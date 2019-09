Hernhag: Tre utländska investmentbolag på lång sikt

Adam R: Hej Marcus! Skulle du kunna ge förslag på tre, fyra stycken utländska investmentbolag att som du tror är bra alternativ på mycket lång sikt, det vill säga 20-30 år? Skulle vara roligt att ha lite alternativ till de svenska bolagen. Tack för bra böcker och bra chatt!

Marcus: Hej! Då svarar jag Berkshire Hathaway och de investmentbolagsliknande försäkringsbolagen Sampo och Fairfax.

Aspe: Hej Marcus! Är det läge för någon skogsaktie nu i dessa orostider på börsen? Kan du tipsa om någon lämplig i så fall – det finns ju flera att välja på?

Marcus: Hej! Stora Enso har seglat upp som en utdelningsfavorit i sektorn. Annars gillar jag SCA riktigt mycket som bolag.

Ludvig: Hej Marcus! Jag är en kille på 20 år som är intresserad av aktievärlden och nu har bestämt mig för att investera mina pengar från sparkontot. Jag tänker att jag vill investera väldigt långsiktigt, närmare tio år. Några aktier eller fonder som du kan rekommendera? Vet att du tidigare bland annat har varit inne på Cellavsion, Hexagon och Vitrolife. Tack på förhand!

Marcus: Hej! Det där är tre riktigt bra framtidsbolag, men aktierna är lite riskabla då förväntningarna är höga. På 10 år blir det sannolikt bra ändå. Grunda gärna portföljen med Investor och toppa den med små innehav i tillväxtpärlor av typen Cellavision.

Prefgubben: Hejsan Marcus. Om du skulle köpa någon Pref i dag, är det fortfarande Klövern som gäller eller finns det något bättre val? PS: Tack för en bra chat!

Marcus: Hej! Volati Pref ser nästan bättre ut just nu. Handlas bara strax ovanför de 675 kr som utgör inlösenkursen från maj 2020. Direktavkastning på cirka 5,9 procent är ändå hyggligt, även om kursen trots en rekyl är på höga nivåer. Volati har intjäning från flera olika branscher, vilket sänker risken.

Inka: Hej! Skickar min fråga på nytt: Vad tror du om konsultbranschen? Vad vet du specifikt om Knowit, som längre tid gått rätt knackigt? Fortfarande chans/risk för uppköp? Sälja eller köpa mer? Tacksam för svar!

Marcus: Hej! Knowit har ändå mer än fördubblats i kurs på tre år, så en liten återhämtningsfas är nog bara sund. Långsiktigt känns bolag och bransch bra, även om lågkonjunkturen vi har nu kan ge vissa känningar.

GB: Hur ska man tänka i följande fråga: Jag har Tele2 som gått upp 100 procent sedan köp. När jag köpte var utdelningen cirka 6 procent. I dag är den cirka 3 procent. Ska jag sälja och investera i något som ger högre avkastning eller sitta och vara nöjd? Mitt mål är att ha en direktavkastning på minst 5 procent. Vad rekommenderar du för alternativ i så fall?

Marcus: Så länge kurstrenden är långsiktigt stigande kan du behålla, men överväg trimma ned innehavet eller sälja om du hittar något som du tror mer på. Direktavkastningen är inte allt, men visst börjar Tele2 vara högt värderat nu. Fyndläget är över, men det är ändå ett bra bolag.

Cornelius: Hej, jag ska månadsspara till min pension i 35 år och jag har nu Nordeas Sverige indexfond med 0,42 i avgift men funderar på att byta till Spiltan aktiefond investmentbolag med 0,20 i avgift, men då känns det som att jag missar mycket bredd som det är i OMX Pi i den svenska indexfonden och jag har även hört att eftersom investmentbolagen har förvaltningsavgifter så blir avgiften för Spiltan egentligen mycket högre än bara 0,20? Kan du snälla hjälpa mig att reda ut detta och ge tips om vilken av fonderna du tycker jag bör välja och varför?

Marcus: Hej! Jag tror mer på Spiltanfonden då investmentbolagen över tid brukar avkasta väldigt bra. Investmentbolagens förvaltning (huvudkontoret, etc) kostar lite grann, men är nere på någon promilleenhet eller drygt det. Totala kostnaden för dig blir med andra ord väldigt liten.

