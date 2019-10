Hernhag: Tre utdelningshöjare med potential

Peter M: Hej Marcus! Om du fick välja tre olika bolag på Stockholmsbörsen med mest potential att kontinuerligt höja sin utdelning närmaste tre åren, vilka skulle du välja?

Marcus: Hej! Programvarubolaget Vitec och fastighetsbolaget Wihlborgs har höjt utdelningarna i 17 respektive 13 år i följd. Snitthöjningarna är fina 17 respektive 12 procent om året. Om Hexagon klarar sin nuvarande svacka kommer deras utdelningstrend att fortsätta stiga, men annars känns Evolution Gaming som den stora utdelningshöjaren även om direktavkastningen inte är så hög.

Förhoppningsfull åttioåring: Hoppas på framgång, denna gång jag frågar. Vad är skillnaden mellan Stora Enso A och Stora Enso R? Och är skog i dag något att satsa på? Dessutom, tacksam för råd tips om lämpligt läkemedels- eller medicintekniskt bolag att sätta en slant på i dessa tider?

Marcus: I Finland finns det R-aktier i stället för B-aktier. I princip samma skillnad förutom namnet såvitt jag vet. Skog är en framtidsbransch, träråvara är en förnyelsebar resurs som är miljövänlig. Stora Enso R och SCA B är mina favoriter, men Holmen B är bra de också. Inom läkemedel gillar jag Sobi som chansaktie och amerikanska Abbvie som kassako. Tåget har nog gått snart i Astra Zeneca.

Gunnar: Hej Marcus, är det relativt riskfritt att teckna Estea Kapitalandelsbevis Sverigefastigheter3? Vet att du rekommenderat det tidigare. Nu finns ett nytt erbjudande. Är det värt att teckna?

Marcus: Hej! Ja, det är som ett relativt litet fastighetsbolag. Förvaltarnas historik är bra och jag tjänade en skaplig slant på deras förra kapitalandelsbevis. Jag gillar upplägget.

Petter: Hej Marcus, i min depå har jag tre preferensaktier (Fast Pertner, Hemfosa och Klövern). De har utvecklats bra och gett utdelning men hur ser du på dem framöver?

Marcus: Hej! Framtiden ser ljus ut, men svårt att bedöma vilken värdering som aktierna förtjänar. Kurstrenderna är tydligt uppåt i det långa perspektivet så lika bra behålla.

Klas/Jämtland: Hej, Det är sällan jag hör ordet försäkring, vad gäller säljwarranter i index eller aktier. Vilket råd ger du här, 5 procent av en portfölj i säljrelaterade warranter när börsen gungar?

Marcus: Hej! Traders kan ägna sig åt sådant, vanliga privatsparare tror jag har svårt att tajma nedgångarna och därmed tajma de gånger man tjänar på att ha olika ”försäkringar” i form av optioner eller bearcertifikat.

Filip: Hej! För ett år sedan bytte jag taktik. Gick från att plocka in aktier med högst direktavkastning till sex stycken investmentbolag. Investor, Bure, Latour, Industrivärden, Lundbergs, med bra utveckling. Plockade in Svolder för någon dag sedan. Hur tycker du spridningen ser ut? Bör något kompletteras? Direktavkastningen är inte speciellt hög, ligger på 2,05 procent.

Marcus: Hej! Du kommer långt med dina investmentbolag. Riskspridningen är bra, men det är inte mycket IT i portföljen. Möjligen ska du komplettera där och lite mer fastigheter än det som du får via Lundbergs.

Gösta: Hej! Buffett köper J.P. Morgan på senare tid. Är du intresserad? Varför eller varför inte?

Marcus: Hej! En avreglering som möjliggör banktjänster till marijuana-industrin är på gång i USA. Flera banker kommer att gynnas av det, men just J.P. Morgan vet jag inte. Jag har inte analyserat aktien heller.

Erik L: Hej Marcus! Bambuser var på tapeten för några år sen, vad tror du om dem i dag och framåt?

Marcus: Hej! En snabb överblick på Börsdata visar att Bambuser inte kommer någonvart med intäkter och resultat. Undvik blir min 20 sekunders-analys. Om man däremot har tid att sätta sig in i bolagets produkter och branschen och tror på den är det en annan sak kanske.

