Hernhag: Tre stekheta tillväxtaktier

Björn: Om du fick välja tre tillväxaktier från USA, vilka skulle det bli? Också vad tror du om Monivent AB.

Marcus: Tre heta e-handelsaktier är Etsy, Shopify och Paypal. Värderingen är svindlande i t.ex. Shopify som handlas till 60 gånger värderingen, så vi får kompensera oss med att vara trendföljande investerare och hålla nere andelen av av portföljen till 1 procent eller så. Små spännande kryddor. Monivent har jag ingen koll på.

Jörgen: Hej Marcus! Tack för trevliga chattar. Vilka 5 investmentbolag tycker du är mest prisvärda just nu? Jag ser de på ett par års sikt!

Marcus: Hej! De fem med störst substansrabatt just nu är Spiltan, Investor, Naxs, VNV Global och Kinnevik. Rabatterna ser trots det ändå ut att vara mindre än vanligt.

Annie: Är det läge att handla USA-aktier?

Marcus: Dollarn har försvagats en del i år så varför inte börja nu. Vi får lite mer för pengarna för tillfället, även om aktiekurserna också har stigit.

Tompa: Hej, Netent har ju ett uppköps bud på sig, hur ska jag göra med mina aktier idag, sitta still eller!

Marcus: Hej! Tacka ja till budet. Budgivaren Evoution Gaming är ett oerhört framgångsrikt bolag.

MF: Magiska formeln som ivesteringsgrund för 500 000:- bra eller dålig idé?

Marcus: I princip en bra idé om du hinner och kan följa den genom att vikta om portföljen varje år. Kanske du ska ha en del av portföljen i investmentbolag och resten i magiska formeln. Vill du kunna mäta skillnaderna ha formelns-aktier i en separat ISK.

Macahan: Hej. Intressant att få veta när du insåg att du kunde leva på dina aktieutdelningar istället för en lön. Gick det snabbare än du förväntade dig eller är du fortfarande i uppbyggnadsfas där du både tar ut lön från ditt bolag samt en del av utdelningarna?

Marcus: Hej! Det var några år sen nu när jag kunde leva på utdelningarna om jag höll en snål budget. Det vill jag inte behöva ha, så jag fortsatte att investera i aktier. Jag har aldrig haft någon exakt gräns för hur mycket jag vill ha och karriärmässigt har det gått bra de senaste fem åren så det är lika bra att smida medan järnet är varmt.

Ove: Jag köpte Fortnox i ”rätt” tid och den var idag upp 72%. Ska jag sälja eller finns det mer att ge?

Marcus: Vd:s sa något om fortsatt tillväxttakt i fem år till innan marknaden blir mättad. Det krävs att de klarar det för att aktien inte ska rasa. Så länge kurstrenden är fint uppåt finns det ingen brådska i att sälja aktier, det ska vara t.ex. 10% av ditt innehav då bara för att säkra lite. Börsens bästa bolag ska vi aldrig sälja av allt i.

KW: Hej! Tycker att det är svårt med investmentbolagen… Har Bure som jag tycker börjar se dyr ut. Skulle du byta dem idag mot VNV eller EQT?? Tack!

Marcus: Hej! VNV är lägre värderade än Bure om vi ser till substansen jämfört med respektive aktiekurs. EQT ser däremot dyrare ut, även om de kommit ned en bit nu. Allmänt är mycket så pass dyrt att väldigt försiktiga vinsthemtagningar kan vara strategiskt rätt trots stigande kurser för de flesta bolag. . .

Linda: Gomorron Aktieoraklet! Hur ser du på Swedish Match långsiktigt efter gårdagens turbulens. Kanske var det fyndläge när den rasade som mest?

Marcus: Hej! Lite billigare blev aktien efter all uppgång och det är en återkommande sak i Swedish Match att pollitiska åtgärder tillfälligt sänker aktien. Hittills har det alltid varit övergående.

Poa: Hej Marcus ! Jag har ett kapital ska börja spara till flera barnbarn. 10-15 år. Har du några bra förslag på fonder o aktier.

Marcus: Hej! Investor A och Tin Ny Teknik är två bra steg att börja med. Största investmentbolag och en ny pigg teknikfond. Alternativ är Lannebo Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik.

Daniel: Hej Marcus! Vad är tycker du om cibus? Är det en utdelningsaktier du kan tänka dig att investera? Då dom tänker ge utdelning varje månad.