Adde: Hallå! Ska jag fylla på i Brookfield Infrastructure Partners eller i Brookfield Property Reit? Har god spridning av bolag/branscher i övrigt.

Marcus: Hej! Det är två bra bolag, men Infrastructure är bredare medan fastighetsbolaget har bara just fastigheter. Så det beror lite på vilken bransch du vill vikta upp i. Investeringar i infrastruktur har vi inte så många av i Norden av det slaget som Brookfield Infra erbjuder så kanske kompletterar de bäst.

Felix: Hej Marcus! Är Nobina fortfarande attraktivt, de släppte rapport i dag.Tack! Trevlig helg!

Marcus: Hej! Ja, även om det är en resultatsvacka nu när många nya kontrakt körs igång står sig verksamheten bra långsiktigt. Inklusive förvärv växer Nobina hyggligt.

Agneta: Har inte förstått det här med Kinnevik. Får jag aktier i Millicom eller en utdelning i kronor?

Marcus: Du ska få Millicom-aktier.

Bobrov: Hej! Kinnevik verkar spännande med nya riktlinjer! Substansrabatten verkar vara hög? Måste vara köpvärd? Vad anser du?

Marcus: Hej! Kommer Kinnevik nära sin historiska avkastning är den köpvärd. Frågan är bara hur bra det blir med alla små e-handelsrelaterade bolag.

Stefan: Hej Marcus! Har sett att du ibland rekommenderar fonden Rhenman Healthcare. Är inte detta en fond som är väldigt dyr? Funderar på detta i skenet av att alla pratar om att ha så låga avgifter som möjligt, då de äter upp en hel del av kapitalet. Vad är det som gör Rhenman Healtcare till en bra fond att äga? Undrar och frågar, Stefan

Marcus: Hej! Den är mycket dyr, men har historiskt presterat bra. Förvaltaren har fria händer att även spekulera i nedgång. Jag gillar det jag hör av förvaltaren i intervjuer, men det kanske inte är en fond för alla typer av sparare. Jag bryr mig inte så mycket om förvaltningskostnaden så länge fonden presterar bra jämfört riskerna sett över flera år.

Hugo: Hej! Har du koll på Sdiptech och vad tycker du i så fall om bolaget?

Marcus: Hej! Jag gillar bolaget, även om det omformat fokus en hel del de senaste åren. Jag äger en del i preferensaktien, men vill man ha tydligare exponering mot teknik och tjänster för statsmiljöer är stamaktien intressant, men den har just lyft en bit ser jag.

Heinrich: Hej! jag har två frågor, 1. Vad tror du om norska Mowi på lång sikt? 2. Om man köper den i ISK, förlorar man då med tiden mycket på källskatten eller är det tillräckligt lite för att inte bry sig om?

Marcus: Hej! Mowi verkar bygga värden på lång sikt så det ser rätt bra ut där. Om du alls slår i taket för hur mycket källskatt du kan få tillbaka i ISK är det en relativt liten del du går miste om. 15 procent av direktavkastningen på 5 procent är 0,75 procent om året.

Hallis: Hej! Fastigheter förefaller som tveksamt att investera i för närvarande. Wallenstam har dock en stabilt stigande kurs och får goda omdömen och dessutom pris. Hur ser du på deras framtid som investeringsobjekt?

Marcus: Hej! Bara bra, men se till så din strategi passar läget just nu. Mycket inom fastigheter är lite dyrare än vanligt, men kurstrenderna är långsiktigt stigande. Wallenstam är upp 33 procent bara i år. Det är inte så att bolaget vuxit så mycket på så kort tid, så vi är lite sena på bollen även om framtiden är mycket ljus.

Kent: Hej Marcus! Vad tror du om Lidds? Är det en lottsedel, eller?

Marcus: Hej! Ja, det tycket jag. Forskningsintensiv verksamhet och höga risker, men kursen har sina uppgångsfaser.

Amf: Hej! Länsförsäkringar Fastighetsfond A verkar vara en fond som varit väldigt framgångsrik. Vad tror du om framtiden, är bostadsmarknaden fortfarande något att satsa på. Tack för alla bra råd som kommer från dig; du är faktiskt den jag helst litar till när jag ska satsa eller sälja.

