Hernhag: Tre köpvärda utdelningsaktier just nu

Karin: Hej Marcus! Kan du ge några tips på köpvärda utdelningsaktier i dagsläget?

Marcus: Hej! I lågrisksegmentet SBB D, som ger hög direktavkastning men i D-aktien inga utdelningshöjningar. För lite högre risk, titta på fonden Xact Högutdelande, som ger 3,8 procent i direktavkastning. För tillväxtprägel IT-konsultmäklaren Ework.

Marie: Hej Marcus, tycker att allt är så dyrt just nu. Vilka tre tillväxtaktier tycker du trots allt är prisvärda?

Marcus: Hej! Kindred, Stillfront och Evolution är tre inom gaming och gambling. Annars gillar jag VNV och VEF bland investmentbolagen som fokuserar mot tillväxtaktier.

Metallica: Hur ser du på framtiden för Boliden och Lundin Mining?

Marcus: Generellt tror jag mer på råvarubolag än vanligt. Blir det rekyler i till exempel Boliden, så slå till.

Aktiepluring: Ditt favoritbolag just nu?

Marcus: Jag har många favoritbolag och ett av dem är Brookfield Asset Mangement. Dels får bolaget intäkter via fondförvaltning, främst via ägandet i bolaget Oaktree, dels via ägandet i sfärbolagen som också heter Brookfield. Totalt sett en korg med olika affärsmodeller med hävstång i tider av mycket kapital och låga räntor. Om aktien är billig nu? Nej, det är en helt annan fråga. Men trenden är uppåt.

Lasse L: Nämn ett par köpvärda amerikanska utdelningsaktier?

Marcus: W.P. Carey ger över 5 procent i direktavkastning och har stigande utdelning sedan 21 år. Fastighetsbolag tror jag fortsatt på då räntorna inte lär kunna stiga så oerhört mycket och länge den här gången heller. Kommersiella fastigheter känns bra, även om kontoren kanske inte är en favoritsektor. Å andra sidan tror jag inte på någon kontorsdöd, vilket jag kommer att gå igenom lite mer grundligt i min kommande aktiebok, som sannolikt lär säljas här på Privata Affärers webb med lite rabatt senare i höst. I övrigt gillar jag läkemedelsbolaget Abbvie, som ännu inte är alltför dyrt.

Undrande: Vad händer med Stillfront? Känns lite omotiverat med ett sånt ras.

Marcus: Hela sektorn pressades redan innan kinesisk statlig media började gnälla. Förhoppningar om att kunna sälja i Kina har nog kommit på skam en del. Långsiktigt är det bara bra om det går ned och vi inte är fullvärderade så vi kan öka någon gång framöver. Mobilspel växer långsiktigt och globalt.

Clavette: Hej. Vad tror du om de svenska vätgasaktierna? Till exempel Powercell, har de planat ut i sitt ras eller är det mer ”nedåtrisk”, tror du?

Marcus: Hej! Det är alltid ett högt inslag av spekulation så länge vi inte har flera år av snabbt stigande intäkter per aktie och helst också lönsamhet. Vätgassektorn är mycket spekulativ, även om framtiden borde vara ljus är frågan vilka bolag som verkligen lyckas?

DIL: Hej Marcus, skillnad på Industrivärden A och Industrivärden C? Vilken är det fördelaktigt att investera i?

Marcus: Hej! C-aktien är lite billigare och det är också större handel där. Jag skulle därför välja den. Det som skiljer aktierna åt är antalet röster man får på en bolagsstämma, vilket för de flesta av oss inte är viktigt alls.

Helena: När är Cellink billigt? Jag köpte för kursen 376 kr vilken verkade vara en okej kurs då. Det var något strul hos nätmäklaren då, så det blev dubbla köp. Tänkte först reklamera men är nu upp 53 procent. Så när ska jag slå till igen?

Marcus: Det är svårt att värdera Cellink när de växer snabbt och gör förvärv, deras nicscher om tio år kan vara stora och vinstgivande, men exakt hur bra blir det? Aktiemarknaden gillar utvecklingen i bolaget hittills, så att öka i rekyler är det vettigaste jag kan säga. Hur djup rekyl vi får nu via dagens nedgång har jag ingen aning om. Även i bra chansaktier/tillväxtaktier ska vi dessutom inte ligga för tungt.

Marcela: Prosus är ett investmentbolag i Holland, har hört att det har en jättefin rabatt just nu. Var kan jag se det? Och vad tycker du om detta bolag? Är det värt att köpa lite där? I så fall gör man det via KF? Eller ISK? Tack!

Marcus: Prosus är delägare i många spännande digitala bolag, bland annat kinesiska Tencent. Osäkerheterna kring det kanske skapar viss press på värderingen. Läs min krönika från i måndags om kineska aktier, https://www.privataaffarer.se/bara-vissa-politiska-risker-ar-varda-att-ta/ Skulle jag ta exponering mot Tencent skulle det vara via ett bolag som Prosus och då i en bra KF utan extra avgifter.

Andreas: Hej, Nobina har p/e 12. Innebär detta att det är billigt att köpa nu?