Bosse: Hej Marcus! Försöker igen med min tidigare fråga. Har en portfölj av svenska aktier som jag i huvudsak inte ändrat på under de senaste tio åren. Känner att jag skulle behöva stuva om portföljen mot mer framtidsinriktade aktier och behöver din hjälp. Autoliv, Beijer Alma, Castellum, Concentric, Essity, Hexagon, Kinnevik, Latour, Lundberg, Lundin Petroleum, Netent, Kindred, Tele2, Saab, Sandviken, SEB och Volvo. Aktierna är relativt jämt fördelade. Vilka bör jag sälja av, minska respektive vilka bör jag lägga till? Tacksam för dina synpunkter!

Marcus: Hej! Minst framtidsbransch/bolag av de du har är nog SEB. Storbanker är okej som kassako i portföljen, men då till några få procent, max. Mycket kommer att ändras och det som kan gynna dem är högre räntor, men det ser ut att dröja. Fintech kommer att rita om kartan lite grann i den sektorn. Det mesta avgörs generellt egentligen om bolagen har bra produkter och kan utveckla sin bransch i takt med samhället och det tycker jag många av dina bolag gör. Hexagon är det kanske bästa framtidsbolaget, då de är med och leder utvecklingen framåt på ett bra sätt.

Berra: Hej! Du har för några år sedan varit positiv till Doro, Electra och Tomra. Doro och Electra har gjort stora förändringar de senaste åren men utdelningen är numera skral. Vad är din inställning till de tre bolagen i dag?

Marcus: He! Tomra är en stjärna värd att ha en slant i om man har en bred portfölj. Doro har haft sina olika utmaningar, men aktien ser ut att ha bottnat långsiktigt nu och börjar handlas ovanför sin långa kurstrend MA200. En bra chansaktie även det. Electra minns jag inte hur positiv jag egentligen var till dem och deras bransch, däremot Elekta har jag till och från gillat i högrisksegmentet.

Mg: Vad tror du om Resurs? Har visat fina siffror hela tiden och hög direktavkastning men börskursen håller sig ungefär på introduktionskurs.

Marcus: Jag gillar Resurs och nu är de nere nära gamla kursbottnar igen. Märkligt kurspress på flera av nischbankerna, även Collector är pressade trots att bolagen ännu utvecklas åt rätt håll.

Tobias: God förmiddag, Marcus! Vad tror du om ABB framåt? Ny vd nästa år i Rosengren och en avknoppning av Power Grids.

Marcus: Hej! ABB är ett i grunden bra bolag och en överlevare. Troligen är det ändå bra med avknoppningen och nya vd:n är lovande. Kan ta tid att göra avtryck i ett så stort bolag i och för sig.

Lisa: Hej, kan du rekommendera någon IT-aktie och fastighetsaktie att ta in i portföljen, gärna med bra utdelning?

Marcus: Hej! IT-bolag som Hexagon och Tieto samt fastighetsaktier som Fast Partner svarar jag då.

Maria: Hej! Jag har köpt mycket Sobi på sistone och ligger i dag 5 procent back. Vad tror du om Sobi framöver? Sälja, behålla eller köpa mer på nuvarande nivå?

Marcus: Hej! Har du redan köpt mycket tycker jag inte du ska öka. Behåll i så fall. Bolaget satsar hårt på tillväxt via förvärv av olika slag, men det blir en svängig resa även framöver.

Frank: Hej! Jag funderar på att lämna min strategi med utdelningsaktier och i stället investera mer koncentrerat och med högre risk. Jag är relativt ung, 25 år, mitt kapital just nu är 350 000 kr som jag inte behöver på minst 20-30 år. Känner att jag vill satsa lite hårdare. Jag hade velat prova en portfölj med starka tillväxtbolag, max tio stycken. Belåning max 25 procent just nu. Har varit aktiv på börsen i fyra år, har bra disciplin och en stark mage, även om jag ej upplevt en stor krasch, ännu. Exempel på innehav: Fortnox, EVO, Vitrolife, Genovis, Eolus Vind, Xano, Cellavision. Kan även tänka mig att välja en eller ett par mer stabila pjäser att bädda med, som Investor. Vad har du får åsikter om bolagen ovan? Och vad tycker du om en så pass koncentrerad portfölj?

