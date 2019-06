Hernhag: Tre mindre bolag i bra lägen just nu

Köp Marcus nya bok: Häromdagen kom Marcus femte aktiebok ut: ”Att lyckas med aktiesparande”. Boken är skriven tillsammans med Jan Sterner och är något av en guide in i aktiernas underbara värld. Läs mer och beställ boken här!

Tom-Kent: Skolavslutning i chatten! Slänger in en sista fråga före semestern. Har försökt balansera och fylla ut portföljen med små och medelstora bolag och skulle vilja ha din syn på dessa: Vitec, Bahnhof, Alimak, eWork, Beijer Alma. En liten kommentar om varje bolag? Ha en fin sommar!

Marcus: Jag är rätt förtjust i alla de bolagen, möjligen är Alimak ingen personlig favorit men det är säkert ett bra bolag det också. Bahnhofs tillväxt har sjunkit de senaste kvartalen, men alla bolag kan ju ha tillfälliga svackor. Beijer Alma möter lite svagare konjunktur nu, vilket kan öppna för bra läge i aktien. Vitec har längst stigande utdelningstrend bland IT-bolagen på börsen.

Peter: Hej Marcus. Hur ser du på Nibe-aktien? Väldigt hög omsättning och ATH under de senaste dagarna.

Marcus: Hej! Jag gillar verkligen Nibe som bolag på tio års sikt, men värderingen är klart högre än det historiska genomsnittet. P/e-talet brukade ligga på 15, sen blev det 20 och nu är det på 30. 50-100 procent högre vinstmultipel på börsen ställer sina krav på vinstlyft. Så länge kurstrenden är uppåt kan vi utgå från att den fortsätter lite till, men värderingen borgar för att vi ska ta det försiktigt.

Tompa Zoo: God morgon, Marcus! Hur får man bäst exponering mot råvaror som guld och silver, något bolag som Boliden, ETF eller något certifikat?

Marcus: Hej! Effektivast är olika börshandlade certifikat. Eller en bred ETF som Xact Ravaror. Sen är Boliden ett väldigt bra gruvbolag, men där handlar det mer om själva gruvdriften och smältverken också och inte bara metallpriserna.

Åke: Hej! Vad tycker du om Kinnevik? Kort, lång sikt? Sälja eller behålla? Trevlig helg!

Marcus: Hej! Kinnevik agerar till synes märkligt, undrar vad som pågår där under ytan. Gärna för mig att de behåller Millicom, men kanske lockar de fram bud på innehavet framöver efter de här turerna som gett en del uppmärksamhet. Kinnevik kan man behålla ett tag till, men jag funderar över bolagets storhet och glans, så att säga.

Kennbj: Hur ska man tolka Kinnevik när det gäller att kolla vinst, omsättning samt soliditet?

Marcus: Investmentbolag värderar man bäst utifrån substansvärdet per aktie, vinsten svänger i takt med att börsvärdena förändras från ett kvartal till ett annat.

Mattias: Hej, vad har du för syn på Collector? Selin sa i senaste intervjun att de gör stadigt stigande vinster (tillväxt) och de blir billigare och billigare. De har ungefär samma kurs som vid introduktionen 2015. Vad är det man missar?Det ser ut som de är ordentligt skuldsatta, eller är det någon redovisningsgrej man missar när man bara ser nyckeltalen?

Marcus: Hej! Det är verkligen frågan vad som pågår. Det är omöjligt i längden att vinsten fortsätter upp samtidigt som aktien går riktigt dåligt. Någon av trenderna måste ge vika. Bättre aktiekurs eller sämre vinster är det som väntar förr eller senare. Collector är en nischbank och att låna in pengar och sen låna ut dem är kärnverksamheten så hög skuldsättning hör till. Sen har jag inte granskat kapitalkraven för just Collector. Kanske är marknaden ororlig för kreditförluster från bostadsbyggsektorn eller nåt.

Injo: Har du läst på om skillnaden i värdering mellan Sea Twirl och Minesto och har du några kommentarer? ST värderas till cirka 250 miljoner medan Minestos värdering uppgår till 1 miljard. Jag förutsätter att du är bekant med vad bolagen sysslar med. Havsbaserad elproduktion.

Marcus: Att utvinna el från vattenrörelser i havet är i sig en bra idé att forska kring, men jag kan inte utvärdera de olika teknikerna och döma vad som ska värderas högst.

Finnen: Hej Marcus och tack för inspirerande böcker! Sampo meddelade igår att det möjligen blir en extra utdelning genom att dela ut 1 Nordeaaktie per 10 Sampoakiter. Ger detta negativa vibbar inom Sampo när de vill minska innehavet i Nordea? Kan man känna sig trygg med sitt Sampo innehav (långsiktig)? Kortsiktigt har ju Sampo sjunkande.

