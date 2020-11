Hernhag: Tre utdelningsaktier med chans till uppgång

Magnus: Hej Marcus, dina tre bästa tips på utdelningsaktier med trolig uppgång av kurs?

Marcus: Hej, sett över flera år tror jag utdelningshöjarna Bahnhof (IT), SBB B (fastigheter) och Lime (mjukvaruprogram) kan fortsätta uppåt. Tre framgångsrika bolag där aktierna kanske är lite svängiga ibland, men där den underliggande verksamheten över tid tuffar på bra.

Johan: Hej! Kan du tipsa om några gröna energibolag som redan nu går med vinst?

Marcus: Hej! Eolus Vind och Örsted i Norden samt Brookfield Renewables och Nextera i Nordamerika.

Bodil: Hej Marcus! Idag, Black Friday, kan man köpa amerikanska aktier courtagefritt via Nordnet. Vilka skulle du satsa på? Gärna något så när stabila utdelningsaktier.

Marcus: Hej! En kassako som AT&T ger över 7 procent i direktavkastning. Investmentbanken och kapitalförvaltaren Lazard cirka 5 procent. Klassiska IT-bolaget IBM ger också cirka 5 procent i direktavkastning. Inget av bolagen är tillväxtmaskiner eller kursraketer, men stora och stabila pjäser i intressanta branscher.

Kebabs: Hej! Tryggaste preffarna på ett års sikt?

Marcus: Hej! FastPartner Pref känns riktigt trygg, men både risk och direktavkastning är aningen högre i Klöverns och Corems preffar.

Urban: Hej! Vilken av de svenska storbankerna har mest chans till kursuppgång?

Marcus: Hej, Nordea om de fortsätter att ge bra rapporter. Det har varit sämsta storbanken med mest missnöjda kunder och skulle det vända borde aktien kunna gå bra en tid.

Annalisa: Hej Marcus! Det talas hela tiden om övervärderade investmentbolag med höga premier och att man inte ska gå in i dem just nu, till exempel Svolder, Bure och Latour. Men tycker du att man bör sälja och ta hem lite vinst istället, även om man är långsiktig? Eller hur tänker du?

Marcus: Hej! Möjligen kan vi skala av innehaven något, sälja lite grann av innehavet. I regel ska vi inte sälja allt i de bästa bolagen.

ET: När tror du det är läge att köpa tillbaka Latour?

Marcus: Skulle substanspremien minska genom kursfall ned mot kurstopparna vid 170 kr vore det lite intressant igen, men helst vill vi köpa runt substansvärdet på cirka 145 kr. Jag tror inte det sker alls det kommande året i alla fall. Vi lär få vänta.

Karl: Hej! Hexagon har jag varit intresserad av sedan april och väntat på en dipp som aldrig kommer. Vad tror du om aktien idag?

Marcus: Hej! Det är ungefär det läget än, rekylerna kommer sällan och det är som vanligt bäst att köpa lite grann eller en medelstor post direkt. Sen kan man öka i rekyler efter det, annars om det bara fortsätter upp är vi ändå med och äger.

Mona H: Vad tänker du om Bilias framtid nu?

Marcus: Mycket mörkare plötsligt. Att Volvo skaffar sig egna återförsäljare är en sak, men att säga upp avtalet med deras största återförsäljare/kund som om de ville slå ut sektorn är märkligt. Förhandlingsutrymme inför nya avtal senare kanske, men jag håller mig borta från Bilia nu.

Aros: Hej. Vad tror du om Astra Zeneca, köpa eller sälja ?

Marcus: Hej! Räknar vi på deras kärnverksamhet och att deras pipeline av nya läkemedel håller så säger jag behåll eller öka i Astra Zeneca.

Peter: Tror du vi ser ett börsras inom kort, ett ras alla ”experter” pratar om.

Marcus: Nej, det finns ingen anledning att det ska gå ned bara för att det har gått upp. Ingen vet när eller egentligen varför det kommer en djupare nedgång, men vissa upprepar sitt mantra så länge att de till slut får rätt. Ropar du vargen kommer tillräckligt länge så kommer det en till slut av ren slump om inte annat. Om vinstutvecklingen plötsligt blir sämre framöver kommer det att rasa, men vilket år? Vem vet?

