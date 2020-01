Hernhag: Tre köpvärda aktier som står emot virusoron

Carro: Hej Marcus! Har ett brett fondsparande men önskar utöka innehaven i min aktieportfölj som i dag består av H&M, Investor, Lundbergs, Swedbank och Telia. Vilka tre aktier anser du vara köpvärda i dag efter senaste tidens börsuppgång, och som samtidigt har potential att mäkta med fortsatt oro kring Corona-viruset? Vore så tacksam för dina synpunkter. Trevlig helg! Carro!

Marcus: Hej! IT-bolaget Bahnhof, inkassobolaget Intrum och elbolaget Fortum. De har mycket verksamhet i Sverige eller Europa och de känns inte alldeles för dyra just nu. Hyggliga kurstrender just nu, men Bahnhof och Intrum har lite högre risk än kanske.

Björn: Hej Marcus! Mina föräldrar (65+) vill investera sina sparade pengar på tio års sikt, men har ingen kunskap om investeringar och är lite rädda för aktiemarknaden. Jag tänker därför att ett bra val för dem kan vara en portfölj med blandade fonder. Har du några tips på bra fonder som kan vara intressanta att titta närmre på? Tack på förhand!

Marcus: Hej! Lannebo Teknik och Skagen M2 är två intressanta alternativ som investerar i teknik/IT och fastigheter internationellt. Inga lågriskfonder kanske, men på tio år lovande branscher.

Sailordaniel: Hej! Hur resonerar du kring ett långsiktigt innehav av utdelningsaktien Six Flags som fick oväntade motgångar i Kina samtidigt som intäkterna i Nordamerika sjönk 2019? Passa på att köpa mer, eller tror du de tvingas sänka utdelningen vilket gör dem mindre intressanta?

Marcus: Hej! Jag tror att de långsiktigt har en mycket bra grund att stå på i Nordamerika. Några procent upp eller ned ett enstaka år förändrar inte den bilden. Ibland är det lite tuffare tider bara. Däremot, att expansionen går på pumpen och deras partner i Kina inte kan betala, då är tillväxten och utdelningen i fara. Six Flags har inte de starkaste finanserna och marknaden verkar räkna med stor risk för sänkning som aktien värderas. Att hålla nere positionerna tills vi ser hur det går är mitt råd.

Madelene : Hej! Coronaviruset oroar, hur ska man tänka angående sparande i Kina- och Asienfonder?

Marcus: Hej! Sannolikt är det något som går över relativt snabbt, men exakt när och hur vet vi inte. Viss försiktighet är nog bra nu. På fem till tio år kommer många andra trender att väga tyngre än den nuvarande oron.

Lasse: Hej, du skrev förra veckan att du trodde på oförändrad utdelning i Nobina, därefter blygsamma höjningar. Läste i ett pressmeddelande från Nobina att de återköpt 2 208 321 aktier som ska finansiera ett bonusprogram för högre chefer. Dessa aktier har ett marknadsvärde på cirka 160 miljoner kr och skulle i stället kunna ge en extrautdelning på cirka 1,80 kr per aktie till aktieägarna. Vad tycker du om att Nobina prioriterar bonusar till sina högre chefer i stället för att ge aktieägarna större utdelning?

Marcus: Hej! Om bara bonusprogrammet motiverar ledningen på rätt sätt så att resultaten kommer är det okej, annars ser det inte bra ut att återköpa aktier och sen i värsta fall sänka utdelningen.

Sebastian : Hej Marcus! Tack för trevlig läsning! Vad tror du om börsnoteringen av Train Alliance?

Marcus: Hej! Lovande satsning, tycker jag. Att äga mark och anläggningar runt järnvägsknutar är långsiktigt rätt tror jag. Järnvägen lär inte användas mindre i alla fall och det blir lite som lokala monopol, vilket jag gillar. Lönsamt bolag är det också, men aktien ser inte direkt billig ut kanske räknat på nuvarande vinst.

David: Hej! Angående Corona-viruset. De flesta bolag som har verksamhet i Kina verkar stänga ner helt och hållet på obestämd tid. Detta måste slå hårt på nästa kvartalsrapport, ska man sälja av innehav med Kina-exponering? Finns det någon möjlighet att de kan ta igen tappet i framåtblickande kvartal? Tänker på bolag som Hexagon som alltid trycks ner när det är osäkert i Kina.

Marcus: Hej! Ja alla får ta igen det senare, inte allt men mycket slits, går sönder, behöver investeras i och så vidare. Någon form av uppdämt behov finns det ofta efter lågkonjunkturer och kriser, så även denna virusoro om den blir långvarig. Kortsiktigt är det däremot bara negativt.

Karin: Mornings Marcus! Hur ser du på AAK? Aktien rasar i dag.

Marcus: Mornings! Bra bolag som steg på en stark bokslutskommuniké i går och som i dag backar på en säljrek från en bank. Köpläge om du tror på bolaget, för rekommendationer brukar bara ha tillfällig effekt på kurserna när bankens kunder och andra säljer av en del. Sen kan bolagets fundamentala utveckling styra kursen mer igen.

Pelle: Hej! Jag har försökt nu att köpa vad alla experter säger är rätt att köpa, men jag är back 30 procent på sex månader. Ska man lyssna på alla experter eller kanske ska man köpa billiga indexfonder och enkelt få del av kakan?

Marcus: Hej! Om det passar dig bättre så. Det är viktigt att köpa det som passar just dig. Aktier i bolag som du hinner följa och förstå dig på. Experternas tips är inspiration jämfört med den strategi som du måste utforma åt dig. Indexfonder och investmentbolag i grunden och sen kanske prova med andra aktier i branscher där framtiden ser ljus ut.

