyder. Hur vet man MA200-trenden? Såg att du även haft artiklar i Di, du är väl inte på väg bort från PA?

Marcus: Hej! MA200 kan du ta fram i till exempel Avanzas graf. TA-Indikator-SMA och skriv in 200. Om en tillväxtaktie faller under sin långa trendlinje (de senaste 200 börsdagarnas genomsnittliga kurs) är det en varningssignal. Di intervjuade mig så det var inget jag skrivit själv. Jag är inte på väg någonstans.

Anders W:: Hej Marcus! Du nämner ofta vikten av att ha jämvikt i sin portfölj. Nu till frågan: varför ska man eftersträva jämvikt genom att sälja av/minska sitt innehav av en överviktad aktie i sin portfölj om aktien gått bra och scenariot är att den uppåtgående trenden ska fortsätta?

Marcus: Hej! Du behöver inte ha exakt jämvikt, men att ha 0,1 procent i vissa aktier och 10 procent i andra aktier tror jag inte alls på. Mer eller mindre jämvikt är det jag rekommenderar. Låt vinnaraktierna öka i vikt i takt med att de klättrar i kurs, men kanske inte hur länge och långt som helst. 5-10 procent i vikt per aktie eller 3-6 procent i vikt om du har fler aktier, etc.

Troy: God förmiddag! Vad tycker du om Saltängen Property Invest och Delarka Holding att stoppa i portföljen som utdelningsbolag?

Marcus: Hej! Jag tycker det är okej investeringar, men fokuset mot endast en fastighet är förstås en risk att beakta.

Lars: Vad tror du om Mavshacks framtid? Ser deras senaste nyhetsbrev nu på morgonen.

Marcus: Jag kan inte bedöma det exakt i hasten. Mavshack är en lottsedel och är inget som lockar mig i alla fall.

Hagman: Hej Marcus! Jag har läst att du köpt Weyerhaeuser och jag funderar själv på att köpa ett nordamerikanskt skogsbolag. Men när jag tittar på värderingsmultiplar så tycker jag att Acadian Timber ser mycket billigare ut. Övervägde du att köpa Acadian Timber och i så fall varför valde du Weyerhaeuser i stället?

Marcus: Hej! Nej jag jämförde inte just då, men jag gillar Acadian också nu när jag har dem på radarn. Enligt deras bokslut har de 106 procent i utdelningsandel, men även Weyerhaeuser delar ut rätt mycket och kassaflödet. Svackan i branschen när konjunkturen svänger gör att siffrorna ibland är svåra att analysera.

Rolf: Hej! Vad är din syn på Climeon?

Marcus: Hej! Mycket lovande, men också med hög risk.

Rospiggen: Hej har nu skrivit fem veckor på raken utan att få svar. Jag har en portfölj med Investor, SEB, H&M, ,Ica och Latour och sammanlagt cirka 900 000 kr. Vad tycker du om den portföljen?

Marcus: Hej! Det är en bra start! Kör på!

Börje Phyllerin: Hej! Jag vet att trenden inte är den bästa, men börjar inte Veoneer kännas lite lockande nu ändå?

Marcus: Hej! Sett över många år är det ett bolag inom en mycket intressant verksamhet. Det är klart. Frågan om timing däremot…

Camilla: Hej Marcus! Jag har en gammal surdeg i min portfölj (med förlust så klart), som jag nu äntligen funderar på att byta ut; Qliro… Tittar i stället på Nobia, Nobina eller eventuellt Tethys Oil. Är det rätt strategi och vad anser du om de tre alternativen i dagsläget? Ha en trevlig helg!

Marcus: Hej! Nobina har hög utdelning och är nog den jag gillar mest av de tre alternativen. Tethys är en rätt bra chansaktie, men risken är förstås rätt hög. Nobia, avvakta.

Krister: Hej, hur ser du på Byggmax som investering framöver?

Marcus: Hej! Det är fel bransch, men med det sagt bottnar de nog framöver. Sällansköpsvaror med butiker är annars något jag tycker man ska undvika.

Johan: Hej, har fått ett erbjudande om att köpa Spiltans aktie courtagefritt. Är det något att satsa på? Aktien har ju stigit en hel del. Jag är en långsiktig sparare. Tacksam för svar!

Marcus: Hej! Det är en bra investering om du gillar deras största innehav Paradox.

Smålänning i Halland: Hej Marcus! Tack för bra böcker och en rolig timma att följa din chatt på fredagarna. Vad tror du om småländska Profilgruppen på låt oss säga tre till fem års sikt? I mina amatörögon ser det ju ut som ett lågt värderat bolag, med bra utdelning och en tydligen stor tro på framtiden med en ordentlig utbyggnad av kapaciteten som är på gång just nu.

Marcus: Hej! När konjunkturen långsiktigt börjar gå bra är Profilgruppen och andra kontraktstillverkare aktier som brukar rusa. Just nu är jag mer tveksam.

HG i Senderöd: Swedbank ska dela ut 14,20 kr per aktie. Kan styrelsen ändra detta nu?

Marcus: Styrelsen kan ändra sitt förslag om de vill, men bolagsstämman beslutar om hur det ska bli. Jag tror inte de ändrar sitt förslag.