Per: Hej! Finns det någon logisk förklaring till att SBB sjunker flera procent efter budet på Entra som samtidigt steg 20 procent? Om SBB:s ledning ser köpet som värdefullt borde väl aktiekursen stiga för SBB också?

Marcus: Hej! Bud som ökar det egna antalet aktier brukar leda till viss nedgång, på grund av att vissa vill sälja före utspädningen som riskerar att komma. Detta även om det är bra tillgångar som köps till vettigt pris.

Mvh Bengan: Halloj, kan du vara vänlig och förklara skillnaden mellan BEPC och BEP? BEPC går bättre fast det borde vara samma?

Marcus: Hej! Du får samma exponering mot bolaget Brookfield Renewable, men BEPC är ett aktiebolag medan BEP är kommanditbolag. BEPC är bästa bolagsformen och är därför lite dyrare nu.

Viktor: Hej! Hur tänker du kring Bure Equity? De handlas just nu till premie på cirka 20 procent. Har den alltid handlats med premie historiskt?

Marcus: Hej! Senaste året har Bure haft substanspremie, men på tre och fem års sikt har det i genomsnitt varit en liten rabatt i aktien, enligt Ibindex. För just Bure brukar det svänga från en tid till en annan. Frågan är om premien börjar minska den här gången också?

Borstahusaren: Hej Marcus! Har haft Öresund i många år men har blivit riktig skeptisk till deras investeringar, redan när man började ”klödda” med MQ så blev jag skeptisk men det var ett litet innehav. När dom började öka i Bilia förstod jag inte heller det, för mig är det en lågmarginalaffär. Nu kom uppsägningen ifrån Volvo som lök på laxen! Bilia är deras största innehav! Vad är din åsikt om dom? Funderar att sälja av även om dom kanske har några intressanta nya innehav!

Marcus: Hej! Öresund verkar ha tappat lite av den magiska touchen. Det har varit mycket stolpe ut senaste åren. Kanske vänder det, men jag är inte främmande för att du ska prova ett annat investmentbolag.

Jo: Hej, jag äger Entra och efter nyheten om budkrig gick den upp 20-30 procent. Den är nu över båda buden som finns på bordet. Hur ska man agera? Finns det risk att den rekylerar 10-20 procent om det inte blir någon affär? Tack!

Marcus: Hej, blir det ingen affär faller säkert Entra-aktien rejält. Marknaden verkar tro på höjt bud till 176-177 norska kr. Kortsiktiga tar hem vinsten, även om det nog inte är någon brådska. Det kan bli mer budstrid.

Rolf K: Tjenare! Tycker du att Atvexa är värd att teckna? Rolf K!

Marcus: Hej! Atvexa har fortsatt att gå bra på First North och flytten till Nasdaq Stockholm påverkar inte det. Känns sammantaget som en bra tillväxtaktie i skolsektorn.

Kajsa: Hej! Sparar i Spiltan aktiefond investmentbolag är det då dumt att även satsa på Investor-aktien? Sparar på 15 års sikt.

Marcus: Hej! Inte dumt, men kanske blir det lite tårta på tårta. Du kompletterar sparandet i fonden bättre med andra aktier.

Rune: Hej! Vilken D-aktie skulle du välja, SBB eller Akelius?

Marcus: Hej! Med nuvarande värdering SBB D, trots allt lite mindre valutarisk där och samma direktavkastning på 6,4 procent.

Ulf G: Hej Marcus! I din bok Den enkla vägen bli rik på aktieutdelning skriver du om ETF:er som kan platsa i en utdelningsportfölj. Anser du fortfarande att XACT Norden Högutdelande är ett bra innehav i en sådan portfölj?

Marcus: Hej, ja det gör jag. I år har fonden underpresterat, men över tid tror jag värdeaktierna där kan ge godkänd avkastning.

Mattias : Hej Marcus, med tanke på alla pengar som trycks från centralbanker etc., finns det risk för en väldigt hög inflation framöver? Vart skulle du lägga pengarna då när det kommer till guld och fastigheter som kanske är något mer värdebeständigt?

Marcus: Hej! Något år något decennium blir det säkert hög inflation på grund av för stora stimulanser. Jag gillar reala tillgångar som skog, fastigheter och mobilnät bäst inför ett sådant scenario och de tillgångarna hittar jag på börsen. Guld är ett alternativ, men högre realräntor tror jag skulle sätta press på guldpriset.