Marcus: Hej! Jag tycker det känns betryggande att Sampo vill dra ned på sitt ägande i Nordea. Kursen är för pressad för att sälja så de delar ut lite aktier i stället. Dessutom får Sampo friare kapitaltäckningsregler när deras ägande i Nordea går under 20 procent så innehavet kan bokföras annorlunda, som finansiell placering. En smart manöver helt enkelt.

Zus: Jag har länge velat gå in i Latour men känns som de är väldigt dyra så jag har väntat på dipp. Har dock väntat väldigt länge nu med resultat att jag är onödigt likvid. Hur brukar du se på ”dyra” aktier som passar din portfölj? Ska man ha is i magen eller ska man strunta i timing i ”bra” bolag om man satsar långsiktigt?

Marcus: En taktik är att köpa lite grann direkt och sen öka om det går ned, annars om det går upp mer vara nöjd. Att med andra ord köpa en bevakningspost eller halvliten post direkt och vara riktigt långsiktigt i den för bolaget är så bra och sen försöka öka vid tillfällen.

Pojkspoling: Hej,är ung och började tidigt med aktiesparande med hjälp av en av dina böcker. Har fått merparten av mina aktier som gåvor av familj och har sedan kryddat själv i efterhand med merparten dumma köp som jag nu försökt rätta till. Har du några köp/sälj-rekommendationer på lång sikt? Amasten (2,2 procent), Castellum (2,8 procent), Diös (14,4 procent), Eltel (0,8 procent), Essity (12 procent), H&M (13,2 procent), Kinnevik (10 procent), Klövern (5,4 procent), Midsummer (3,2 procent), Nobina (2,2 procent), Saab (3 procent), Skanska (7,7 procent), SCA (16,5 procent), Ework (6,6 procent).

Marcus: Hej! Du behöver inget mer i fastigheter eller bygg i alla fall. H&M är jag lite skeptisk till på lång sikt. Tror mer på bolag inom miljöteknik och IT, så om Alfa Laval, Nibe eller Hexagon rekylerar ned framöver vore det kandidater att titta närmare på.

Åke: Hej Marcus och tack för alla kloka inlägg, både här och där. Min dotter har nyligen sålt sin bostad och står med cirka 500 000 kr som jag tycker ska placeras på marknaden. Hälten av kapitalet kommer nog att behövas om cirka ett år. Hade vi inte varit så här sent i börscykeln hade det varit lättare att råda henne, men nu är det knepigt. Vågar man lägga pengar, 50 procent i räntefonder eller företagsobligationer som snart ska användas? Vilka i så fall? Resten, 50 procent på lång sik,t bör man skala in i akter så sakteliga eller vad tror du? Vilka fem till sex bolag anser du hon ska satsa på som står stora och starka i framtiden med både framtidstillväxt och framgång men också med framtida utdelningar förutom investmentbolagen? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Sätt hälften i en korträntefond som Spiltan Räntefond Sverige för det kortsiktiga kapitalet som behövs inom ett år. Resten kan dottern placera i investmentbolag som Investor. När Latour och Lundbergs handlas med substansrabatt igen är det andra bra alternativ.

Anna: Hej! Vad är din syn på New Mountain Finance Corporation? Har för mig att du har rekommenderat den tidigare.

Marcus: Hej! Jag gillar fortsatt bolaget. Aktien handlas nog lite över substansvärdet nu, men blir det en rekyl ned mot 13-13,50 dollar så förbättras läget.

Olof: Hej! Min portfölj omfattar 35 aktier mest OMXS30. Nöjd med portföljens innehåll såväl som värdeutveckling och utdelningar. Haft som mål att inte ha mer än 5 procent i en enskild aktie och där ligger jag nu med tre investmentbolag och ytterligare några stora bolag. När jag kollar ägarbilden i dessa storbolag blir jag något orolig. Då blir mitt innehav i Investorgruppen 16 procent av portföljvärdet, Lundberg-Industrivärden 18 procent, Kinnevik 15 procent. Endast Latour, Creades och Bure håller sig då inom målet 5 procent. Tycker du jag bör säkra (?) portföljen genom att öka i investmentbolagen och sälja av fina bolag som Atlas Copco, Volvo, Sandvik, SAAB, Indutrade, Tele2 med flera? Där ligger jag nu med sex investmentbolag och ytterligare några storbolag.

Marcus: Hej! Det är bra att du tänker i dessa banor, men jag tycker inte att till exempel 16 procent i exponering mot Investor och deras bolag är för mycket. Det är ändå stora och stabila bolag. Det gäller även Kinnevik och Lundbergs / Industrivärden. Hittar du bättre bolag du tror mer på och behöver sälja något för att få loss likvider till det kan du vikta ned i dessa ägarsfärers bolag, annars behåll.