Marcus: Hej! Å ena sidan är Nobina en av få värdeaktier på börsen nu när mycket har blivit dyrt. Å andra sidan undrar jag om inte tillväxten långsiktigt blir fortsatt rätt måttlig. Troligen är det därför som direktavkastningen är 5 procent. Jag minskade i Nobina i vintras och funderar på att sälja av helt nu då jag har lite för många innehav i min portfölj, men långsiktigt gillar jag bolaget och de verkar utvecklas rätt bra sammantaget. En liten post i portföljen är de värda.

Linus: Är det dags att öka i Stillfront? Tror du att aktien har bottnat?

Marcus: Det finns inget i kurstrenden som tyder på att det ska vända nu för Stillfront. Rapport från bolaget den 11 augusti, kanske kan det ge aktien lite bränsle att stiga på. Värderingsmässigt börjar det se halvbilligt ut igen, då aktien bara handlas till 30 gånger vinsten nu. För ett tillväxtbolag är det inte så dyrt. Långsiktiga placerare börjar fiska Stillfront då och då framöver.

Stockman: Tjena, hur ser du på Embracer på lång sikt, något du skulle satsa på?

Marcus: Hej, ja det tycker jag. Embracer är en förvärvsmaskin med en mycket bred flora av spel, vilket sprider riskerna. Att öka i börsens bästa tillväxtbolag i rekyler och nedgångar brukar löna sig. Kanske tar det längre tid än vanligt innan kursen vänder upp denna gång, men för de kommande åren är det helt klart ett riktigt intressant bolag.

Arne: Tjena! Synpunkter på Kindred? Starkt case och fina nyckeltal, men kursen verkar inte varit så pigg på senaste tiden.

Marcus: Hej! Kindred har värderats upp rejält och sen i våras är det paus för aktien. Sammantaget är det nog en av de bättre gamblingoperatörerna att investera i.

Maria: Hej! Jag äger många Embracer och ligger mycket back. Tror du det är bra att behålla på lång sikt?

Marcus: Hej! Ja, bolaget utvecklas som det ska hittills. Aktieägande är något för tålmodiga.

Göran G: Hej Marcus! Är det någon mening med att äga Telia? Är det en aktie att parkera kontanter i? Risken är väl inte så stor på dagens nivå!?

Marcus: Hej! Telia är en tråkig aktie, men billig och relativt trygg. En värdeaktie för den som är ute efter låg risk och hög direktavkastning. Att kursen stått stilla de senaste fem åren säger en del om utvecklingen och att det är direktavkastningen som är hela avkastningen. Tror det blir likadant framöver, så bättre än räntefonder är Telia-aktien, men till högre risk.

Peter: Hej! Vill gärna höra vad du kan säga om aktierna Sinch, Sectra, Cellink och Aegirbio. Någon eller några att satsa på av dessa?

Marcus: Hej! Jag känner till och gillar de första tre, det är bra tillväxtaktier på sikt tror jag.

Saerdna : Vad tror du om Kambi?

Marcus: Svängig aktie, men långsiktigt lär bolaget stå sig bra trots allt.

Fredrik: Vad tror du om raset i Kambi igår? Trots allt ett bolag med stark fundamenta och kanske en liten överreaktion. Köpläge?

Marcus: Kortsiktigt vet jag inte om det alls är bråttom med Kambi efter gårdagens chock, men långsiktigt känns det mer lovande. De kan nog parera tappade storkunder med nya avtal, även om det förstås inte är bra att enstaka kunder verkar försöka skaffa egna sportoddsböcker.

Agaton: Hej! Vad tror du om Storytels omsättningsmål på 30 miljarder kr 2030?

Marcus: Hej! Det är möjligt att nå gissar jag, men frågan är till vilket pris i termer av förvärv finansierade av nyemissioner? Värdeskapandet per aktie är det viktigaste. Storytel är en lovande tillväxtaktie, visst, men jag skulle hålla nere positionen där. Utan lönsamhet i sikte är aktien väldigt svår att värdera.

Erik: Hej! Hur ser du på Hexagons kurs nu och långsiktigt? Försent att köpa?

Marcus: Hej! Kortsiktigt kanske det är sent i den här trenden även om den är fint uppåt just nu, men långsiktigt har det hittills aldrig varit för sent i Hexagon. Köper du med sikte mot 2030 och sprider ut köptillfällena kan bolaget leverera.

TOm: Hej Marcus, var kan man hitta en bra metod för att räkna ut huruvida en aktie är högt eller lågt värderad?

Marcus: Hej! Jag har ingen exakt metod, det går att räkna på olika sätt. Jag jämför ofta värderingen med historisk värdering och nuvarande tillväxttakt och vad jag tror om framtiden. Det är ganska subjektivt vad jag kommer fram till då.

Andreas: Hej! Vad anser du om min portföljs topinnehav: Kindred 15 procent, Sampo 12 procent, Prosus 10 procent, AXA SA 9 procent, Alphabet 7 procent, SWMA 6 procent, Essity, 5 procent, Facebook 5 procent, BABA 4 procent, Resurs 4 procent, Evolution 3 procent, Investor 3 procent, Altria 3 procent.

Marcus: Hej! Du blandar värde och tillväxt, vilket är bra. Känns spontant som en ganska bred portfölj.

Peppe: Finns det mer att hämta i Cibus?

Marcus: Jag tror det, men fyndläget är över och aktien är relativt dyr nu.