Caroline: Hej Marcus. Hur ser du på H&M:s rapport och tronskifte? Tankar kring bolaget och aktien på kort- respektive lång sikt? Trevlig helg, Caroline.

Marcus: Hej! Helt rätt att H&M tar in en internrekryterad vd. Bolaget verkar ha vänt på steken och jag står fast vid att det är bästa bolaget i sin bransch. Kurstrenden är uppåt och ”the trend is your friend”.

Fiskinvest: Hej! En fråga för min mors skull, som jag rekommenderade att köpa Generic Sweden för snart två år sedan. Jag har i dagsläget för dålig koll på bolaget för att kunna rekommendera henne att sälja eller behålla. Det enda argumentet jag har är att hennes portfölj börjar bli väldigt ojämnt viktad, men ska hon sälja en vinnare? Vad tror du?

Marcus: Hej! Generic tror jag går bra som bolag så kursuppsvinget är inte fel. Kanske hon skulle sälja lite grann av aktierna för att säkra en del åtminstone då risken är hög.

Lasse: Hej Marcus. Haldex, en tänkbar kursdubblare? Det måste väl hända något, eller vad tror du?

Marcus: Hej, definitivt men de kan rasa innan också. Haldex svänger i kurs extremt mycket med konjunkturen i sin bransch.

Micke: Hej Marcus! Hur ser du på Sobi och Cellavision?

Marcus: Hej! Jag tycker fortfarande att det är två bra chansaktier. Inget att ha som största innehav i en portfölj, men bra att toppa med i lite mindre doser.

Fredrik: Hej Marcus. Köpte i höstas Elekta och Scandidos efter relaterad sjukdom i familjen (som slutade lyckligt). Kanske mer köp med hjärta än hjärna, båda har sjunkit en hel del. Vad tror du om dem? Säljläge? Tack för kloka reflektioner.

Marcus: Hej! Elekta och deras konkurrent Varian har duopol på sin marknad, men det är hård konkurrens ändå fast helt klart intressant att investera i. Elekta är en bra chansaktie säger jag, medan Scandidos högre risk och än mer svängiga historik gör att jag är lite mer tveksam där. Kanske värt att behålla en liten post ändå.

Thomas: Hej! Jag har en balanserad portfölj med ETF-aristokrater, Xact, diverse räntor och en hedgefond. Jag är dock nybörjare i USA med en blandning av Private Equity och högutdelare. Apollo åkte på en smäll under torsdagen. Är det något som du tycker jag ska sälja eller något som jag bör komplettera med utöver FAANG-bolagen? Apolla Global, Brookfield Asset Management, Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable Partners, City Office, REIT Easterly Government Properties, KKR & Co. inc., The Blackstone Group Inc.

Marcus: Hej! Efter all uppgång i Apollo Global är det inte så mycket till nedgång än. Jag har inte följt dem så noga på sistone, men jag gillar verksamheten i grunden med fonder och investeringar. Du har en så pass bred portfölj med de där innehaven att det är svårt att hitta något att komplettera med. Ett bra läkemedelsbolag kanske, Abbvie kanske om de faller lite till.

Simon: Hej Marcus! Jag gillar Latour men den är så dyr. Är det smart att gå in när premien ligger över 15 procent?

Marcus: Hej! Det höjer risken, men förtar inte de fina bolagen som Latour har investerat i. Ett sätt att tackla problemet är att köpa för en mindre summa än du annars hade gjort om det varit substansrabatt. Premien behöver inte försvinna än på flera år, det vet man aldrig.

Nyfiken: Hur skulle du vikta en fondportfölj och varför? Det vill säga, skulle du rekommendera att vikta fondinnehaven olika eller att alla fonder har samma vikt?

Marcus: Generellt sett ingen stor skillnad i vikt till en början. Jag skulle vikta lite mer i de intressantaste branschfonderna och lite mindre i en kompletterande tillväxtmarknadsfond. Men annars inga stora skillnader mellan fonder med samma risknivå.

Christian: Hej! Vad tror du om Collector framöver? MVH Christian.

Marcus: Hej! Så länge kurstrenden pekar nedåt eller i sidled tycker jag vi ska hålla oss undan.

Arthur H: Är det en bra tid att vara fullinvesterad?

Marcus: Ja, för trenden är uppåt på börsen. Med det sagt kanske du ska fundera på om du ändå vill ha en krigskassa utifall det blir mer oro framöver.

Carina : Ja till slut blev det på allvar, brexit! Hur bör man tänka? Vikta över lite till räntefonder till det lugnar ned sig lite? Sitta lugnt i båten?

Marcus: Marknaden är nog beredd på brexit vid det här laget så jag tror inte det blir så stökigt. Sitt still i båten med andra ord.

Östlund: Hej, jag spar mest i aktier men har nyligen upptäckt Savr där man kan spara i aktivt förvaltade fonder till lite lägre pris än hos banker och nätmäklaren, finns det något negativt med Savr eller bra att flytta över fonderna dit?

Marcus: Hej! Savr är bäst kostnadsmässigt, men tjänsten i sig med info och användarvänlighet kanske inte är ledande än. Testa.

Sture: Hej Marcus! Hur länge till tycker du att man ska vänta med att köpa Swedbank?

Marcus: Hej! Tills vi vet hur det går med böter, etc. Sen kan man spekulera och vara mer kortsiktig om man vill, men det är inte riktigt mitt bord.