Mattias: Hej Marcus! Tack för alla goda aktieråd i böcker och chatt! Jag funderar på att ta in HASI i min utdelningsportfölj. Hur ser du på den aktien i dag och framöver?

Marcus: Hej! Känns som ett svängig innehav, men finansieringslösningar inom miljöteknik är ändå en intressant sektor. Har inte tittat närmare på HASI på ett tag nu.

Stensson: Vad är substansvärdet på Sampo? För det är väl så man ska bedöma värderingen?

Marcus: Sampos egna kapital per aktie är enligt Börsdata 23,15 euro så P/B-talet är 1,8. Vore dyrt för en bank, men som försäkringsbolag är det lågt.

Ronnie: Tjena! Ge mig en riktigt bra anledning till att jag INTE ska investera mina 2,5 miljoner kr i bankaktier som Swedbank och Nordea i fyra till fem år!

Marcus: Hej! Fin tech-utmanare plus att myndigheter som reglerar och granskar kommer att pressa tillväxten och marginalerna. Så även om Sverige undviker en bostadskrasch ska vi inte vara överviktade i storbanker.

David: Hej! Vad tänker du om Bures kursutveckling närmsta tiden? Sista året har den ju tokrusat.

Marcus: Hej! Trenden ser ut att vara upp, men det borde ändå komma en längre paus i uppgången eller tydligare rekyl. Sett på många år är jag positiv.

andard: Vad menar du med substansrabatt? Du skrev ”När Latour och Lundbergs handlas med substansrabatt igen är det andra bra alternativ”.

Marcus: Just nu är deras aktiekurser över deras substansvärden per aktie. Substansen är tillgångarna minus skulderna. Ofta brukar den här typen av bolag handlas med substansrabatt, det vill säga aktiekursen är lägre än bolagens substanser. Just nu är aktierna dyra, men kanske blir de lite billigare framöver.

Wivis: HEJ. Hur gör jag för att köpa Xact Högutdelande? Kan man göra detta via aktiekonto eller måste man skapa ett fondkonto?

Marcus: Hej! Xact Högutdelande handlas som en vanlig aktie trots att det är en fond. Du kan köpa den i valfri depåtyp, men ISK och KF är min rekommendation att köpa den i. Vanlig aktie- och fonddepå går det också, men skattemässigt blir det bättre med ISK eller KF.

Aros: Hej! Jag kommer att sakna aktiechatten nu. Fick din nya bok i veckan, att lyckas med aktiesparande. Ha en bra semester. Vad tror du om Kinnevik och Intrum på en treårsperiod? Ska man teckna sig på Traton eller blir den för dyr? Många varma soliga sommardagar.

Marcus: Hej! Båda bolagen blir nog rätt bra på tre års sikt, men Kinnevik omfokuserar sin strategi så vi får se vart de är på väg egentligen. Intrum går bra nu, men hela deras bransch är misstänkt lågt värderad. Inga solklara köplägen kanske, men båda bolagen har bra historik och framgångarna kan mycket väl fortsätta också. Jag är halvpositiv till nyköp i aktierna på tre års sikt. Traton återkommer jag med analys i på onsdag här på privataaffarer.se.

Dennis: Hej Marcus. Netent verka ha fått ny köp rekommendation. Vad tror du om riskerna med detta bolag. Är det något man bör köpa?

Marcus: Hej! Jag ser ännu ingen tydlig vändning för Netent, men kursbotten borde vara nådd.

Sollan: Hej Marcus! Vad är din åsikt om Infracom? Det stundar ju en emission, läge att teckna? Men det är ingen fast teckningskurs, är det negativt?

Marcus: Hej! Helt rätt sektor för framtiden. Bolaget verkar gå bra, men jag har inte analyserat dem än.

Mr.Z: Hej Marcus! Hoppas jag får med min fråga denna vecka. Jag undrar om du anser att det är kaka på kaka att äga både Pepsico och Unilever NV (UNAa) i samma portfölj?

Marcus: Hej! Nja, det är väl lite olika konsumentprodukter ändå? Bara en viss överlappning om jag fattar det rätt, så varför inte ha båda om du vill det.

Per Lago: Hej Markus, Nu försöker jag för fjärde gången :). Har läst att du tycker preffar är högt värderade i dagsläget. Är det fortfarande din hållning? Vill gå in i Klövern, Sagax, Volati, Heimstaden och Volati. På vilka nivåer tycker du de är köpvärda?

Marcus: Hej! Ja, det är det, men det verkar inte bli billiga preffar än på länge, tyvärr. När direktavkastningen ligger klart över 6 procent helt uppåt 7 procent ”som på den gamla goda tiden”, tycker jag att preffarna är köpvärda. Nu när många handlas till 5,5 procent eller så känns de lite dyra.