Marcus: Hej! Det är en bra fond, men den är helt beroende av bara en bransch. På gott och ont. Fastigheter är inte direkt fyndvärderade nu, men med låga räntor länge än ser det ändå bra ut.

DK: Hej Marcus! Investmentbolag nu, nog om EQT och Akelius 😉 Jag har just nu Investor, Kinnevik, Industrivärden, Bure och nästa köp kommer nog bli Svolder. Undrar dock över det som man kan se som substansrabatt på i index, är det några andra du rekommenderar som det inte pratas så mycket om? Tänker främst på Eastnine, Vostok, sedan Traction (dock ej rabatt) till exempel? Vad anser du om dessa bolag? Ska man satsa på ”the big 5” endast, eller som är med i Spiltanfonden, eller vad tror du? För övrigt, kommer Latour någonsin hamna på substansrabatt? Hur spekulerar du där?

Marcus: Hej! Nästan alla investmentbolagen är bra. Personligen funderar jag på att köpa Vostok New Ventures i en IPS-depå för pensionssparande som jag har. En tillväxtsatsning på sikt och då får jag aktier som jag inte skulle köpa själv en och en. Som komplettering för tillväxtchanser är den bra. Eastnine gillar jag också, men det är mycket fastigheter i baltstaterna vilket är en helt okej komplettering i en portfölj. Traction går sin egen väg med flera helt okej industribolag, men jag har aldrig riktigt gillat deras portfölj även om historiken är god. Latour kommer nog att ha lite substansrabatt i nästa långa börsnedgång, när den nu kommer en vacker dag. Sprid riskerna mellan olika investmentbolag som det passar just dig som investerare. Jag har ingen patenterad bästalösning. 🙂

Per: Hej! Jag har en del Oscar P Pref B som jag anmälde för inlösen till 500 kr i mars i år. Nu blev det ju ingen inlösen av dessa preffar, men de är fortfarande bokade för inlösen i min depå hos Avanza. Varför släpper man inte dessa preffar? Handel pågår bevisligen med de som inte anmäldes till inlösen. Och besked om vad som ska hända med predffarna skjuts hela tiden på framtiden. Otroligt frustrerande att ha så mycket kapital bundet under så lång tid.

Marcus: Hej! Om Oscar P genomför de konverteringar och nyemissioner man planerar får du ju andra aktier i stället så man kan tycka att de borde släppas för handel igen. Men har de väl bokats och ingen signal om annat kommit från bolaget kanske Avanza väntar. Vad svarar Oscar P och Avanza när du frågar dem?

Per: Avanza svarar att de inte kan göra något förrän Oscar ger besked och från Oscar får jag inga svar alls!

Marcus: Det var illa. Oscar P kämpar för sin överlevnad och att få igenom nyemissioner och då måste även obligationsägarna ge sitt godkännande. En priofråga antar jag, Uteblivet svar betyder nog att de helt enkelt inte vet eller att de tycker det är bäst att ha aktierna ”bokade” tills vidare. Oklart vad som gäller juridiskt, inlösen av preffar blir det enligt bolagsordningen bara om bolaget har råd.

Daniel: Hej Marcus! Du har ju skrivit olika böcker med olika strategier för ens portfölj. Undrar hur du gör? Kan tycka att det blir komplicerat att ha två, tre olika strategier för portföljen att följa då det blir en hel del olika nyckeltal som man ska följa. Eller flyter dessa strategier ihop?

Marcus: Hej! Jag är rätt passiv i mitt ägande och håller inte direkt månadsvis koll på hur nyckeltalen för innehaven i min portfölj går. Jag försöker upptäcka de största kursrörelserna och direkt ovanliga värderingar eller händelser utifrån utdelningsstrategin för de aktierna, eller motsvarande för tillväxtaktierna. Vilket p/e-tal ska Fortnox egentligen ha? Ingen aning vad som är rättvist högt. Bolagets utveckling, kurstrenden på sikt och en rimlighetsbedömning är grunden. Ju större osäkerhet, desto lägre portföljandel. Jag jobbar mer så, att balansera portföljen så innehaven har de andelar jag känner att jag vågar och vill ha. Agerande utifrån vad jag behöver mer än utifrån hårda regler utifrån nyckeltal och stora värderingsmodeller.