Lisa: Hej Marcus! Vad tror du om de blåa aktierna Minesto och Sea Twirl?

Marcus: Hej, mig veterligen är det för ny och oprövad teknik för att det ska kunna vara något annat än rena lottsedlar.

Stefan B: Hej Marcus! Vilka är dina tankar kring Hexagonavknoppningen Hexpol? Nygamla koncernchefen Georg Brunstam är tillbaka i bolaget och kursen har gått upp sen 1 augusti. Fabrikerna har varit igång hela pandemin och soliditeten är höga 63 procent. Två förvärv (Mesgo och Preferred Compounding) under 2019/20 följer tidigare riktlinjer om ett till två förvärv per år. Kommer försäljningen att gå upp igen i höst? Jag undrar också vad du tänker kring Gränges AB? Förvärv av företaget Aluminium Komin i Polen samt nya produktionsanläggningar i Newport, Arkansas och i Tyskland. Vad tror du om bolagets ledning och nya affärsidén med inriktning mot elbilar?

Marcus: Hej! Hexpol är ett rätt bra bolag i grunden, men svårt att säga om deras storhetstid kommer tillbaka med lyckade förvärv och stark efterfrågan. Gränges gör nog strategiskt rätt som försöker öka exponeringen mot elbilsområdet, men jag kan inte avgöra hur bra just denna satsning är.

Kikki: Hej! Vad tror du om Klöverns nyemission? Ska man teckna eller sälja?

Marcus: Hej, har du likvider över tycker jag du ska teckna aktier i Klövern. Aktien handlas med substansrabatt och nu kan du teckna aktier med rabatt mot aktien. Långsiktigt är det säkert en bra investering.

Kalle: Hej! Ser du risk för att AT&T kommer sänka utdelningen framöver eller är utdelningen säker? Är du oroad över hög skuldsättning?

Marcus: Hej, nej jag är inte oroad över den då marknadsräntorna förblir låga och AT&T hellre vill amortera än förvärva något mer stort och dyrt. Tvärtom verkar de diskutera att sälja en andel av DirectTV. I takt med att de stärker balansräkningen lär det vara mycket små utdelningshöjningar, men ändå en stigande trend.

Emil: Hej Marcus! Är Hufvudstaden en bra värdeaktie där det finns nåt att hämta?

Marcus: Hej! Som värdeaktie är den bra, deras kontor och butikslägen i Stockholms innerstad lär inte stå tomma direkt, men det kanske finns ett ökat omvandlingstryck till modernare lokaler.

Bella: Hej Marcus. Jag har försökt bygga en ganska ”safe” portfölj med runt 15 bolag som jag tror på. Skulle dock vilja frigöra lite kapital som ”stridskassa” och undrar därför vilka av dessa du tycker är mindre bra att satsa på framöver? Volvo, Swedbank, Alfa Laval, Boliden, ABB, Loomis, Intrum, Nordea, Fortum, Nobina, Sampo, Nobia, SBB, Kinnevik. Tack!

Marcus: Hej! Frågan är om du behöver två storbanker, plus Sampo som äger aktier i Nordea. Nobia har jag aldrig förstått storheten med och de ligger nu på 2014 års kursnivåer och aktieägarna har inte fått någon stabil och hög utdelning heller alla gånger.

Maria: Hej, tror du på fortsatt svag dollar på grund av ”money printing” och med den hypotesen, ska man handla regelbundet USA-aktier eller fonder för att öka avkastningen på grund av valutarabatten? Tack!

Marcus: Hej, nja, alla länder stimulerar på ungefär samma sätt. Just nu är dollarn klart svagare än tidigare, i alla fall mot kronan så nu är det läge att börja öka innehaven där. Långsiktigt tror jag inte på svagare dollar.

Göran: Hej Marcus, Fortnox rusar efter Carnegies rekommendation. Finns det så mycket dolda värden med tanke på redan höga värderingen?

Marcus: Hej, nej jag tror kursen kommer att rekylera tillbaka en bit inom kort. Långsiktigt är Fortnox i och för sig en tillväxtfavorit.

Kent P: Vad tror vi om Castellums eventuella förvärv av Entra? Gör dom en riktad nyemission till befintliga aktieägare då?

Marcus: Den stora andelen aktier i budet gör att de kanske inte behöver det. Sammantaget är det nog ett bra förvärv om det går igenom, vilket inte är säkert.