Marcus: Hej! Jag gillar offensiv i unga år, men tycker nog du ska ha en bredare portfölj än tio bolag. Förslagsvis tio tillväxtaktier och tio stabilare, eller 15 tillväxtaktier och fem investmentbolag.

David: Hej! Investmentbolaget Öresund har haft det tufft en längre tid. Upplever att det inte är samma bolag som jag en gång köpte. Hur ser du på bolaget, sälj eller behåll?

Marcus: Hej! Öresund har haft stolpe ut i sina aktieval och investeringar. Så blir det ibland, men det kan vända. Vi ska inte döma ut deras förmåga efter bara ett motigt år. Med det sagt är aktien inget jag skulle öka i än, kurstrenden är oroande nedåt.

HenrikG: Hej Marcus! Har du förslag på ett köpvärt alternativ till Brookfield Infrastructure Partners vilken ej går att köpa hos Avanza längre?

Marcus: Hej! Jag har inget lika brett och bra, men det verkar som att Brookfield ska ombilda och bli ett vanligt bolag (Corporation) nu och då lär det gå att handla igen.

Elias: Hej! Varför går Sampo ner så mycket? Direktavkastningen är ganska hög nu. Tror du de kommer hålla utdelningen?

Marcus: Hej! Det beror på att räntorna är låga och försäkringsbolag måste ha en del av alla inbetalda försäkringspremier i säkra räntepapper. Jag tror de behåller utdelningen, för det har de sagt, men vi får se vad deras stora innehav Nordea säger om sin utdelning först.

Tompa: Hej Marcus, försöker krydda en i övrigt komplett portfölj med småbolag, vad är din syn på Vitec, Storytel, Mycronic, IAR systems, MTG, Lime Technologies och Climeon? Någon aktie som du skulle tveka på att äga långsiktigt? Trevlig helg!

Marcus: Hej! I nuläget nej, men främst de tre sistnämnda bör du bevaka utvecklingen för så det går åt rätt håll långsiktigt.

Daniel: Hej! Skulle du köpa Sagax D eller Sagax Pref? Och varför?

Marcus: Hej! Sagax Pref ger 5,2 procent och Sagax D ger 5,4 procent. Jag väljer utifrån det preffen, som har mer företräde till utdelningarna och därmed är säkrare. Sen är handeln i praktiken för liten i preferensaktien för att det ska gå att handla lite större poster, då därför blir vi nästan tvingade att ta D-aktien. Om vi nu ska ha hög utdelningsaktie från Sagax, vill säga.

Stefan : Hej! Mellan tummen och pekfingret, vad är en rimlig procentandel att ha liggande cash för att kunna köpa när tillfälle uppstår? Hur gör du själv? Sålt av senaste månaden eller köpt?

Marcus: Hej! Jag har köpt, men tajming har aldrig varit min starkaste sida. Någonstans mellan 1-10 procent i likvider kan vara rimligt, även om börsen stiger långsiktigt och då ”kostar” det bara utebliven avkastning att ha en krigskassa.

”70-åringen”: Hej! Om du skulle köpa Investor och Castellum för att äga under cirka en åttaårsperiod, skulle du vänta eller köpa på dig i dagsläget?

Marcus: Hej! Jag skulle köpa hälften nu och sen öka då och då under kommande året eller två.

Bertil: Funderar på att öppna ISK-konton till mina fyra barnbarn mellan 7-11 år. Månadsspara i fonder? DNB Teknologi, Spiltan Globalfond Investmentbolag och SEB Sverigefond småbolag C/R

Marcus: Månadssparande i fonder är bra som barnsparande. De fonder du nämner känns spontant helt okej!

Dave: Investmentbolag-index skyltar med rätt så fina substansrabatter. Lundberg ligger fortfarande på 5 procents premie, cirka. Vilka rekommenderar du? Är Lundberg för dyr eller skulle du köra i alla fall? Känns som att börsen håller på att gå ner lite just nu, bör man i stället titta på att investera i några guldaktier-ETF:s, etc?

Marcus: Jag tycker Lundbergs är för dyra just nu, men frågan är verkligen när det blir rabatt igen? Det kan dröja. Prova att komplettera med lite guld om du vill, men det är inget supercase långsiktigt.