Marcus: Hej! Ja, det är det. Blir det en till kurssvacka så skulle det rycka i köpfingret igen. Inte för att min portfölj behöver mer fastigheter, tvärtom. Men en bra utdelningsaktie blir nu ännu trevligare med månadsutdelningar.

Thomas : Hej Mackan! Jag provar för andra gången. Vad tror du om de två investmentbolagen Brookefield Renewable Corp och VNV Global. Är det sent att köpa dom? och vad tror du om värderingen?

Marcus: Hej! Det har gått upp en hel del på sistone (även i BEP justerat för splitten), men sett över flera års sikt så har ju inte tåget gått för evigt. Framtiden ser ljus ut, men i kursraketer blir det ibland djupa svackor av vinsthemtagningar och tillväxtoro.

Anders: Hej Marcus Jag ska placera 2 miljoner till min son på 3-5 års sikt, hur tycker du en portfölj ska se ut Mvh Anders

Marcus: Hej! Värde- och utdelningsaktier i grunden som en bred bas och sen tillväxtaktier på toppen av portföljpyramiden.

Emma: Hej Marcus! Om du hade en summa på 80000 kr att placera men som du behöver ta ut om ca 8 månader hur skulle du placera dem då? Vilka aktier har möjlighet att stiga på kort sikt utan allt för stor risk? Mvh Emma

Marcus: Hej! På åtta månaders sikt skulle jag ha kapitalet på ett räntebärande sparkonto med insättningsgaranti. T.ex. Telia har låg kursrisk på de här nivåerna, men det är ingen fin stigande trend heller. Aktiesparande på kort tidshorisont kräver i princip att du är dagligt aktiv och bevakar och klarar av att hänga med trenderna uppåt för att inte riskera tappa en del av kapitalet strax innan din ”deadline”. Sånt är svårt.

Nicke: Vad tror du om Fairfax Financial på lång sikt? VDn, som ju ibland kallas ”Kanadas Warren Buffet” gjorde ett gigantiskt eget köp på ungefärligen nuvarande kursnivå.

Marcus: Är det någon aktie i försäkringsbranschen som lockar med låg värdering är det kanske den. Kursen handlas långt under det egna kapitalet som om förlusterna vore på väg, men historiskt har Fairfax klarat sig bra.

Sverre: Hej! Köpte på mig scandic för en tid sedan men inte fått så bra. Tyckte rapporten för q2 var lite svårtolkad. Bör jag svälja förlusten och sälja av tror du?

Marcus: Hej! Jag skulle hålla mig undan Scandic framöver. Känns inte som det är värt risken.

Anna: Hej Marcus! Länge sedan man hörde något om Fingerprint. Börjar det bli dags att gå in när betalkorten börjar rulla ut eller ska man vara med innan det händer?

Marcus: Hej! Kanske kan det vara det, men det blir nog ingen långvarig framgång där, då vi inte behöver fysiska kort utan kan lägga in kortuppgifter i mobilen och betala via den istället. Särskilt kort med fingeravtrycksläsare är för de närmaste åren, i någon utsträckning.

Lars: Hej Marcus, Du brukar rekommendera Investor. Men hur ser du på att köpa Industrivärden som långsiktig investering?

Marcus: Hej, Det är bra det också.

Stonehard: Nischbanker verkar ständigt straffas sett till värderingar. Trots detta verkar Resurs visa på stabilitet – bubblare långsiktigt?

Marcus: Resurs är den nischbank jag gillar bäst, fast jag börjar ge upp hoppet om alla banker långsiktigt, främst storbankerna. Svag tillväxt för de största och låga räntor som pressar räntenettot för alla under de kommande åren. Inte bråttom att äga bank.

Yo: Hej, om man vill köpa några banker, ska man välja SE eller USA banker? Hur ser du på WFC och BAC?

Marcus: Hej, jag tror inte på storbanker i något av länderna. Långsiktigt har nog kurserna bottnat i Sverige men svårt se vad som verkligen ska kunna få fart på storbankernas aktier här i tider av låga räntor och fin tech.

Bonjour: Hej, hur ska man tolka insiderköp? Betyder det att insiders tror på stigande kurs med de info de har och som inte publicerats än?

Marcus: Hej! Så kan det vara, men insiders vet inte exakt när nya framtida avtal etc kommer att kunna presteras eller om marknaden redan har räknat in framgångar i aktiekursen. Visst är insiderhandeln värt att titta närmare på, men bara som en faktor i mängden.

MH: Hej Marcus, Kommer bankerna ge utdelning för 2020?

Marcus: Hej, jag tror de kan lämna för året med utbetalning under våren 2021.